Sale Nelson Vásquez de Air-e tras aceptar Superservicios su renuncia

Resultados del Baloto sábado 24 de enero de 2026: números ganadores del sorteo de HOY
Como cada sábado, aquí están los ganadores del sorteo Baloto
Video viral muestra a sacerdote antioqueño interpretando canción de Yeison Jiménez en acto religioso
En las imágenes se observa al sacerdote interpretando fragmentos de una canción de música popular, mientras algunos asistentes reaccionan y acompañan el momento dentro del recinto
Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 25 de enero
ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander
Tres hombres acribillados y dos vehículos incinerados en nueva masacre en el Catatumbo
Dos de las víctimas ya fueron identificadas como alias “Tata” y alias “Alex”, mientras que unidades de la Policía Judicial adelantan las diligencias para esclarecer los responsables y el contexto en el que ocurrió el hecho
Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido
El duelo en el Empower Field de Denver definirá al campeón de la Conferencia Americana, con el estadounidense de padres colombianos como gran referente de la defensa bostoniana
