La Gran Consulta por Colombia: candidatos le declararon la “guerra” a la inseguridad y arremetieron contra la Paz Total de Gustavo Petro

Durante el debate de los nueve candidatos de La Gran Consulta por Colombia, proliferaron las propuestas para combatir la inseguridad y el narcotráfico - crédito suministrada a Infobae Colombia

El primer gran debate de la campaña presidencial de 2026 en Colombia, conocido como El Debate de la Gente, reunió el 25 de enero de 2026 a los precandidatos de la coalición La Gran Consulta por Colombia. El objetivo central: definir en las urnas del 8 de marzo al candidato único que enfrentará al oficialismo en la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo, en la que el país acudirá a las urnas para escoger al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Seguridad y extorsión: “Queremos acabar con el miedo”

Vicky Dávila, la primera al turno, centró su intervención en la lucha contra la inseguridad y la extorsión que se vive en las grandes ciudades; y, más allá de este asunto, aprovechó para lanzar una dura advertencia a los jefes de estructuras armadas. “Queremos acabar con el miedo, que la gente pueda salir tranquila. Estamos mamados de la extorsión y la inseguridad, y de un gran bloque de búsqueda contra el hampa que vamos a activar en todas las ciudades”, afirmó.

Frente al problema de la extorsión que agobia a los colombianos, la candidata expuso su plan de seguridad y aseguró que creará un bloque de búsqueda contra el hampa y ofrece recompensas millonarias por la captura de los delincuentes más peligrosos del país - crédito RCN TV

Del mismo modo, la periodista y candidata insistió en la necesidad de actuar sobre las cárceles. “Hay que controlar las cárceles, porque desde allí se hacen mayoritariamente”, afirmó Dávila, que mencionó a los principales líderes criminales que operan en ellos territorios, como alias Iván Mordisco, del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias; alias Antonio García, del ELN, Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia y a “Chiquito Malo”, del Clan del Golfo.

En ese orden de ideas, propuso cooperación internacional; en específico, al principal socio estratégico de Colombia: Estados Unidos. “Le pido al presidente Donald Trump que hagamos un fondo de recompensas jugosas, millonarias, como la que ofreció por Nicolás Maduro. Y yo se los mando rápido, exprés. Estos que son los comerciantes de cocaína van a caer”. Sobre el gobierno actual, señaló: “A Petro no lo podemos sacar en limpio, vamos a recuperar los territorios”.

Frontera y grupos armados: “El 7 de agosto activaré todas las órdenes de captura”

Por su parte, el exsenador y director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, puso el foco en la problemática de la frontera con Venezuela y la pérdida de confianza internacional en la inteligencia colombiana. “Mi prioridad absoluta va a ser acompañar a la gente que vive en la frontera, a los comerciantes, a la gente que está emprendiendo y salir adelante y que tiene el problema de la extorsión”, afirmó Galán, que quiere recibir la confianza de los colombianos.

El exsenador detalló su política exterior y priorizó la seguridad y el bienestar de los comerciantes y ciudadanos en la frontera; además propuso reactivar el Gaula y fortalecer la inteligencia financiera para desmantelar estructuras criminales - crédito RCN

Dijo haber dialogado con comerciantes en diferentes partes del territorio nacional y por ello adelantó cuál sería una de sus decisiones. “Vamos a reactivar el Gaula de la Policía y el Ejército, les falta equipos”, indicó el candidato, que enfatizó la necesidad de restablecer la confianza. “Recuperando la confianza de las agencias internacionales de inteligencia, que perdieron la confianza en las agencias colombianas, porque se han politizado”, agregó el aspirante.

Así pues, ante la necesidad de tomar medidas urgentes, dejó en claro cuál sería su primera decisión en este tema durante sus primeros días en el poder. “El 7 de agosto activaré todas las órdenes de captura contra los que han venido traqueteando, vamos a ir por la plata de los criminales, lo que los mantiene vivos. Los que tendrán miedo serán ustedes”, destacó el excongresista, hermano del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.

Violencia y militarización: “Sin seguridad no hay oportunidades”

A su vez, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria, que representa la visión de más de 40 exmandatarios regionales, abordó la violencia histórica que azota a Colombia, como fuente de importantes males. “El principal problema del país, por más de cinco décadas, es la violencia. Por eso, sin ninguna duda, hay que darle más presupuesto a la seguridad, no es un cuento de izquierda o de derecha”, destacó el político antioqueño.

En sus afirmaciones, defendió la coordinación entre fuerzas militares y de policía, para llegar hasta el último rincón del país y garantizar el bienestar de los ciudadanos; incluso con militarización urbana. “Apoyo total a la fuerza pública, volviendo a mejorar la inteligencia, que en este Gobierno. La seguridad y patrullaje del Ejército no hay que descartarla; hay que quitarles espacios. Eso se hace con control territorial, con trabajo conjunto de Ejército y policía”, dijo.

El exalcalde de Medellín detalló su estrategia de seguridad, que incluye mayor presupuesto, más tecnología para la fuerza pública y el fortalecimiento de la inteligencia; y no descarta el patrullaje militar como medida para recuperar el control territorial - crédito RCN

Negociaciones y legitimidad: “No se negocia con delincuentes”

En su intervención, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa rechazó cualquier negociación con grupos armados ilegales. “Estos grupos armados son unos delincuentes, no tienen ninguna legitimidad política. En ningún país civilizado se negocia con delincuentes”, expresó el exmandatario distrital, que acto seguido sacó pecho por experiencias exitosas durante sus dos etapas como mandatario distrital (1998-2000 y 2016-2019), cuando implementó ambiciosas medidas.

