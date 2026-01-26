Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 26 de enero

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la capital sufrirán recortes de agua

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este lunes 26 de enero, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Gorgonzola, Industrial Centenario.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 42 a la Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 25 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Hernán Torres asumió la responsabilidad por el mal arranque del equipo, defendió el proceso que adelanta con los nuevos jugadores y aseguró que seguirá trabajando con perseverancia para corregir errores y sacar a Los Embajadores de la parte baja de la tabla

Técnico de Millonarios responde a

Santander: estos son los cortes de la luz de este 26 de enero

Toma precauciones y conoce cuáles serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 26 de enero

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa en Villavicencio: qué carros descansan este lunes 26 de enero

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa en Villavicencio:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Renzo Meneses es el segundo

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Deportes

Técnico de Millonarios responde a

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

Video: Mateo García no pudo contener las lágrimas al cantar el himno de Bogotá en su debut con Millonarios

Junior da el golpe en Bogotá: derrotó a Millonarios y profundizó la crisis del Embajador