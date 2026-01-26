Colombia

Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda en el debate de La Gran Consulta por Colombia y recordó fotos con 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez'

La periodista y candidata presidencial independiente recordó las veces en que el congresista del Pacto Histórico sostuvo encuentros con los que fueron cabecillas de la Segunda Marquetalia, antes de que traicionaran el proceso de paz, y lo acusó de ser aliado de miembros de estas estructuras criminales

Durante el debate de La
Durante el debate de La Gran Consulta por Colombia, la candidata Vicky Dávila atacó al aspirante oficialista Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

El primer gran debate presidencial en Colombia, efectuado el domingo 25 de enero de 2026, entre los nueve integrantes de La Gran Consulta por Colombia, se desarrolló -en líneas generales- en un ambiente sin mayores sobresaltos. Sin embargo, uno de los momentos más destacados -y virales- de la jornada lo protagnizó la periodista y aspirante Vicky Dávila: que hizo un claro llamado a los ciudadanos a que no voten por el candidato oficialista, el senador Iván Cepeda.

La comunicadora hizo un llamado a los ciudadanos para que no apoyen al candidato de izquierda, al mostrar en plena transmisión un cartel con fotografías en las que se observa a Cepeda acompañado de líderes de grupos armados, acusándolo de representar un riesgo para el país. Este episodio generó un giro en la dinámica del encuentro electoral, que representó un interesante acercamiento inicial con el electorado, de cara a la escogencia del nuevo presidente.

Durante el debate, la candidata
Durante el debate, la candidata presidencial Vicky Dávila lanzó sus pullas al aspirante al primer cargo de la nación, Iván Cepeda - crédito Noticias RCN

Y es que, en dos ocasiones, la candidata recurrió a imágenes para respaldar sus argumentos, pero fue esta última la que marcó el tono más polémico. La periodista presentó un cartel con fotografías de Cepeda junto a cabecillas de organizaciones armadas, y lanzó una advertencia directa. “Ni un voto por Iván Cepeda. Véanlo ahí con todos los bandidos. Este es el mayor peligro, el mayor riesgo para Colombia”, expresó la vallecaucana en su mensaje.

La agresiva intervención de Vicky Dávila durante el debate de La Gran Consulta por Colombia

La estrategia de la candidata se centró en asociar a Cepeda con grupos ilegales, y buscar así generar impacto en un electorado que, según encuestas recientes, lo sitúa en primer lugar en intención de voto, de acuerdo con diferentes mediciones. “Me mamé de los corruptos. Me mamé de las mentiras, del engaño, de tanta politiquería”, afirmó la candidata frente a las cámaras, en un debate en el que fue crítica con su compañero de coalición, Juan Daniel Oviedo.

Frente al problema de la extorsión que agobia a los colombianos, la candidata expuso su plan de seguridad y aseguró que creará un bloque de búsqueda contra el hampa y ofrece recompensas millonarias por la captura de los delincuentes más peligrosos del país - crédito RCN TV

Durante su intervención, incorporó elementos personales para reforzar su mensaje. Defendió su origen familiar humilde, mencionó el esfuerzo de su madre, Luz Aída, y reiteró su vínculo con el sector salud al identificarse como esposa de médicos. “Voy a pagar los medicamentos cuando sea presidente. Acabo con el ‘chu, chu, chu’ de tu papá, tu mamá, tu familia, tus abuelitos no van a tener que sufrir por los medicamentos”, prometió la política de centro-derecha.

Y es que la periodista abordó de manera crítica el tema de la salud, al ocupar un lugar prioritario en el debate. “Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí sobre la salud. Soy esposa de médico, sé lo que están sufriendo”, expresó Dávila, que señaló que su eventual gobierno priorizaría la gratuidad de los medicamentos, aunque condicionó la viabilidad de esa propuesta a que los ciudadanos no respalden a Cepeda, al que considera el candidato de Gustavo Petro.

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan
Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria son los candidatos de centro-derecha - crédito La Gran Consulta por Colombia

Sin embargo, pese a que también habló en sus propuestas de buscar la colaboración decidida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue la exhibición de imágenes de Cepeda junto a miembros de grupos armados lo que, por lo visto, le dio visibilidad en las redes sociales durante el desarrollo del debate. “Si queremos hacer todo esto, no votemos nunca por este señor. Ni un voto por Iván Cepeda”, insistió en pantalla, ante la limitante del tiempo.

Durante su discurso, Dávila también incluyó su propuesta central en materia de lucha anticorrupción. Presentó la idea de crear un bloque de búsqueda anticorrupción, con carácter interinstitucional e interdisciplinario, como parte de su plan para enfrentar los delitos en el sector público; en una iniciativa busca responder al clima de desconfianza que, según encuestas, predomina entre los votantes frente a la clase política tradicional, y la percepción positiva del Estado.

