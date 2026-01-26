Petro le salió al paso a señalamientos de Alejandro Gaviria sobre una posible reelección: “Hermano, te llevó la alucinación”

El presidente Gustavo Petro señaló al exministro Alejandro Gaviria de tener una visión neoliberal de la economía - crédito EFE y Colprensa

El presidente Gustavo Petro generó polémica en el país político tras referirse a una encuesta del Consejo Nacional de Consultoría (CNC) en la que obtuvo una imagen positiva del 48,8% por parte de la ciudadanía. El primer mandatario aseguró que los resultados indican que una buena parte de la población colombiana respalda su mandato e insinuó que podría estar a favor de una reelección presidencial.

En su comentario recordó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos lograron estar en el cargo por dos periodos gracias a esa figura, que ahora está prohibida en la Constitución Política.

“Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos; Pero aquí se expresa de nuevo, que la mayoría es otra, y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas (…). Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia”

El presidente se refirió a su posible reelección presidencial

El exministro de Educación y de Salud Alejandro Gaviria reaccionó a las declaraciones del jefe de Estado, asegurando que Petro pretende mantenerse en el poder, pese a que su periodo presidencial es de cuatro años y culminará en agosto de 2026. Lo señaló de mentir a la opinión pública con el fin de sostener la idea de que una posible reelección tendría el respaldo de la población.

“Envalentonado por una encuesta, pretende ahora aferrarse al poder. Recurre a la mentira, revive el sofisma del “Estado de opinión” y revela un claro desprecio por las instituciones y la democracia”, aseveró.

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que el presidente Gustavo Petro pretende mantenerse en el poder, pese a que su periodo presidencial es de cuatro años, que se cumplen en agosto de 2026

Gustavo Petro respondió a las críticas del ex jefe de la cartera, negando sus señalamientos: “No, hermano Alejandro, que no eres el grande, porque el grande era además de joven guerrero hermoso, un sabio griego, en macedonia, y quería el encuentro de culturas, antes que la sangre”.

En su comentario, apeló al papel que cumplió Gaviria en distintos momentos siendo integrante del Gobierno. Aseguró que el exministro se abstuvo de apoyar una “economía buena para la vida” y lo acusó de haber desarrollado un mercado ficticio con dineros públicos en el sector de la salud y de las pensiones.

“No te atreviste a desarrollar el derecho a la educación superior pública y gratuita en la educación que es fundamental para elevar la productividad de la economía. Hermano te llevó la alucinación en un gobierno que te invitaba a la realidad y a la ciencia”, añadió.

Desde la perspectiva del primer mandatario, Gaviria tiene una visión neoliberal de la economía, que, a su juicio, no está basada en la ciencia. Por eso, instó al exministro a alejarse de ese punto de vista, teniendo en cuenta que “la fuente de la riqueza no es el dinero”, sino el trabajo y la naturaleza. “Sal de tu alucinación y mira la realidad científicamente, volverás así a otra mirada más acertada de las cosas y la economía”, indicó.

El presidente Gustavo Petro señaló al exministro Alejandro Gaviria de no atreverse a implementar el proyecto educativo de su Gobierno

En ese sentido, aclaró que durante su administración ha tratado de desmontar la ideología neoliberal, asegurando que esta tiene consecuencias nefastas para los países. Según explicó, en Colombia, esto se ha traducido en negocios de carácter ilícito, como la comercialización de cocaína, y en la producción de petróleo y carbón, que afectan el medio ambiente, los cuales ha tratado de dejar de lado a través de una transición energética.

Así las cosas, el presidente afirmó que, en caso de que la ciudadanía esté de acuerdo, se debe buscar fortalecer la “economía para la vida”, que se centre en la producción de bienes y en el uso de energías limpias. También en la educación y en la ciencia.

“Pues metámonos de cabeza en invertir en la economía descarbonizada y seremos potencia mundial productiva, solo es seguir la ciencia y no las lentejuelas”, concluyó el mandatario.

Petro negó querer ser reelegido presidente

Desde Pueblo Nuevo (Córdoba), el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a las informaciones que indicaban que buscaría la reelección y negó que quiera que se modifique la Constitución para tal fin

Es importante recordar que, en oportunidades anteriores, Petro aclaró que no está interesado en continuar en la Presidencia de la República por más tiempo del establecido en la Constitución –aunque algunos políticos han advertido lo contrario, señalando que podría lograrlo a través de una asamblea nacional constituyente—. No obstante, ha criticado el hecho de que otros jefes de Estado sí pudieron reelegirse.

“No he hablado aquí de una asamblea constituyente como repite una y otra vez la prensa y menos para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente”, indicó el jefe de Estado en mayo de 2024 en un evento público realizado en Córdoba.