Menos trabas y más dólares: una nueva banca llega a EE. UU. y facilita operaciones para colombianos, conozca los detalles

Para miles de colombianos con negocios, inversiones o relaciones financieras en Estados Unidos, el acceso al sistema bancario de ese país suele ser complejo, costoso y lento. Esa barrera podría empezar a reducirse tras el último movimiento de Inter (Nasdaq: Inter), que dio un paso clave en su estrategia de expansión fuera de Brasil.

La institución financiera, que hoy atiende a más de 41 millones de clientes, recibió la aprobación regulatoria de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR, por sus siglas en inglés) y de la Reserva Federal (FED) para abrir una sucursal bancaria internacional con licencia estatal en Florida. El aval no solo marca un hito para la compañía, sino que abre una nueva ventana de servicios financieros en dólares para clientes de la región, incluidos colombianos residentes y no residentes en EE. UU.

Con esta autorización, Inter podrá ofrecer desde Estados Unidos una operación bancaria completamente digital, con acceso a productos de crédito, cuentas y servicios financieros diseñados para facilitar pagos internacionales, administración de recursos y transacciones comerciales entre Colombia y el mercado estadounidense. La promesa es clara, menores costos, más agilidad y procesos menos engorrosos para quienes mueven capital entre ambos países.

“Este hito fortalece nuestra posición como plataforma global y nos permite ofrecer aún más valor a nuestros clientes a través de las fronteras”, afirmó João Vitor Menin, CEO Global de Inter. “La sucursal en EE. UU. nos permite escalar nuestra oferta, generar mayor valor para nuestros clientes y fortalecer la posición de Inter en el sistema financiero internacional”.

La nueva sucursal operará como un centro bancario digital de primer nivel, enfocado en conectar clientes y empresas a través de las fronteras con altos estándares de seguridad, transparencia y eficiencia. Desde allí, Inter buscará optimizar su operación global mediante esquemas de fondeo más eficientes y una estructura de costos más baja, lo que, según la entidad, se reflejará en mejores condiciones financieras y una experiencia más ágil para empresarios, inversionistas y emprendedores colombianos con operaciones en Estados Unidos.

Uno de los puntos más relevantes es que la oferta no estará limitada únicamente a residentes en ese país. La entidad podrá ofrecer productos de crédito y servicios bancarios regulados tanto para residentes como para no residentes, ampliando las alternativas para colombianos que necesitan cuentas, financiamiento u operaciones financieras en dólares sin tener que establecer residencia en EE. UU., una exigencia que suele ser un obstáculo para muchos.

Además, la operación en Florida permitirá a Inter apoyar a empresas internacionales, incluidas compañías colombianas con presencia o planes de expansión en Estados Unidos, con servicios financieros alineados con la normativa estadounidense y respaldados por tecnología digital. El objetivo es facilitar procesos de formalización, crecimiento y operación en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Con este movimiento, Inter refuerza su apuesta por convertirse en una plataforma financiera global, capaz de acompañar a sus clientes más allá de las fronteras nacionales. Para los colombianos con vínculos económicos en Estados Unidos, la llegada de esta sucursal podría traducirse en una relación bancaria más directa, eficiente y adaptada a las dinámicas del comercio y la inversión internacional.

Para Colombia, la llegada de Inter al sistema bancario estadounidense representa una oportunidad concreta para miles de empresarios, inversionistas y trabajadores independientes que mantienen vínculos financieros con ese país. En un contexto en el que cada vez más compañías colombianas exportan servicios, reciben pagos en dólares o buscan expandirse al mercado norteamericano, contar con una entidad que facilite cuentas, créditos y transferencias internacionales puede marcar una diferencia significativa.

La nueva sucursal permitirá reducir costos asociados a intermediarios, agilizar pagos transfronterizos y mejorar la gestión de flujos de caja en moneda extranjera. Además, abre una alternativa regulada para personas naturales y jurídicas que hoy enfrentan barreras para acceder a servicios financieros en Estados Unidos sin residencia, fortaleciendo así la integración financiera entre ambos mercados.