“Acabamos con el Bronx y vamos a motivar y dar toda la legislación que se necesite. Los funcionarios más importantes serán las fuerzas del Ejército y la Policía”, dijo Peñalosa, que también sostuvo su intención de devolverle la paz a los colombianos y que puedan salir a las calles sin temor de verse afectados en su integridad física y moral. “Respaldo el derecho de vivir sin miedo. Seguridad urbana, vamos a hacer efectivo ese derecho”, complementó.

El exalcalde de Bogotá dejó clara su estrategia de seguridad: cero negociación con grupos criminales. Y argumentó que en ningún país civilizado se dialoga con delincuentes y promete fortalecer a las fuerzas armadas y la policía para acabar con estas organizaciones - crédito RCN

Fuerzas Armadas y cadenas perpetuas: “Cero tolerancia por el crimen”

Por su parte, el exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, que hace parte de este grupo de aspirantes al primer cargo de la nación, que se someterá al clamor de la gente, reivindicó su trayectoria. “Seré el protector de los colombianos, esto lo sé hacer, el único candidato que ha comandado las Fuerzas Armadas, que ha derrotado estructuras completas. Estoy aquí para devolverles la tranquilidad”, reafirmó el exfuncionario del Ejecutivo.

En la misma línea ideológica, en la que le declaró la guerra a los grupos armados criminales, planteó endurecer el sistema penal. “Vamos a tener cero tolerancia por el crimen; tendrán que trabajar para pagar su comida. Y quiero hablar de cadena perpetua para violadores de niños, feminicidios y asesinatos. Voy a derrotar al crimen y los bandidos”, reafirmó el exministro, que sabe de la importancia de que se establezca un nuevo régimen de penas en el territorio nacional.

Estrategia contra el narcotráfico: “Colombia necesita el Plan Colombia 2.0”

Mauricio Cárdenas, que fue uno de los ministros estrella en la administración del expresidente Andrés Pastrana Arango, propuso una nueva estrategia integral para combatir las organizaciones al margen de la ley, con la continuidad de una estrategia que dio resultados. “Colombia necesita una nueva estrategia en materia de seguridad y más recursos, empoderando la fuerza pública; se acaba la política de la paz total, Colombia necesita empoderarla”, expresó.

Así pues, el exministro de Hacienda planteó una presencia estatal robusta, que tenga apoyo internacional en materia financiera. “El Estado tiene que hacer una presencia contundente, con un equipo de superministros, en el Catatumbo, en el Chocó, en el Pacífico nariñense. Necesitamos el Plan Colombia 2.0, pedir la ayuda de Estados Unidos”, indicó Cárdenas, que advirtió sobre la percepción ciudadana de cómo los connacionales “tienen miedo de salir a la calle”.

Cárceles y criminalidad: “La gente quiere tranquilidad”

En consecuencia, el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo se desmarcó de sus compañeros de consulta y cuestionó las soluciones de mano dura. “El problema de seguridad no es de plomo, de recompensas o cárceles, sino entender que la gente, más que esas soluciones en concreto, quiere que se convierta en seguridad y tranquilidad”, reafirmó el excabildante distrital, que incluso fue más allá y apostó por ideas más centradas en lo social.

De hecho, Oviedo llamó a la cooperación y la construcción a futuro y descartó que la solución a los problemas de inseguridad esté relacionada con la falta de infraestructura carcelaria, contrario a lo que ocurre en países como El Salvador, en los que hay grandes centros penitenciarios. “Hoy no tenemos capacidad, debemos construirla hacia futuro, en equipo, entiendo la criminalidad en el país. La gente que piensa distinto la cancelan”, reseñó.

Narcotráfico y diálogo: “El narcotráfico es el papá de todos los delitos en Colombia”

En su turno, el exsenador y exministro de las Tic David Luna identificó el narcotráfico como el eje de la crisis estructural que existe frente al fuerte impacto de la criminalidad. “El ELN y las disidencias dejaron de ser grupos guerrilleros para tomarse el país y ser grupos traquetos. El narcotráfico es el papá de todos los delitos en Colombia. Están envenenando a nuestros niños en Colombia, no nos podemos dejar doblegar en Colombia”, destacó Luna.

Sobre el rumbo político, Luna fue enfático en señalar que Colombia necesita diálogo político para construir consensos. “Bienvenidas las conversaciones con (Álvaro) Uribe, (Gustavo) Petro y (Juan Manuel) Santos. No podemos seguir jugando con las ilusiones y los sueños de los ciudadanos. Se acaba el proceso de Paz Total y se implementará el Acuerdo de Paz en La Habana”, dijo el excongresista, que estaría dispuesto a tender puentes con otras vertientes políticas.

Reforma judicial y tecnología: “La justicia es tan sinvergüenza”

Por último, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se refirió a la reforma judicial y a la aplicación de tecnología. “Uno de los grandes temas es la reforma a la justicia, vamos a buscar implementar la IA e imputaciones por línea de mando. Vamos a perseguir la droga con extinción de dominio, que hoy los criminales tienen más recursos que el Estado”, dijo la caucana, que cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, como referente en seguridad.

Con ello, la parlamentaria propuso un sistema más ágil, que se apoye en los avances tecnológicos para mostrar resultados frente a la criminalidad. “Una justicia eficiente y rápida, que sea como la tutela y que no necesite abogados. Una justicia que con la tecnología lleve a los criminales a la cárcel”, indicó Valencia, que durante su ejercicio legislativo se ha encargado no solo de defender, sino de promover las virtudes de la política de Gobierno de Uribe.