Subsecretario de Guerra de Trump llegó a Ecuador en medio de conflicto comercial con Colombia: tomarán medidas en la frontera

El número dos del Pentágono abordó con el bloque de seguridad de Ecuador maniobras contra el "narcoterrorismo" en la frontera con Colombia - crédito Europa Press

Mientras Colombia intenta poner un punto final a la crisis diplomática con Estados Unidos, que derivó en fuertes sanciones contra el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro por parte de Donald Trump, las relaciones con Ecuador siguen en su punto más crítico.

De hecho, en la mañana del lunes 26 de enero se conoció que las autoridades ecuatorianas y estadounidenses adelantaron un encuentro sorpresivo en el que Colombia y su frontera fue el tema principal.

Según informó el Gobierno ecuatoriano a través de una rueda de prensa, junto a Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico, en un contexto donde la frontera con Colombia se ha vuelto un eje clave de preocupación.

La última visita de Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, a Quito marcó un nuevo capítulo en la estrategia conjunta de seguridad regional.

El corredor fronterizo entre Ecuador y Colombia se consolida como ruta clave para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según el gobierno ecuatoriano - crédito MinDefensa Ecuador

La zona limítrofe entre Ecuador y Colombia se ha consolidado como un corredor estratégico para los grupos dedicados al tráfico de cocaína. Las rutas que atraviesan la frontera norte facilitan el paso de la droga hacia puertos del Pacífico, con destino final en Estados Unidos y Europa. Las autoridades ecuatorianas insisten en que este fenómeno alimenta la violencia interna.

Durante los encuentros bilaterales, el ministro del Interior de ese país, John Reimberg, advirtió que Ecuador mantiene operaciones activas contra organizaciones criminales asociadas tanto al narcotráfico como a la minería ilegal.

Reimberg detalló que el país realiza “bombardeos” dirigidos contra estos grupos colombianos y prepara operaciones de mayor envergadura en coordinación con aliados internacionales.

Las conversaciones con la delegación estadounidense también incluyeron la cooperación técnica y el intercambio de información de inteligencia. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, sostuvo que este tipo de acuerdos permiten “orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte”.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, calificó el encuentro como “muy fructífero”. Según Loffredo, el diálogo se centró en mecanismos para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y las organizaciones consideradas terroristas.

En paralelo, el escenario político entre Quito y Bogotá se ha tensado por una guerra comercial sin precedentes. El anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa generó una reacción simétrica de Colombia.

Esta disputa ha coincidido con una crisis energética, después de que el gobierno de Gustavo Petro suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Como respuesta, Ecuador impuso un arancel al transporte de crudo colombiano por sus oleoductos.

Ecuador ha acusado a Gustavo Petro de no hacer lo suficiente para impedir que la cocaína atraviese la frontera, lo que, según Noboa, agrava la situación de violencia criminal en su territorio.

En este contexto, para el gobierno de Estados Unidos, Ecuador ocupa un lugar estratégico en la cadena de combate al narcotráfico en el Pacífico. La administración de Noboa ha reforzado la cooperación en seguridad con Washington, priorizando el intercambio de inteligencia, la identificación de centros de acopio, el control de rutas marítimas y la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos.

La priorización de una política común de supervisión busca evitar el envío de cocaína y la entrada de insumos de fentanilo, consolidando el trabajo bilateral en prevención del uso de terminales marítimas para actividades ilegales - crédito Captura de pantalla / X

Apenas el 22 de enero, el presidente Gustavo Petro cuestionó el anuncio de aranceles a los productos colombianos por parte del gobierno de Ecuador, recordando que Bogotá apoyó a Quito con el suministro de electricidad durante una crisis energética.

Petro defendió la necesidad de colaboración regional e instó a evitar medidas unilaterales que puedan tener consecuencias negativas para los habitantes a ambos lados de la frontera, según declaraciones recogidas por la prensa durante un acto en Leticia, capital del departamento de Amazonas.

En su intervención, Petro enfatizó la dimensión humana y geográfica de la relación bilateral al mencionar que los dos países comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros.

Además, advirtió que Colombia mantuvo la exportación de electricidad a Ecuador durante una crisis provocada por sequía y apagones prolongados, lo cual, en su opinión, debería fortalecer la cooperación y no alentar decisiones como la adoptada por el presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a partir del 1 de febrero.

“Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, están viendo quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, declaró el mandatario colombiano.

Petro detalló que la reciente escalada de tensiones surgió después de que Noboa justificara los aranceles alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Ante esas medidas, Colombia respondió con tarifas recíprocas y cancelación de exportaciones de energía eléctrica, dejando en evidencia el impacto que este diferendo puede tener en la integración económica y energética regional.