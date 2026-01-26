Colombia

Salario de los auxiliares de Policía en Colombia subió más del 45%: todos los detalles del incremento

El nuevo ajuste busca fortalecer la dignidad profesional y la proyección de los jóvenes en la institución policial

El brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de Talento de Humano de la Policía Nacional, entregó detalles del incremento - crédito Policía Nacional

Durante el domingo 25 de enero de 2026 se confirmó que más de 23.000 auxiliares de Policía en Colombia recibirán desde el cierre de mes un incremento del 45,9% en su bonificación mensual, lo que representa un beneficio directo para aquellos que realizan esta labor en el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ajuste responde a la Ley 2384 de 2024, que establece que la bonificación debe ser equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, con el fin de reconocer el trabajo de estas personas.

En el documento se explicó que este aumento está dirigido a mejorar las condiciones de aquellos que prestan servicio como auxiliares de la Policía en todo el país, debido a que a lo largo del tiempo se ha hablado de las condiciones que deben soportar mientras prestan su servicio.

El trabajo de los auxiliares
El trabajo de los auxiliares será reconocido para garantizar su bienestar - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional explicó que el cambio busca fortalecer el bienestar y la dignidad de los jóvenes que integran la institución: “Desde este mes, su ingreso mensual tendrá un aumento del 45,9%, como un acto de dignificación y justicia para quienes, con entrega y responsabilidad, contribuyen al cumplimiento de la misión institucional”, afirmó el brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de Talento Humano (e).

La medida está incluida en la estrategia institucional Con Dignidad Cumplimos, cuyo objetivo es garantizar condiciones laborales más justas y reconocer el valor del talento humano en la seguridad pública en las diferentes regiones del territorio nacional.

Cabe mencionar que ser auxiliar de policía permite adquirir experiencia relevante y representa una oportunidad para aquellos que desean continuar en la carrera como oficiales o patrulleros dentro de la institución.

En el comunicado, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la mejora continua de las condiciones laborales de sus integrantes, en línea con el propósito de fortalecer el desarrollo profesional y el bienestar de los jóvenes uniformados en el país.

Cabe mencionar que este anuncio había sido realizado el 15 de diciembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro, que indicó lo siguiente: “Duplicamos entonces el pago de la bonificación mensual a los auxiliares y a partir del año entrante, 1 de enero, en unos cuantos días, se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual que hoy pienso subir”.

Además reiteró que el incremento es necesario, teniendo en cuenta que los jóvenes que se someten a este servicio, generalmente, son de escasos recursos y con este apoyo “Pueden llegar con su dinero mejor a sus casas, donde a veces falta la comida. Comer bien es la posibilidad de pensar bien y pensar bien es la posibilidad de una mejor sociedad”, puntualizó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó que los auxiliares de Policía recibirán el salario mínimo a partir de 2026 - crédito Presidencia

En ese momento no se había confirmado el incremento del salario mínimo, por lo que el mandatario no dudó en lanzar críticas a los gremios que pretendían que el incremento no fuera de dos dígitos: “Hoy pienso subir (el salario mínimo a los colombianos), pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les puede subir un 7%, mientras los dueños del capital rentístico que viven del Estado, cobran al Estado el 13%, y si es para salud el 17%, mientras las medicinas las guardan en las bodegas y no se la entregan a la gente, buscando que no se reforme la salud”.

El presidente consideró que esta
El presidente consideró que esta labor debe ser reconocida - crédito Prensa Policía Nacional

La iniciativa del Gobierno fue respaldada por distintos sectores, teniendo en cuenta que consideraron necesario que el salario de los auxiliares de Policía debía ser equiparado con el de otros trabajos, puesto que los jóvenes realizan un trabajo que merece ser reconocido por la complejidad del mismo, pues los jóvenes están expuestos a las calles y hasta ataques en su contra.

