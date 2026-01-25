Colombia

Bogotá habilitó 3.000 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos: así puede inscribir su mascota

La Alcaldía anunció que las familias de estratos bajos y personas en situación vulnerable podrán acceder al procedimiento sin costo mediante una plataforma digital, con prioridad en la prevención de sobrepoblación y abandono animal

Guardar
Bogotá habilitó 3.000 cupos para
Bogotá habilitó 3.000 cupos para esterilización gratuita de perros y gatos durante febrero, priorizando familias vulnerables - crédito Spca

Bogotá habilitó 3.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos durante febrero, según informó la Alcaldía Distrital.

Los turnos estarán disponibles a través de una plataforma digital, permitiendo que familias de los estratos 1, 2 y 3, así como personas en condición de vulnerabilidad, accedan al procedimiento para sus animales de compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de agendamiento se realizará en dos jornadas semanales. De acuerdo con lo anunciado por la Administración, los lunes se abrirán los cupos para el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mientras que los miércoles se habilitarán los turnos para la Unidad de Cuidado Animal en la localidad de Engativá.

La inscripción podrá efectuarse el lunes 26 de enero y el miércoles 28 de enero, con el objetivo de iniciar las intervenciones quirúrgicas en la primera semana de febrero.

La Alcaldía de Bogotá facilita
La Alcaldía de Bogotá facilita el agendamiento digital para acceder a la esterilización gratuita de animales de compañía en febrero - crédito prensa Idpyba

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben ingresar al portal https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, en el que se solicita el registro de los datos del animal y su tenedor. Finalizado el proceso, la plataforma enviará una confirmación por mensaje de texto o correo electrónico, la cual debe presentarse el día de la cita.

La documentación requerida incluye una fotocopia de la cédula, un recibo público reciente y, para el traslado de los animales, un guacal en el caso de los gatos o collar y traílla en el caso de los perros, además de un collar isabelino y una cobija.

Según información de la Alcaldía, solo podrán participar animales que tengan entre cuatro meses y ocho años, que estén en buen estado de salud y que hayan cumplido con un ayuno de ocho horas antes de la intervención. En el caso de las hembras, no se permitirá la esterilización si están en celo o en estado de gestación.

Es de precisar que la campaña está dirigida especialmente a hogares en situación de vulnerabilidad, incluyendo recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes en condición precaria.

Las jornadas se realizarán en
Las jornadas se realizarán en la Universidad Nacional y en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá, según el cronograma anunciado - crédito iStock

El procedimiento contribuye a la salud de los animales, reduce riesgos reproductivos y ayuda a controlar la sobrepoblación en la ciudad. La esterilización previene enfermedades y disminuye conductas agresivas, aspectos que forman parte de la estrategia distrital para el bienestar animal en Bogotá.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios veterinarios en sectores con menos recursos, promoviendo la tenencia responsable y fortaleciendo el control poblacional de animales domésticos en la capital colombiana.

Para destacar

En Colombia, la presencia de perros y gatos en situación de calle representa un desafío social y de salud pública. Cifras de organizaciones dedicadas al rescate animal, respaldadas por el Departamento Nacional de Planeación, estiman que más de tres millones de estos animales viven en condiciones de abandono en el país.

Solo podrán participar perros y
Solo podrán participar perros y gatos entre cuatro meses y ocho años, que estén sanos y con ayuno previo de ocho horas - crédito Secretaría de Ambiente

El crecimiento de esta población no se detiene: se calcula que una gata y su descendencia pueden tener hasta 28.800 crías en cinco años, mientras que una perra y su línea pueden llegar a producir cerca de 50.000 en ese mismo lapso. Esta capacidad reproductiva, sin controles efectivos, contribuye a que cada vez más animales enfrenten el abandono, enfermedades y violencia en las calles.

Entre 2019 y 2022, la población total de perros y gatos creció un 32%, alcanzando más de 11 millones de ejemplares, según los registros oficiales. De ese total, al menos tres millones se encuentran sin hogar. Las calles se convierten en su único refugio, muchas veces sin acceso a alimento, agua ni atención veterinaria. Esta situación refleja una problemática que requiere respuestas urgentes y sostenidas. Ante este panorama, la adopción de medidas éticas y estratégicas resulta fundamental.

Temas Relacionados

Esterilización animalBogotáBienestar animalProtección animalPerrosGatosColombia-Noticias

Más Noticias

Ante embargos que amenazan su operación, Nueva EPS convocó diálogo nacional para buscar soluciones a la crisis

La entidad enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones que mantienen bloqueadas cuentas y recursos clave para su operación y la atención de más de 11,7 millones de afiliados

Ante embargos que amenazan su

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Las mejores películas en Netflix

Policía de Bogotá encontró dos docenas de celulares robados escondidos en el centro: pretendían ser comercializados

Una revisión detallada de al menos 70 equipos permitió identificar aparatos con reporte de robo, los cuales permanecían ocultos y sin denuncias previas, dificultando los esfuerzos de rastreo y recuperación de estos bienes

Policía de Bogotá encontró dos

Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano

Afronta su tercer reto en el fútbol europeo con el objetivo de sumar minutos y convencer al técnico Néstor Lorenzo para ganarse un lugar en la lista de la selección Colombia

Yáser Asprilla llega a Turquía

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Hermana de Yeison Jiménez conmueve con su mensaje tras el tributo de Bad Bunny a su hermano en Medellín

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Deportes

Yáser Asprilla llega a Turquía

Yáser Asprilla llega a Turquía y compartirá vestuario con otro colombiano

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”