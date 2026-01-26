Contratación estatal en el gobierno Petro “desangra al país” tras aumento de 7.000 cargos y $7,2 billones en nómina paralela

José David Castellanos expone en su investigación que el número de contratos por prestación de servicios en los ministerios nacionales aumentó de 11.851 en 2022 a 18.685 en 2025, con incrementos destacados en sectores como Cultura y Trabajo. - crédito @JDCastellanosO/X

Un nuevo escándalo de contratación estatal sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que una investigación revelara un fuerte incremento en los contratos de prestación de servicios, esquema que críticos denominan “nómina paralela”.

El estudio, realizado por el investigador y experto en gestión pública José David Castellanos, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Nuevo Liberalismo, concluyó que el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, lo que representa un aumento de $7,2 billones en solo tres años.

Crecimiento exponencial de los contratos de prestación de servicios

Castellanos analizó más de 105.000 contratos firmados en todos los ministerios, usando información de las plataformas oficiales Secop I y II. Según sus hallazgos, el número de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios creció de 11.851 a 18.685, es decir, cerca de 7.000 nuevos cargos creados bajo distintas modalidades contractuales.

En un video publicado en sus redes sociales, Castellanos denunció: “Mientras usted sufre para que la plata le alcance, el gobierno de Gustavo Petro montó una feria de contratos que está desangrando al país. Pasamos de gastar 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones en 2025. Son 7,2 billones de pesos adicionales en corbatas y oficinas, justo lo que dicen que les falta en el presupuesto”.

El investigador destacó que parte de estos contratos fueron otorgados tanto a personas naturales como a empresas contratistas del Estado, ampliando el impacto sobre el presupuesto público.

Durante la administración de Gustavo Petro, la contratación estatal bajo la modalidad de prestación de servicios experimentó un crecimiento significativo, contrario a la promesa de reducir la nómina paralela. - crédito Jesús Avilés/Infobae

Ministerios con incrementos alarmantes

El análisis mostró que el crecimiento de la nómina paralela no fue uniforme en todos los ministerios. Algunos de los aumentos más significativos fueron:

Ministerio de Salud: +154%

Ministerio de Agricultura: +127%

Ministerio de Ambiente: +117%

Ministerio de Trabajo: +285%

El caso más llamativo se registró en el Ministerio de Cultura, donde la contratación por prestación de servicios creció 1.985% desde 2022, convirtiéndose en la entidad con mayor aumento porcentual durante el gobierno Petro, según datos citados por la revista Semana.

Contratos más cortos y precarización laboral

El estudio también comparó la duración de los contratos con la administración anterior de Iván Duque. Mientras que antes el 45% de los contratos tenía una vigencia de nueve meses o más, en la administración Petro esa proporción bajó al 34,5%.

En contraste, los contratos de corta duración aumentaron significativamente, lo que, según Castellanos, ha precarizado las condiciones laborales dentro del Estado y generado mayor rotación de personal.

El estudio de José David Castellanos identifica que la proporción de contratos con vigencia de nueve meses o más bajó del 45% al 34,5% respecto al gobierno anterior. - crédito Concejo de Bogotá

Impacto fiscal y déficit del país

Los $7,2 billones adicionales destinados a esta nómina paralela equivalen a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con la más reciente reforma tributaria. Esto se suma a un déficit fiscal cercano al 7% del Producto Interno Bruto, considerado el más alto en la historia reciente del país, según Castellanos.

El incremento en la contratación estatal ha generado un debate sobre austeridad, transparencia y buen manejo de los recursos públicos, en un momento en el que Colombia enfrenta creciente endeudamiento y presiones fiscales.

Transparencia y rendición de cuentas bajo la lupa

La investigación de Castellanos plantea preguntas sobre cómo se asignan los contratos dentro del Gobierno y si existe un control efectivo sobre el gasto público. El candidato enfatizó que el Pacto Histórico prometió acabar con la nómina paralela, pero los datos muestran que se ha duplicado durante su mandato.

Los recursos adicionales destinados a la nómina paralela equivalen a casi la mitad del monto solicitado por el Gobierno en la última reforma tributaria. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El escándalo según los medios, ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la gestión del presupuesto y la eficiencia del Estado, en medio de la preocupación ciudadana por el uso de los recursos públicos y la necesidad de priorizar políticas que beneficien a la población.