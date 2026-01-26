Colombia

Productores del sector agropecuario enfrentarán impacto por la imposición de aranceles con Ecuador, confirmó ministra de Agricultura

El país vecino estableció medidas arancelarias a las que Colombia respondió. Estableció aranceles a decenas de productos ecuatorianos

Martha Carvajalino aseguró que se
Martha Carvajalino aseguró que se busca fortalecer el comercio con Ecuador - crédito redes sociales

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se pronunció ante la prensa sobre la decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de imponer aranceles del 30% a productos provenientes de Ecuador, a partir del 1 de febrero de 2026. Esto, en respuesta a la determinación unilateral del vecino país de establecer un arancel similar a los productos colombianos.

Según indicó la jefa de cartera, esta situación tendrá consecuencias para los productores y demás trabajadores de esos sectores. “Las medidas comerciales que se toman en el comercio de los alimentos y agropecuarios tienen un impacto para productores y para la industria. Eso lo ha dicho el presidente Gustavo Petro”, precisó la funcionaria ante los medios.

Aseguró, en todo caso, que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no tiene planeado cerrar el comercio con Ecuador. Por el contrario, pretende fortalecerlo, por lo que se espera que exista un diálogo entre ambas naciones para revisar las medidas que se tomaron de parte y parte. Mientras tanto, desde el ministerio se ha estado valorando el panorama y actuando para garantizar que la economía del sector se mantenga y mitigar las posibles afectaciones.

El Ministerio de Agricultura está
El Ministerio de Agricultura está buscando mitigar los efectos negativos en el sector agro debido a la guerra de aranceles con Ecuador - crédito Colprensa

“En lo que corresponde a la cartera de Agricultura, nosotros nos hemos posicionado con el Ministerio de Comercio aquellas medidas que nos permitan fortalecer la producción primaria, fortalecer el consumo interno, garantizar el abastecimiento de las cadenas agrícolas y pecuarias y poder sostener una economía que, ante la decisión unilateral, pueda no afectar o afectar lo menos posible a nuestros productores”, detalló.

Asimismo, mencionó algunos de los productos relacionados en el decreto que establece los aranceles para el país vecino, aclarando que también hay restricciones terrestres.

Podemos encontrar arroz, plátano, yuca, fríjol. Ahí hay unas partidas que ustedes pueden consultar en el decreto y una medida de restricción de ingreso terrestre por la frontera sur a unas partidas y a unos productos en específico. Frente a eso también el tema de arroz, que saben ustedes, atraviesa por un momento importante en el sector agropecuario y que venimos atendiendo con productores y con industria”, dijo.

El sector del arroz es
El sector del arroz es uno de los que podría verse afectado por la guerra arancelaria con Ecuador - crédito Coagro Huila

Además de estos productos, también se incluyen los azúcares de caña o de remolacha, el cacao en polvo, las rasas y aceites de pescado, el aceite de palma en bruto, grasas y aceites vegetales, el alcohol etílico sin desnaturalizar, los insecticidas, los fungicidas, los desinfectantes, sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno, botellas, frascos, cajas, cajones, jaulas y otros artículos con distintas especificaciones.

En su momento, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, informó que la decisión tomada por el Gobierno de Colombia corresponde a una actuación “técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente”. Esto, en un escenario en que el que se alteraron las “reglas” que han regido hasta el momento en el comercio entre Colombia y Ecuador.

Aclaró que los nuevos aranceles no constituyen un castigo impuesto al vecino país por su determinación unilateral de tomar medidas arancelarias contra Colombia.

La imposición de aranceles a
La imposición de aranceles a Ecuador es una "medida correctiva" de Colombia y no una sanción, según el Gobierno - crédito Colprensa

Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, detalló la funcionaria, citada por la Presidencia.

Las medidas tomadas por ambos países serán puestas a discusión en un encuentro entre representantes de las naciones, el cual fue propuesto por el Gobierno colombiano con el fin de hallar un camino diplomático para resolver la situación. Ecuador no cerró las puestas al diálogo y sugirió posibles fechas para efectuar el encuentro.

Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos”, indicó en su momento la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

