Colombia

Investigan la muerte de un extranjero que cayó desde el décimo piso de un hotel en El Poblado, Medellín

Las autoridades adelantan las indagaciones para determinar las circunstancias del hecho, que ocurrió en un edificio de alquileres temporales durante un fin de semana de alta ocupación turística


Un hombre de origen extranjero falleció tras caer del décimo piso de un edificio residencial en el sector de El Poblado, Medellín - crédito Colprensa

Un hombre de origen extranjero falleció en la mañana del lunes 26 de enero, tras caer desde el décimo piso de un edificio residencial en el sector de El Poblado, en Medellín.

El hecho se registró alrededor de las 6:34 a. m., cuando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recibió una llamada de emergencia informando sobre la caída de una persona desde una altura considerable. Los vigilantes del edificio escucharon un fuerte impacto y hallaron el cuerpo sin vida sobre la fuente de agua ubicada en la planta baja del inmueble.

El suceso ocurrió en el edificio Art Living, situado en la calle 12 # 40-95, en el exclusivo sector de Castropol, al suroriente de la ciudad. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima no ha sido identificada y, al parecer, habría alquilado el apartamento a través de una aplicación digital de hospedaje.

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) realizaron la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cadáver.


El incidente se registró en el edificio Art Living, ubicado en el exclusivo sector de Castropol, durante la mañana del lunes 26 de enero - crédito X

Investigación y procedimientos oficiales

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que el reporte inicial sobre la caída fue realizado por personal de seguridad privada del edificio, que alertaron a las autoridades tras escuchar el impacto.

“Indicaron que escucharon un fuerte golpe y posteriormente observaron en la fuente de agua el cuerpo sin vida de una persona que al parecer se lanzó desde un apartamento del piso 10”, señalaron las autoridades.

Por el momento, las investigaciones se centran en determinar si el hecho corresponde a un accidente, un acto voluntario o si existieron otras circunstancias. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se espera establecer su identidad y nacionalidad en las próximas horas.

La muerte del turista extranjero en un edificio de alquileres de corta estancia reavivó la discusión sobre el control y la supervisión en este tipo de propiedades en Medellín. Las autoridades, junto a la Secretaría de Seguridad, analizan la documentación del apartamento y la modalidad de arrendamiento asociada.


La víctima, presuntamente arrendataria a través de una aplicación digital, aún no ha sido identificada por las autoridades - crédito Colprensa

Además, la investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

Estadounidense murió tras desplomarse a la salida de un hotel en El Poblado

En esta línea cabe mencionar el caso de un turista estadounidense que falleció el lunes festivo 3 de noviembre de 2025 a las afueras de un hotel en este mismo sector de Medellín, luego de desplomarse súbitamente mientras esperaba un taxi.

Las autoridades de la ciudad fueron alertadas sobre la 1:30 p. m. por la muerte de un hombre extranjero que se encontraba en inmediaciones de la carrera 29 número 1-203, a pocos metros de la entrada de un hotel. Al llegar al lugar, los uniformados iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La víctima fue identificada como Eric Lars Kirkegaard, ciudadano de Estados Unidos de 65 años, que había reportado su salida del hotel y se encontraba esperando un vehículo solicitado a través de una aplicación. Testigos informaron que el hambre cayó repentinamente al pavimento e inmediatamente comenzó a emitir quejidos y a presentar dificultades respiratorias.


En un hecho similar, un turista estadounidense murió tras desplomarse a la salida de un hotel en El Poblado el 3 de noviembre de 2025 - credito Fiscalía General de la Nación

El caso fue reportado por testigos a la línea de emergencia 123.Cuando el personal médico llegó al sitio, confirmó que el hombre no presentaba signos vitales, pese a los intentos de reanimación. Además, los especialistas observaron un hematoma en la cabeza y la presencia de un leve sangrado, lesiones atribuidas a la caída.

Según la declaración de la administradora del hotel ante la patrulla de vigilancia, la causa aparente del fallecimiento habría sido un infarto, aunque aclaró que la confirmación oficial corresponde a los expertos forenses.

