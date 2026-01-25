Bogotá habilitó 3.000 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos: así puede inscribir su mascota

Bogotá habilitó 3.000 cupos para esterilización gratuita de perros y gatos durante febrero, priorizando familias vulnerables - crédito Spca

Bogotá habilitó 3.000 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos durante febrero, según informó la Alcaldía Distrital.

Los turnos estarán disponibles a través de una plataforma digital, permitiendo que familias de los estratos 1, 2 y 3, así como personas en condición de vulnerabilidad, accedan al procedimiento para sus animales de compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de agendamiento se realizará en dos jornadas semanales. De acuerdo con lo anunciado por la Administración, los lunes se abrirán los cupos para el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mientras que los miércoles se habilitarán los turnos para la Unidad de Cuidado Animal en la localidad de Engativá.

La inscripción podrá efectuarse el lunes 26 de enero y el miércoles 28 de enero, con el objetivo de iniciar las intervenciones quirúrgicas en la primera semana de febrero.

La Alcaldía de Bogotá facilita el agendamiento digital para acceder a la esterilización gratuita de animales de compañía en febrero - crédito prensa Idpyba

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben ingresar al portal https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, en el que se solicita el registro de los datos del animal y su tenedor. Finalizado el proceso, la plataforma enviará una confirmación por mensaje de texto o correo electrónico, la cual debe presentarse el día de la cita.

La documentación requerida incluye una fotocopia de la cédula, un recibo público reciente y, para el traslado de los animales, un guacal en el caso de los gatos o collar y traílla en el caso de los perros, además de un collar isabelino y una cobija.

Según información de la Alcaldía, solo podrán participar animales que tengan entre cuatro meses y ocho años, que estén en buen estado de salud y que hayan cumplido con un ayuno de ocho horas antes de la intervención. En el caso de las hembras, no se permitirá la esterilización si están en celo o en estado de gestación.

Es de precisar que la campaña está dirigida especialmente a hogares en situación de vulnerabilidad, incluyendo recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes en condición precaria.

Las jornadas se realizarán en la Universidad Nacional y en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá, según el cronograma anunciado - crédito iStock

El procedimiento contribuye a la salud de los animales, reduce riesgos reproductivos y ayuda a controlar la sobrepoblación en la ciudad. La esterilización previene enfermedades y disminuye conductas agresivas, aspectos que forman parte de la estrategia distrital para el bienestar animal en Bogotá.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios veterinarios en sectores con menos recursos, promoviendo la tenencia responsable y fortaleciendo el control poblacional de animales domésticos en la capital colombiana.

Para destacar

En Colombia, la presencia de perros y gatos en situación de calle representa un desafío social y de salud pública. Cifras de organizaciones dedicadas al rescate animal, respaldadas por el Departamento Nacional de Planeación, estiman que más de tres millones de estos animales viven en condiciones de abandono en el país.

Solo podrán participar perros y gatos entre cuatro meses y ocho años, que estén sanos y con ayuno previo de ocho horas - crédito Secretaría de Ambiente

El crecimiento de esta población no se detiene: se calcula que una gata y su descendencia pueden tener hasta 28.800 crías en cinco años, mientras que una perra y su línea pueden llegar a producir cerca de 50.000 en ese mismo lapso. Esta capacidad reproductiva, sin controles efectivos, contribuye a que cada vez más animales enfrenten el abandono, enfermedades y violencia en las calles.

Entre 2019 y 2022, la población total de perros y gatos creció un 32%, alcanzando más de 11 millones de ejemplares, según los registros oficiales. De ese total, al menos tres millones se encuentran sin hogar. Las calles se convierten en su único refugio, muchas veces sin acceso a alimento, agua ni atención veterinaria. Esta situación refleja una problemática que requiere respuestas urgentes y sostenidas. Ante este panorama, la adopción de medidas éticas y estratégicas resulta fundamental.