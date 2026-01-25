General (r) Óscar Naranjo acusó a Abelardo de la Espriella de defensor de criminales y el candidato le contestó: “Usted es de la vieja política”

La controversia en torno a Abelardo De La Espriella resalta su papel como abogado penalista y actual candidato presidencial en Colombia - crédito @delaespriellalawyers/Instagram/Unir Colombia

El abogado, empresario y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella le respondió a las críticas hechas por el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, el general en retiro Óscar Naranjo, que cuestionó que esté adelantando su campaña política para los comicios del 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exvicepresidente afirmó que cuenta con serias diferencias con el hoy aspirante presidencial, y señaló que De La Espriella fue defensor de diversos criminales perseguidos durante su carrera en la institución policial.

“Tengo una diferencia abismal de vida y eso me plantea serios interrogantes. Él, haciendo uso legítimo de su profesión a través de un bufete de abogados, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que perseguí para llevarlos a prisión, ante la justicia”, expresó Naranjo en diálogo con Caracol Radio.

Ante los cuestionamientos, el jurista colombiano lamentó los prejuicios del general retirado hacia los penalistas y subrayó que la legalidad de cualquier procedimiento judicial depende del respeto al debido proceso y de la existencia de un defensor.

“Sin la debida defensa jurídica de los capturados que, a lo largo de los años, presentó ante la justicia, usted nunca hubiese tenido éxito en su labor policial, pues la legalidad de cualquier procedimiento judicial está ligada al respeto del debido proceso, y para ello es fundamental un defensor”, expresó De la Espriella en una publicación hecha en su cuenta de X.

Polémicas de Naranjo, según De la Espriella

En sus palabras, mencionó un caso concreto, el de Juan David Naranjo, hermano de Naranjo, que fue condenado por narcotráfico en Alemania (abril de 2006) y enfatizó que, de no haber contado con la defensa profesional adecuada, no habría tenido acceso a un juicio justo.

“Incluso su hermano, condenado por narcotráfico en Alemania, no habría tenido un juicio justo, sino un linchamiento, de no haber contado con un profesional del derecho que lo asistiera”, agregó.

De La Espriella también mencionó acusaciones previas en contra de Naranjo, como haber sido señalado por el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de recibir sobornos, y sostuvo que, ante tales situaciones, lo primero que pensarían los señalados es en buscar asesoría jurídica.

“Me imagino, general Naranjo, que cuando El Chapo Guzmán lo acusó de recibir sobornos, o cuando lo señalaron de ser socio del coronel Danilo González y de alias Jabón, lo primero que le vino a la mente fue llamar a un abogado”, mencionó.

Además, el candidato fue enfático respecto a la gestión de Naranjo como figura del Gobierno de Juan Manuel Santos, en la que fue negociador plenipotenciario en los diálogos de paz con la antigua guerrilla de las Farc (2012-2016) y vicepresidente de la República entre 2017 y 2018.

“No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta, señor general, teniendo en cuenta que el gobierno del que usted fue vicepresidente arrodilló al Estado, en un falso proceso de paz, frente al narcoterrorismo, para entregarles curules en el Congreso, dejando a las víctimas de la guerrilla infame sin justicia, verdad ni reparación”, indicó.

La ‘vieja política’ de Naranjo

En su mensaje, De La Espriella afirmó que los ataques en su contra responden a una estrategia de la “vieja política” para impedirle llegar a la Presidencia.

“Entiendo que, al atacarme, cumple usted una misión encomendada por los máximos representantes de la vieja política, de la casta de siempre. Usted también hace parte de ese establecimiento, el mismo que me quiere detener, como sea, para que no llegue a la Presidencia. Sepa que la alianza más importante ya la hice, con Dios y el pueblo colombiano, y nada podrá evitar el triunfo del tigre y su manada”, exclamó.

Por último, Abelardo de la Espriella defendió la legitimidad de su labor legal y señaló lo que para él son contradicciones en el discurso del exjefe policial, al citar una frase del profesor italiano Francesco Carrara con relación a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“Todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito; pero ¡ay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será investigado! Un proceso penal sin abogado es un cuerpo sin vida, porque quien reviste de legalidad la acción punitiva del Estado es el profesional del derecho. ¡Un demócrata verdadero entiende el papel del abogado!”, concluyó el candidato presidencial.