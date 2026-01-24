Expareja de Renzo Meneses, de ‘La casa de los famosos Colombia’, respondió a señalamientos por falsa denuncia en su contra: “Tengo pruebas”

Durante la actividad ‘Línea de la vida’, Renzo Meneses habló sobre un conflicto con la madre de su tercer hijo - crédito @soyperlaaaaa/TikTok

El estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos continúa generando reacciones dentro y fuera del programa, luego de que una declaración hecha por uno de sus participantes derivara en un pronunciamiento público por parte de una persona directamente involucrada en los hechos relatados durante la emisión.

El lunes 12 de enero inició una nueva edición del reality colombiano, que reúne a creadores de contenido, actores, humoristas y deportistas en un mismo espacio, exponiendo su convivencia cotidiana y distintas dinámicas que buscan profundizar en aspectos personales de sus vidas. Desde sus primeros días al aire, el programa ha captado la atención del público por los desacuerdos entre algunos participantes y por momentos de carácter emotivo que han sido ampliamente comentados en redes sociales.

Uno de esos espacios es la actividad denominada “Línea de la vida”, en la que los concursantes relatan de manera cronológica episodios relevantes de su historia personal, acompañados por la presentadora Carla Giraldo.

En esta ocasión, el turno correspondió a Renzo Meneses, exparticipante de El Desafío XX, que abordó distintos aspectos de su trayectoria personal y sentimental.

Declaraciones de Renzo Meneses

Durante su intervención, Meneses se refirió a una situación relacionada con la madre de su tercer hijo, Ana María Restrepo, que también participó en una edición anterior del mismo reality. Al hablar de ese episodio, afirmó que habría sido objeto de una denuncia falsa difundida en redes sociales, la cual, según su versión, tuvo consecuencias negativas en su vida personal.

“Pasó algo muy fuerte con la mamá de mi último hijo. Ella me hizo una denuncia falsa en redes sociales y eso causó un caos. Ahorita todo está bien con ella”, expresó el participante frente a las cámaras del programa.

En su relato, Meneses indicó que, pese a los hechos mencionados, la relación actual entre ambos sería cordial. No obstante, aclaró que no mantienen una relación de pareja, aunque señaló la posibilidad de una reconciliación futura, condicionada a la superación de los episodios que, según él, los afectaron en el pasado.

Las palabras del concursante se difundieron rápidamente en plataformas digitales, donde seguidores del programa comentaron el tema y compartieron fragmentos de la transmisión, lo que amplificó el alcance de sus declaraciones más allá del espacio televisivo.

Respuesta de Ana María Restrepo

Tras la emisión del capítulo, la deportista decidió pronunciarse a través de su cuenta personal de Instagram para rechazar lo dicho por Meneses. En una serie de historias publicadas en esa red social, manifestó su desacuerdo con las afirmaciones realizadas en televisión y explicó las razones por las que, según indicó, había guardado silencio hasta ese momento.

“A los hombres y mujeres de Colombia que hoy me escuchan, a quienes han seguido esta historia completa o en pedazos, y a quienes han opinado sin conocer todo. Me quedé callada para proteger a mi hijo y no involucrarlo, pero no voy a seguir permitiendo que personas mentirosas dañen mi imagen”, escribió.

En otra de sus publicaciones, la mujer fue enfática en rechazar las declaraciones realizadas por Meneses en el reality, calificándolas como falsas y asegurando que no corresponden a los hechos ocurridos. Según señaló, lo dicho en televisión tendría como propósito mejorar la percepción pública del participante, sin considerar las consecuencias que ello podría acarrear.

“No voy a permitir que se me siga silenciando ni que construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que cuenta con material probatorio que respalda su versión de los hechos. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de presentar nuevas pruebas si la situación lo requiere.

“Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré y todo es verdadero. No he hecho ninguna denuncia falsa y, si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré”, concluyó en sus historias.