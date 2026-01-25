Colombia

Hombre criticó a Medellín por burlas a el Metro de Bogotá: “Allá hacen un recorrido de 3 kilómetros, aquí son líneas de 24 y 30 ”

El hombre destacó que más allá de las peleas entre ciudades, se trata de estar contentos porque Bogotá va a tener un metro

Un ciudadano responde a un comentario que se burla del Metro de Bogotá, explicando las diferencias en tamaño, la historia del metro paisa y pidiendo dejar los regionalismos para celebrar el avance de la capital - crédito @artesanoamatista / TikTok

El debate en torno al regionalismo entre Medellín y Bogotá revive cada vez que se menciona el desarrollo de sus sistemas de transporte masivo, un tema que agudiza la rivalidad en redes sociales.

Mientras Medellín avanza con la expansión de su metro y Bogotá ultima los detalles de su primera línea, la conversación se ha llenado de comparaciones sobre progreso, recursos y sentido de identidad nacional, reflejando la complejidad del desarrollo urbano en Colombia.

En la discusión digital resalta la voz del usuario de TikTok conocido como @artesanoamatista, que llamó a superar las divisiones con una visión integradora. El creador afirmó: “No se trata de decir que Medellín o Bogotá es mejor, se trata de estar contentos porque ya Bogotá va a tener un metro, parcero”, y recalcó que el avance en la capital es motivo de celebración compartida.

Destacó además el dinamismo de las obras en la capital: “La rapidez con la que va el metro de Bogotá, es única. Usted viera la cantidad de no, ya prácticamente eso se ve casi todo hecho, todas las, las columnas hechas. Ya lo que falta no es mucho”.

El Metro de Medellín fue
El Metro de Medellín fue abierto al público en 1995 tras 10 años de retrasos - crédito Metro de Medellín

Las palabras de @artesanoamatista también trajeron a la memoria las dificultades históricas del Metro de Medellín, en particular los largos años de paralización atribuida a problemas de corrupción y violencia.

Medellín duró 10 años parado el metro, güevón. Que la plata del narcotráfico de Pablo Escobar y de los Ochoa y de todo ese cartel de Medellín se la robaron todos los políticos”, relató el usuario, antes de referirse al papel del entonces presidente Belisario Betancur, que intervino para destrabar el proyecto.

Esta referencia coincide con el relato recogido por múltiples medios de comunicación, quienes documentan que las obras fueron suspendidas entre 1989 y 1992; solo reanudaron tras el acuerdo entre el gobernador Juan Gómez Martínez y el Consorcio Hispano Alemán.

El Metro de Medellín pudo finalmente inaugurarse como sistema de transporte el 30 de noviembre de 1995, bajo la presidencia de Ernesto Samper, con un viaje inaugural entre La Alpujarra y parque Berrío.

Las obras empezaron en 1989
Las obras empezaron en 1989 - crédito Jorge Zuleta

El contrapunto entre las 2 ciudades se acentúa en los comentarios de usuarios en redes sociales, donde algunos celebran los logros ajenos, mientras otros avivan la competencia.

Una internauta expresó: “Bogotá es la capital así le duela a todo el mundo”, mientras otro señaló: “Por que a los de Medellín les duele que Bogotá esté progresando”. A su vez, se leen opiniones que minimizan la escala de los avances: “Medellín es una localidad de Bogotá, muy parecida a Ciudad Bolívar”, o ironías sobre el ritmo de avance: “Cuando Bogotá termine el metro los paisas ya van a tener 10 satélites orbitando la Tierra, y eso es un hecho”.

Ciertos comentarios, en cambio, propusieron abandonar el regionalismo: “Soy paisa, y a mí sí me pone muy feliz que Bogotá va a tener su metro dejemos esos regionalismos que a nada nos lleva”.

La comparación entre las líneas de metro también ocupa un lugar en la conversación. Según dijo @artesanoamatista en TikTok: “Mientras allá hacen un recorrido de tres kilómetros, aquí son líneas de 24 y de 30 kilómetros”, subrayando la dificultad de desarrollar infraestructura a mayor escala en una ciudad de mayor tamaño, como Bogotá.

Actualmente Bogotá avanza en la
Actualmente Bogotá avanza en la construcción de la primera línea del Metro - crédito Alcaldía de Bogotá

También recordó que, en términos de población, localidades bogotanas como Usme y Sumapaz superan en extensión a Medellín, colocando en perspectiva las diferencias urbanas y demográficas.

Finalmente, la conversación virtual demuestra que, más allá del orgullo local, existe una corriente que apuesta por celebrar los avances colectivos. @artesanoamatista concluyó: “No es ni Medellín, ni Bogotá, ni Manizales, ni Pereira, sino que somos colombianos. Y para que Colombia cambie, tenemos que cambiar nosotros”.

