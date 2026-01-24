Canción inédita de Yeison Jiménez estaría próxima a ser lanzada: esto dijo su productor

Según contó Georgy Parra durante una transmisión en vivo, la familia del artista es la que tiene la potestad para autorizar lanzamientos de temas que quedaron sin publicarse tras su muerte en un accidente aéreo - crédito @georgyparrasalvaje/TikTok

A casi dos semanas de la muerte de Yeison Jiménez, la conmoción y la tristeza todavía predominan en las redes sociales, mientras se acerca la fecha de su concierto de homenaje en el estadio El Campín de Bogotá, programado para el 31 de enero.

El cantante de 34 años, que murió en un accidente aéreo en la vereda Ramito, zona rural de Paipa, Boyacá, dejó en suspenso varios de sus proyectos musicales, que incluyen desde canciones listas para publicar hasta otras en las que se encontraba trabajando.

Una de estas canciones la dio a conocer el propio Jiménez durante el que fue su último concierto en Málaga, Santander. Debido a que todavía no estaba completa, el caldense decidió interpretarla a capela, asegurando que nadie de su equipo de trabajo tenía conocimiento de ella hasta el momento.

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, Georgy Parra explicó que ningún tema será publicado sin la autorización de la familia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

A raíz de la tragedia, toda la música inédita del artista de música popular permanece resguardada y su publicación está sujeta a decisiones de la familia, según confirmó Georgy Parra, productor y colaborador del cantante.

Durante una transmisión reciente en TikTok, explicó que los derechos y la gestión de la obra de Jiménez quedaron en manos de sus familiares, quienes deberán resolver los trámites legales pertinentes antes de cualquier lanzamiento. “La música está guardada. Son muchas cosas legales que la familia tiene que organizar, porque ellos ya quedan como administradores de toda la música de Yeison”, puntualizó.

Parra desmintió rumores sobre supuestos lanzamientos póstumos o grabaciones generadas con inteligencia artificial, y confirmó que la próxima publicación prevista era el sencillo La Reina de la Mentira, en la que ambos venían trabajando antes del fallecimiento del artista, y la misma que cantó a capela en su último concierto. Sin embargo, su lanzamiento está sujeto a la autorización de la familia.

Yeison Jiménez participó del proyecto GPS junto a Georgy Parra, con una canción de la cual este le cedió la totalidad de sus derechos al productor y se espera sea publicada próximamente - crédito @yeisonjimenez/Instagram

Por otra parte, Parra aportó detalles sobre el proyecto musical GPS, que reunió diferentes exponentes de la música popular, iniciando con Yeison como primer invitado. Parra relató que la canción grabada en ese proyecto fue escrita por él y que, en un gesto poco habitual en la industria, Jiménez le cedió todos los derechos del tema al productor.

“Esto es un regalo que yo te doy, que te quiero dar”, recordó Parra sobre la actitud del cantante al respecto. Este sería el primer lanzamiento póstumo de Yeison Jiménez, según adelantó el productor, asegurando que se encuentra organizando los detalles para lanzarla con respeto hacia la memoria del artista y en coordinación con la familia, evitando cualquier aprovechamiento de la situación.

“Quiero mantener la prudencia, hacer las cosas bien, porque la gente está esperando escuchar la voz de él”, expresó Georgy Parra al referirse a la expectativa del público. Sobre dicho sencillo, explicó que el lanzamiento estaba originalmente pensado para el cierre de ciclo de candidaturas a los Grammy, pero los planes cambiaron tras el fallecimiento de Jiménez.

Yeison Jiménez y sus canciones experimentaron un crecimiento radical en reproducciones tras su muerte

El cantante de música popular se ubicó entre los artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify, en la semana posterior a su muerte - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Según dio a conocer Luminate a Billboard Colombia, en la semana posterior al accidente aéreo en el que Yeison Jiménez murió junto a cuatro acompañantes y el piloto de la aeronave, las reproducciones del artista experimentaron un crecimiento de 888%, alcanzando 3.211 millones de reproducciones.

Al mismo tiempo, las reproducciones en cuentas premium y con publicidad registraron un salto del 1.089%, superando los 80,6 millones de interacciones, mientras que las ventas de sus canciones se dispararon en un 4.900%, con 100 pistas vendidas en ese periodo.

Este fenómeno contrasta drásticamente con la tendencia que se desarrolló en la semana previa a la muerte del cantante. Y es que, entre el 2 y el 8 de enero de 2026, la música de Yeison Jiménez alcanzó 3,2 millones de reproducciones equivalentes, cifra que reflejaba un decrecimiento del 35% respecto a la semana anterior. Las reproducciones impulsadas por publicidad y las cuentas premium también habían caído un 36%, situándose en 6,8 millones durante los días previos al accidente.