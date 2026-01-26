Colombia

Cambios en la embajada de Colombia en Turquía: Gobierno Petro declaró insubsistente a funcionario que llevaba siete años y ya se conoce su reemplazo

El relevo en la representación de Colombia ante Ankara se produce pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y suscita inquietud sobre la supuesta inexperiencia de la próxima delegada en el país europeo

El Gobierno de Colombia declaró insubsistente el nombramiento de Julio Aníbal Riaño como embajador en Turquía tras casi siete años en el cargo - crédito Cancillería de Colombia

Tras permanecer siete años como representante de Colombia en Turquía, Julio Aníbal Riaño Velandia fue declarado insubsistente en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario en Ankara.

La decisión fue oficializada por medio del Decreto 0050 del 22 de enero de 2026, a días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías (el 31 de enero) y ha generado inquietud en el sector diplomático sobre nuevos movimientos de personal en medio del periodo preelectoral.

Declarar insubsistente el nombramiento de JULIO ANIBAL RIAÑO VELANDIA (...) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, reubicado mediante Decreto 1071 del 13 de junio de 2019 en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía”, se lee en el documento.

Riaño es un funcionario de carrera que fue reconocido como “el rey del protocolo en Colombia”, ya que fue jefe de protocolo de la denominada Cancillería en al menos tres periodos presidenciales.

Así mismo, el saliente funcionario ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1974 y, a lo largo de su trayectoria, ha representado a Colombia ante el Vaticano, El Salvador y en Ankara, además de recibir distinciones como la orden de San Carlos y la de Boyacá.

El reemplazo de Riaño en Turquía recaería en Yennifer Edilma Parra Moscoso, abogada oriunda de Ibagué y egresada de la Universidad de Ibagué, cuya candidatura fue notificada formalmente al gobierno turco el 5 de enero por el despacho de la viceministra de Relaciones Exteriores, según informó Caracol Radio.

En su hoja de vida, consignada en los portales estatales y citada por El Espectador, no figura una carrera diplomática, y su experiencia se concentra en cargos administrativos como secretaria de Desarrollo Social Comunitario en Ibagué, además de funciones como asesora y secretaria general en distintas instituciones públicas, incluido el Fondo de Adaptación y, más recientemente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

