Con programa energético en el Caribe, llegarán $40.000 menos en la factura: ministro de Minas habló del ahorro que llega a los hogares

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió el programa 'Caribe cambia tu energía' y lo presentó como una acción concreta de justicia energética para los hogares del Caribe - crédito Joel González/Presidencia

La puesta en marcha del programa Caribe cambia tu energía marcó una nueva intervención del Gobierno nacional frente a la crisis del servicio eléctrico en la región Caribe. La estrategia apunta a más de 200.000 usuarios y propone acciones directas en hogares y entidades públicas para reducir el consumo, mejorar la eficiencia y aliviar el impacto económico que enfrentan miles de familias.

El anuncio tomó mayor relevancia por las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que utilizó su cuenta en X para explicar el alcance social del programa y su sentido político.

En su post, el funcionario expresó: “Este es el cambio que siente la gente. Con el recambio de electrodomésticos a 20.000 hogares del Caribe, avanzamos en justicia energética, alivio real en la factura y transición con equidad”. Con estas palabras, el ministro relacionó el proyecto con una respuesta concreta a las demandas históricas de la región.

El Gobierno nacional activó el programa Caribe cambia tu energía como respuesta a la crisis del servicio eléctrico en la región, con un plan que proyecta beneficios para más de 200.000 usuarios - crédito Ministerio de Minas y Energía

¿De qué se trata el programa energético en el Caribe?

Caribe cambia tu energía surge con el impulso del Banco Interamericano de Desarrollo y fija objetivos orientados al ahorro económico y a la reducción de emisiones contaminantes. El programa prioriza la eficiencia energética como herramienta para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y generar beneficios sostenidos para los usuarios residenciales y las entidades oficiales.

Una de las acciones centrales del plan se enfoca en la sustitución gratuita de bombillas tradicionales por bombillas LED, reconocidas por su menor consumo y mayor vida útil. Esta medida busca un impacto inmediato en los hogares beneficiados, donde el gasto en iluminación representa una parte significativa de la factura mensual.

El proyecto también contempla incentivos para el recambio de electrodomésticos antiguos por equipos de mayor eficiencia. Neveras, congeladores y aires acondicionados podrán ser reemplazados por tecnologías modernas que reducen el uso de energía.

Según el Ministerio de Minas y Energía, los beneficiarios del programa podrán reducir hasta en $40.000 el pago mensual del servicio eléctrico - crédito @MinEnergiaCo/X

Sobre este punto, Palma afirmó en X: “Al sustituir neveras, congeladores y aires antiguos por tecnología de alta eficiencia energética, estamos reduciendo el consumo eléctrico y aliviando el bolsillo de miles de familias de estratos 1, 2 y 3”.

El alcance institucional del programa incluye la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en colegios, hospitales y otros edificios públicos de la región Caribe. Estas infraestructuras permitirán un mejor aprovechamiento de la energía y fortalecerán la capacidad del sector oficial para administrar de forma responsable sus recursos.

Ministro de Minas y Energía aplaude lo beneficioso del programa para las familias del Caribe

Otro componente del programa se orienta a la formación comunitaria y a la educación en el uso racional de la electricidad. Esta línea prioriza la participación de mujeres y personas en condición de discapacidad, con el propósito de promover prácticas responsables y generar cambios duraderos en los hábitos de consumo energético.

El ministro Edwin Palma señaló que el plan contempla la sustitución de neveras, congeladores y aires acondicionados antiguos por equipos de mayor eficiencia, con impacto directo en el valor de la factura eléctrica - crédito @PalmaEdwin/X

El lanzamiento del programa tuvo lugar en el municipio de Suan, Atlántico, donde 20 familias accedieron a los primeros beneficios. En este territorio, los usuarios de las empresas Aire y Afinia podrán realizar el recambio de electrodomésticos y obtener un ahorro de hasta $40.000 en la factura de energía, según lo informado por el Ministerio de Minas y Energía.

Las palabras del ministro reforzaron el mensaje político del proyecto y su alineación con la visión presidencial, por lo que Edwin Palma: “Tal como lo ha orientado el presidente @petrogustavo: la energía es un derecho, no un privilegio”.

El alto funcionario también centró que la iniciativa supera las cifras y se traduce en mejoras concretas para los hogares beneficiados, por lo que añadió: “Más que cifras, esto significa más equidad y calidad de vida. Seguimos cumpliendo al Caribe colombiano”.

El ministro de Minas y Energía resaltí que el programa contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en edificios públicos, con énfasis en instituciones educativas y de salud - crédito EFE/ Carlos Ortega

Desde el Gobierno nacional, Caribe cambia tu energía se presenta como una herramienta de intervención directa en medio de las tensiones que enfrenta el sistema eléctrico del Caribe. La estrategia combina alivio económico, eficiencia tecnológica y educación comunitaria, con la intención de ofrecer soluciones tangibles a una problemática estructural que por años afectó a millones de usuarios.