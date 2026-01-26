Regreso al trabajo: el estrés y los cambios en la alimentación pueden desatar problemas intestinales

Los expertos recomiendan tener rutinas claras de alimentación y evitar - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Después de las fiestas de fin de año, miles de trabajadores regresan a la rutina en sus oficinas, lo que ha sido identificado por expertos como un factor que puede afectar no solo el bienestar emocional, sino la salud intestinal.

De acuerdo con la doctora Ana Isaza, psiquiatra integrativa, las situaciones de estrés intenso podrían modificar de forma relevante el funcionamiento del sistema digestivo y la composición de la flora intestinal, influyendo en síntomas como trastornos y cambios en la absorción de nutrientes.

Aunque la relación entre mente e intestino se ha estudiado ampliamente, la doctora Isaza advirtió que los efectos del estrés pueden variar según la persona, por lo que es necesario tener en cuenta los antecedentes en cada caso puntual.

Expertos advierten que situaciones de tensión elevan el cortisol y modifican la microbiota, aumentando el riesgo de síntomas como estreñimiento, gases o diarrea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, la especialista reiteró que los cambios perjudiciales en la flora intestinal pueden presentarse en plazos cortos, pero las alternativas de manejo deben ser supervisadas por profesionales, por lo que es indispensable consultar con los especialistas ante las constantes molestias.

¿Por qué el estrés desencadena problemas intestinales?

El estrés activa la liberación de cortisol, considerada una hormona fundamental cuando el cuerpo percibe amenaza. Esta respuesta conduce a un estado de alerta mediado por el sistema nervioso simpático, encargado de liberar noradrenalina que, a su vez, prepara al organismo para reaccionar, a la vez que disminuye la actividad del nervio vago, esencial en procesos de digestión y absorción.

Este bloqueo del nervio vago impacta en la producción de acetilcolina, lo que reduce la eficiencia en la captación de nutrientes. Además, los estados de estrés intenso pueden inducir al cerebro a buscar fuentes rápidas de energía y placer, favoreciendo el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono refinados como panes, bollería, comidas ultraprocesadas y bebidas azucaradas, lo que termina por causar otros problemas de salud e impactar directamente al sistema digestivo.

Cambios rápidos en la microbiota intestinal

Una alteración en la dieta habitual, con mayor ingesta de estos alimentos, favorece la reducción de bacterias beneficiosas en el intestino. Según la doctora Isaza, los cambios negativos en la composición bacteriana pueden observarse en tan solo tres días tras la adopción de hábitos poco saludables.

Y es que en estos episodios, los trabajadores suelen disminuir el aporte de frutas, verduras, fibra y grasas saludables (como aceite de oliva o aguacate), así como de proteínas y hasta saltarse comidas, lo que profundiza el deterioro de la microbiota. La consecuencia puede ser una mayor probabilidad de síntomas como estreñimiento, diarrea o aumento de gases intestinales.

El agotamiento y estrés afectan las rutinas de alimentación y se ven reflejados en los problemas intestinales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, explicó que los síntomas digestivos vinculados al estrés pueden aparecer por dos vías principales: una alteración directa del movimiento intestinal por el sistema nervioso, o bien por la modificación de la dieta en contextos de tensión. En los dos casos, la calidad de la flora intestinal resulta afectada, incrementando el riesgo de molestias gastrointestinales, que deben ser consultadas a tiempo para no terminar en una molestia crónica.

Cabe mencionar que este proceso no solo depende de la alimentación, sino de cómo el sistema nervioso responde a la falta de comida y de horarios para realizar las actividades cotidianas, dos ejemplos claros de cómo se refleja el estrés laboral.

Las dinámicas laborales pueden influir en la aparición de síntomas intestinales mediante mecanismos neurobiológicos y cambios alimentarios - crédito Freepik

Recomendaciones y advertencias

La especialista de la Universidad del Rosario y vocera de Heel Colombia insistió en que desarrollar síntomas digestivos en situaciones de estrés no necesariamente indica un problema médico grave, por lo que, como medida inicial, se aconseja evaluar tanto los hábitos alimentarios como las estrategias para manejar el estrés, y ante síntomas persistentes, buscar orientación profesional.

“Si yo tengo mucha situación de estrés y empiezo a consumir este tipo de alimentos (procesados) o bebidas alcohólicas, voy a disminuir el consumo de frutas, de verduras, de fibra, de grasas buenas como el aceite de oliva o aguacate, y también voy a disminuir el consumo de proteínas, esto va a hacer que mi flora intestinal se altere y se modifique, produciendo dificultades en el tránsito intestinal”, puntualizó la experta.