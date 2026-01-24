Otro caso en la Calle 85 al norte de Bogotá: delincuentes suministraron ketamina y robaron a joven del equipo del edil de Usaquén

La calle 85 es una de las calles "más costosas" de Bogotá, pero se ha ganado el rótulo de ser una de las más peligrosas de la capital del país - crédito Google Maps

En las horas de la mañana del sábado 24 de enero del 2026 el edil de Usaquén Andrés Ardila Vega publicó en sus redes sociales que en la noche previa, un joven que hace parte de su equipo de trabajo, fue “escopolaminado” y robado en la calle 85, en el norte de Bogotá.

"Anoche a un miembro de mi Equipo lo escopolaminaron y robaron en la Cll85 mientras caminaba para llegar al punto de encuentro. Es frustrante sentir que tan cerca está la inseguridad, además de ver los casos diarios. Sin palabras… Sin una sola palabra", escribió.

Los hechos ocurrieron entre la calle 85 y la calle 82 con carrera 13, frente al H&M de la zona T, luego de que un grupo de amigos, entre ellos el edil de Usaquén y otros jóvenes que han participado en los Consejos Locales de Juventudes, se citaran en la conocida calle para ir a un establecimiento a celebrar, como hacen numerosos ciudadanos de la capital.

El edil de Usaquén Andrés Ardila se encontraba con un grupo de amigos para celebrar en la noche del viernes 23 de enero de 2025 - crédito foto suministrada a Infobae

De acuerdo con el relato que Ardila Vega le ofreció a Infobae Colombia, cuando ya se iba acercando la madrugada del 24 de enero, el grupo de amigos se puso un punto de encuentro, pero por el tamaño del grupo debieron dividirse en dos. Pidieron servicios de transporte.

Entonces sucedió la escena: “Yo (Andrés Ardila) llegué primero con un grupo. La víctima dejó a otro en su casa y siguió solo en el taxi. El conductor le pidió bajarse del vehículo por el trancón. Cuando el se bajó lo abordaron dos mujeres que se acercaron diciéndole que lo querían ayudar”, contó el servidor público de la localidad de Usaquén.

Una vez la dos mujeres abordaron al joven de 18, que además es estudiante universitario de la Escuela de Ingenieros, le hicieron inhalar una sustancia que, al parecer, le causó cierta pérdida de control en el instante.

“Según lo que él recuerda, le pusieron en la cara a inhalar una sustancia y cuando él reaccionó para llamarme no tenía ni celular ni billetera”.

En este punto fue hallado el joven casi inconsciente, en plena zona T - crédito Google Maps

De alguna manera el joven logró valerse por sí mismo y se ubicó cerca al punto de encuentro que tenían con los otros jóvenes que lograron también localizarlo.

“Lo encontramos sentado en una silla de cemento gritando el nombre ‘Andrés’ (me estaba buscando). No tenía control de sus piernas ni de su boca para hablar con claridad. Al darle agua la botaba con baba blanca”, contó Ardila Vega.

Tras encontrar a la víctima, entre varios amigos resolvieron llevar al joven a un centro asistencial, pero debieron llevarlo al punto de recogida de otro servicio de transporte, sobre la calle 85 con carrera 15.

“Nos tocó entre arrastrarlo y alzarlo entre 3 porque no tenía capacidad sobre sí mismo. Después cayó en una crisis de ansiedad. Fue llevado a la Clínica Colombia donde se confirmó que inhaló Ketamina”, dijo el edil, que añadió que su amigo estaba “casi inconsciente”.

El doloroso caso del profesor del Externado Neill Felipe Cubides, que fue secuestrado en la misma calle 85

El relato de Andrés Ardila sucedió a tan solo de una semana de la cruenta muerte del profesor universitario Neill Felipe Cubides, catedrático del Externado, que fue brutalmente asesinado e incinerado luego de ser secuestrado y robado en la misma calle, tras de dejar a su esposa y a su hijo en la Clínica El Country y pedir un servicio de transporte.

Al docente lograron hacerle robos a sus cuentas bancarias superiores a 6 millones de pesos esa misma noche del 15 de enero. Días después, el cuerpo fue hallado en un sector rural de la localidad de Usme.

Denis Alfaro, esposa de Neill Felipe Cubides, profesor del Externado asesinado en Bogotá, pidió que el caso no quede impune - crédito X

Imágenes de cámaras de seguridad muestran al profesor Cubides aguardando transporte en la carrera 15de la calle 85, sobre las 10:06 p. m.

Al respecto, el edil Andrés Ardila Vega hizo un contundente llamado a las autoridades en aras de un fortalecimiento en las estrategias de seguridad del Distrito: “¿Cuántos muertos más necesita Bogotá para que reaccionemos como Equipo de Gobierno sobre la Inseguridad de la ciudad?“.

Agregó: “Hoy la víctima fue parte de mi equipo, pero pudo ser cualquier otra persona. Este tipo de actos nos demuestra la vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos ante la criminalidad”.

De hecho, en su cuenta de X señaló que la calle 85 se encuentra en un fuerte estado de deterioro y falta de intervención.

“Hace unos días escuché que la cuadra más peligrosa de Bogotá es la 85. Ayer lo que vi en ese sector fue miseria, desorden, suciedad, pero sobre todo inseguridad. Tener que llevar a un amigo casi alzado porque no tenía control de sus piernas es totalmente doloroso. ¡Frustrante!“, dijo.