Sale Nelson Vásquez de Air-e tras aceptar Superservicios su renuncia

Resultados del Baloto sábado 24 de enero de 2026: números ganadores del sorteo de HOY Como cada sábado, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Video viral muestra a sacerdote antioqueño interpretando canción de Yeison Jiménez en acto religioso En las imágenes se observa al sacerdote interpretando fragmentos de una canción de música popular, mientras algunos asistentes reaccionan y acompañan el momento dentro del recinto

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 25 de enero ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Tres hombres acribillados y dos vehículos incinerados en nueva masacre en el Catatumbo Dos de las víctimas ya fueron identificadas como alias “Tata” y alias “Alex”, mientras que unidades de la Policía Judicial adelantan las diligencias para esclarecer los responsables y el contexto en el que ocurrió el hecho