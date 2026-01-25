1.700 paneles solares cubrirán CEFE Tunal y San Cristóbal para suministrar energía a 2.000 hogares en Bogotá

La iniciativa reducirá hasta un 65% la factura de electricidad de las familias beneficiadas, promoviendo ahorro y equidad. - crédito IDRD

Bogotá da un paso histórico hacia la sostenibilidad energética con la instalación de 1.700 paneles solares en los Centros Felicidad (CEFE) Tunal y San Cristóbal. La energía generada será suministrada a 2.000 hogares de 15 barrios de la ciudad, marcando la creación de la primera comunidad energética de la capital colombiana.

El concepto de comunidad energética ya se ha implementado en otros países y ciudades, demostrando beneficios en ahorro y sostenibilidad. Por ejemplo, en Balenyá, Cataluña, España, siete sistemas fotovoltaicos instalados en edificios públicos suministraron energía a 400 hogares, reduciendo entre 10 y 30% el costo de sus facturas eléctricas.

En Zaragoza, España, el barrio Oliver implementó paneles solares en la iglesia San Pedro Apóstol, entregando energía a cinco edificios de entidades sociales y 56 hogares, con ahorros de hasta 30% en las facturas de electricidad. Bogotá adopta este modelo para fortalecer la sostenibilidad y la eficiencia energética de la ciudad.

Los paneles solares en los CEFE permitirán generar energía limpia para 2.000 hogares de barrios vulnerables de Bogotá. - crpedito REUTERS/Fawaz Salman

Generación y distribución de energía en Bogotá

Los 1.700 paneles solares instalados en ambos CEFE generarán 97.421 kWh al mes, de los cuales:

10% (9.742 kWh/mes) se destinará al consumo interno de los CEFE.

90% (87.678 kWh/mes) será inyectado a la red para beneficiar directamente a los 2.000 hogares priorizados en 15 barrios de las localidades San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Los CEFE ahorrarán un total de 5.622.268 pesos al mes, equivalentes a 67.465.000 pesos al año, lo que permitirá mitigar el déficit económico del IDRD y reforzar la operación y mantenimiento de estos centros de recreación.

“Celebramos que los CEFE se conviertan en motores de energía limpia para Bogotá. Este proyecto demuestra que los escenarios deportivos y recreativos pueden transformar realidades más allá del bienestar físico: hoy generan alivios económicos para las familias más vulnerables y fortalecen la sostenibilidad de nuestros propios espacios”, señaló el director del IDRD, Daniel García Cañón, según El Tiempo.

Beneficios para los hogares

Los hogares beneficiados se encuentran en barrios como San Ignacio, El Curubo, Urbanización Doña Liliana, Antonio José Sucre I y III, El Quindío, Los Arrayanes, Alfonso López – Sector La Alborada, Alfonso López – Sector El Progreso, Villa Rosita, El Portal del Divino, Nuevo Porvenir, Marco Fidel Suárez, Villa Diana y Las Violetas.

Según los cálculos de la Secretaría de Hábitat:

Una familia de estrato 1 pasará de pagar 41.241 pesos al mes a 14.407 pesos, representando un ahorro del 65,1%.

Una familia de estrato 2 verá su factura reducida de 58.410 pesos a 24.868 pesos, un descuento del 57,4%.

Además, el ahorro en subsidios de energía será de 40.250 pesos por hogar de estrato 1 y 33.542 pesos por hogar de estrato 2.

Los CEFE Tunal y San Cristóbal optimizan su infraestructura con energía solar, generando beneficios económicos y sostenibles. - crédito Ministerio de Minas y Energía

Implementación y financiamiento

La iniciativa está liderada por la Secretaría de Hábitat, el IDRD y el Grupo Energía Bogotá (GEB), con una inversión de 15.857 millones de pesos a través del programa Obras por Impuestos, mecanismo que permite financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social directamente con obligaciones tributarias.

El proyecto avanza en fases:

La primera fase recibe postulaciones de los hogares priorizados, quienes deben cumplir condiciones como ser propietarios, tener Sisbén A o B y estar ubicados en polígonos de revitalización cercanos a los CEFE. La segunda fase, que iniciará en febrero, ampliará la cobertura a localidades como Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y sus territorios rurales.

Una vez formalizada la comunidad energética, que se espera para junio de 2026, comenzará la instalación de los paneles solares por parte de GEB, y Enel estructurará los beneficios directamente en las facturas de los hogares.

El proyecto de comunidad energética fortalece la eficiencia y sostenibilidad de los espacios recreativos de la ciudad. - crédito Freepik

Tecnología y sostenibilidad

Los paneles solares tendrán una vida útil de 25 años, sistemas eléctricos independientes, monitoreo en línea y estándares de seguridad reforzados. Este proyecto permitirá aliviar el estrés energético de Bogotá, ciudad que actualmente consume 3.100 megavatios de los 3.500 disponibles, mientras se impulsa el acceso a energías limpias y la equidad social.