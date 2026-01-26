Colombia

Regreso al trabajo: el estrés y los cambios en la alimentación pueden desatar problemas intestinales

Los expertos recomiendan seguir ciertas pautas para evitar mayores afecciones

Guardar
Los expertos recomiendan tener rutinas claras de alimentación y evitar - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Después de las fiestas de fin de año, miles de trabajadores regresan a la rutina en sus oficinas, lo que ha sido identificado por expertos como un factor que puede afectar no solo el bienestar emocional, sino la salud intestinal.

De acuerdo con la doctora Ana Isaza, psiquiatra integrativa, las situaciones de estrés intenso podrían modificar de forma relevante el funcionamiento del sistema digestivo y la composición de la flora intestinal, influyendo en síntomas como trastornos y cambios en la absorción de nutrientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la relación entre mente e intestino se ha estudiado ampliamente, la doctora Isaza advirtió que los efectos del estrés pueden variar según la persona, por lo que es necesario tener en cuenta los antecedentes en cada caso puntual.

Expertos advierten que situaciones de
Expertos advierten que situaciones de tensión elevan el cortisol y modifican la microbiota, aumentando el riesgo de síntomas como estreñimiento, gases o diarrea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, la especialista reiteró que los cambios perjudiciales en la flora intestinal pueden presentarse en plazos cortos, pero las alternativas de manejo deben ser supervisadas por profesionales, por lo que es indispensable consultar con los especialistas ante las constantes molestias.

¿Por qué el estrés desencadena problemas intestinales?

El estrés activa la liberación de cortisol, considerada una hormona fundamental cuando el cuerpo percibe amenaza. Esta respuesta conduce a un estado de alerta mediado por el sistema nervioso simpático, encargado de liberar noradrenalina que, a su vez, prepara al organismo para reaccionar, a la vez que disminuye la actividad del nervio vago, esencial en procesos de digestión y absorción.

Este bloqueo del nervio vago impacta en la producción de acetilcolina, lo que reduce la eficiencia en la captación de nutrientes. Además, los estados de estrés intenso pueden inducir al cerebro a buscar fuentes rápidas de energía y placer, favoreciendo el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono refinados como panes, bollería, comidas ultraprocesadas y bebidas azucaradas, lo que termina por causar otros problemas de salud e impactar directamente al sistema digestivo.

Cambios rápidos en la microbiota intestinal

Una alteración en la dieta habitual, con mayor ingesta de estos alimentos, favorece la reducción de bacterias beneficiosas en el intestino. Según la doctora Isaza, los cambios negativos en la composición bacteriana pueden observarse en tan solo tres días tras la adopción de hábitos poco saludables.

Y es que en estos episodios, los trabajadores suelen disminuir el aporte de frutas, verduras, fibra y grasas saludables (como aceite de oliva o aguacate), así como de proteínas y hasta saltarse comidas, lo que profundiza el deterioro de la microbiota. La consecuencia puede ser una mayor probabilidad de síntomas como estreñimiento, diarrea o aumento de gases intestinales.

El agotamiento y estrés afectan
El agotamiento y estrés afectan las rutinas de alimentación y se ven reflejados en los problemas intestinales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, explicó que los síntomas digestivos vinculados al estrés pueden aparecer por dos vías principales: una alteración directa del movimiento intestinal por el sistema nervioso, o bien por la modificación de la dieta en contextos de tensión. En los dos casos, la calidad de la flora intestinal resulta afectada, incrementando el riesgo de molestias gastrointestinales, que deben ser consultadas a tiempo para no terminar en una molestia crónica.

Cabe mencionar que este proceso no solo depende de la alimentación, sino de cómo el sistema nervioso responde a la falta de comida y de horarios para realizar las actividades cotidianas, dos ejemplos claros de cómo se refleja el estrés laboral.

Las dinámicas laborales pueden influir
Las dinámicas laborales pueden influir en la aparición de síntomas intestinales mediante mecanismos neurobiológicos y cambios alimentarios - crédito Freepik

Recomendaciones y advertencias

La especialista de la Universidad del Rosario y vocera de Heel Colombia insistió en que desarrollar síntomas digestivos en situaciones de estrés no necesariamente indica un problema médico grave, por lo que, como medida inicial, se aconseja evaluar tanto los hábitos alimentarios como las estrategias para manejar el estrés, y ante síntomas persistentes, buscar orientación profesional.

“Si yo tengo mucha situación de estrés y empiezo a consumir este tipo de alimentos (procesados) o bebidas alcohólicas, voy a disminuir el consumo de frutas, de verduras, de fibra, de grasas buenas como el aceite de oliva o aguacate, y también voy a disminuir el consumo de proteínas, esto va a hacer que mi flora intestinal se altere y se modifique, produciendo dificultades en el tránsito intestinal”, puntualizó la experta.

Temas Relacionados

EstrésSalud mentalEstrés laboralTrabajoSalud intestinalColombia-SaludColombia-Noticias

Más Noticias

Cambio Radical aclara que no tiene relación con la representante Saray Robayo, esposa de Emilio Tapia: “Oportunistas”

El movimiento político emitió un comunicado después de que la congresista, perteneciente al Partido de la U, utilizara su logo e imagen para hacer campaña a favor del exescolta de su pareja

Cambio Radical aclara que no

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

El último antecedente en el estadio General Santander se remonta a 2020, cuando los leopardos se impusieron por la mínima diferencia sobre los motilones

El Clásico del Oriente regresa:

Alerta roja por tormenta eléctrica afecta servicios de TransMilenio y obliga a evacuaciones en sectores críticos de Ciudad Bolívar y Bogotá

Fuertes lluvias provocan el cierre temporal de un importante sistema de transporte y provocaron otras afectaciones sin hora de reapertura confirmada

Alerta roja por tormenta eléctrica

Invías ajustó las tarifas de los peajes en 38 estaciones de 16 departamentos: así quedaron los valores para 2026

La decisión, sustentada en resoluciones oficiales, busca financiar el mejoramiento y conservación de la infraestructura vial nacional, determinando nuevos costos diferenciados según el tipo de vehículo y la categoría establecida

Invías ajustó las tarifas de

Autoridades de Cali investigan amenazas contra policías de la Estación El Caney tras la llegada de un panfleto anónimo

Un documento anónimo con advertencias hacia siete miembros de la estación del sur de la capital del Valle encendió las alarmas y llevó al fortalecimiento de operativos y medidas de protección en la zona involucrada

Autoridades de Cali investigan amenazas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá reconocimiento especial por parte de la Academia

Deportes

El Clásico del Oriente regresa:

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”

Revelación inesperada: lo que realmente pasa entre James Rodríguez y Millonarios

Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia: está entre los diez mejores en el ránking Conmebol

James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char