Gustavo Petro respondió a José Antonio Ocampo por cuestionar decisiones económicas del Gobierno: “Hizo todo lo contrario al programa”

El mandatario defendió la prioridad del trabajo y la naturaleza como fuentes de riqueza, mientras Ocampo alertó sobre el impacto en las exportaciones y el déficit comercial - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Gustavo Petro respondió a su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo luego de que este cuestionara las decisiones económicas del Gobierno al afirmar que “hizo todo lo contrario al programa”.

El intercambio se produjo tras las críticas de Ocampo a políticas recientes en materia salarial, fiscal y cambiaria, que, según el exfuncionario, han tenido efectos negativos en sectores productivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una publicación dirigida a José Antonio Ocampo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la orientación económica de su administración.

“Señor economista Ocampo, como usted bien sabe, si leyó a Piero Saffra, neoricardiano le llamaban, la inflación es una lucha de clases en la distribución del producto”, escribió el mandatario.

Petro insistió en que la riqueza del país se sustenta en el trabajo y la naturaleza, y cuestionó los fundamentos teóricos de quienes discrepan con la línea del Gobierno.

José Antonio Ocampo fue el primero ministro de Haciendo del gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro indicó que “las facultades de economía de Colombia deben recordar que jamás han sido controvertidas científicamente, las tesis sobre la riqueza basada únicamente en el valor trabajo”.

Para el mandatario, la crisis global generada por el covid-19 demostró la importancia de la fuerza laboral y los recursos naturales en la generación de valor.

En sus palabras: “La riqueza la genera el trabajo, esa es la fuente del valor y la riqueza, la ponencia del magistrado Camargo a quien no apoyé para ser magistrado de la corte constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del gobierno, no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid19, cuya mayor lección a los economistas del mundo, es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”.

Gustavo Petro indicó que la crisis global generada por el covid-19 demostró la importancia de la fuerza laboral y los recursos naturales en la generación de valor - crédito @petrogustavo/X

La respuesta del presidente ocurrió tras las declaraciones públicas de Ocampo, que advirtió sobre el impacto de la política económica en sectores como el agropecuario y las exportaciones no tradicionales.

Ocampo sostuvo que “un tema que no ha sido objeto de suficiente debate es el efecto conjunto del fuerte aumento del salario mínimo y la revaluación de la tasa de cambio. Ambas son el resultado de políticas del gobierno, que decretó el salario mínimo y ha contribuido a la revaluación a través del endeudamiento externo para financiar el alto déficit fiscal y el anuncio de la obligación de los fondos de pensiones de traer una parte de los activos que tienen en el exterior”.

De acuerdo con el exministro, este escenario puede afectar actividades económicas que dependen de la exportación y tienen una alta proporción de trabajadores de salario mínimo.

José Antonio Ocampo cuestionó las políticas recientes en materia salarial, fiscal y cambiaria, que, según el exfuncionario, han tenido efectos negativos en sectores productivos - crédito @JoseA_Ocampo/X

Gustavo Petro refutó estos análisis y atribuyó el déficit fiscal a una política de subsidios a la gasolina, señalando: “El déficit fiscal de Colombia solo es la estúpida idea de pagar subsidios a la gasolina, que está a punto de colapsar el clima del planeta, con el presupuesto nacional”.

Explicó que su administración enfrenta tensiones por mantener políticas que permitan el cumplimiento de su programa de gobierno, el cual obtuvo respaldo popular.

El presidente fue enfático al aludir a las medidas adoptadas durante el primer año de gestión: “El ministro de hacienda que nombré en el 2022., hizo todo lo contrario al programa de gobierno que es mandato popular y se cumple”.

Gustavo Petro apuntó a la relación directa entre la política de subsidios y el déficit presupuestal. “Subsidiar la muerte hoy nos cuesta el déficit presupuestal de Colombia, 70 billones de pesos girados en tres años a los vendedores de gasolina del mundo”.

Gustavo Petro apuntó a la relación directa entre la política de subsidios y el déficit presupuestal - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el mandatario concluyó con una referencia a los efectos ambientales de estas políticas: “Brucia la terra, como dice mi canción del alma, y lo están haciendo, están quemando la tierra”.

Por su parte, Ocampo advirtió que la combinación de estas decisiones podría “llevar a una tendencia al deterioro del déficit comercial, que el país había logrado reducir fuertemente en 2023 y el año pasado era moderado”.