Blessd dio detalles del supuesto quebranto de salud de Anuel AA que ha alertado a sus seguidores: “Ese man no se deja ver por redes”

La preocupación por el estado de salud de Anuel AA ha crecido entre sus seguidores tras la difusión de imágenes recientes que evidenciaron cambios en su aspecto físico.

El artista, cuyo nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, se ha mantenido alejado tanto de los escenarios como de sus redes sociales desde el 12 de diciembre de 2025, lo que incrementó las especulaciones sobre posibles problemas médicos.

El debate se intensificó cuando circularon fotografías en las que se señalaban ojeras pronunciadas, pómulos más marcados y signos de caída de cabello, situación que llevó a varios usuarios a especular sobre una enfermedad grave. Sin embargo, hasta el momento, Anuel AA no ha realizado declaraciones públicas que aclaren su situación, lo que mantiene la incertidumbre entre sus fans.

Blessd aseguró que Anuel AA se encuentra bien y atribuyó los rumores a imágenes manipuladas por inteligencia artificial - crédito @anuel/ Instagram

En medio de este contexto, el cantante colombiano Blessd se pronunció durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol.

Blessd afirmó: “Anuel está melo, esos son puras fotos con IA”. Además, agregó que tuvo contacto con el puertorriqueño hace pocos días y que su estado general es bueno, tanto física como anímicamente. Según Blessd, el distanciamiento digital de Anuel responde a motivos personales y profesionales: “Yo hablé con él hace pocos días y está re melo, está volviendo a entrenar, cuadrando el cumpleaños de la hija. Ese man no se deja ver por redes porque está organizando su disco, gira, cuando menos piensen, ese man aparece y sube un post”.

Blessd también explicó que los rumores sobre una enfermedad carecen de fundamento y que el cantante está enfocado en su entrenamiento físico y en la preparación de nuevos proyectos musicales, incluido un próximo disco. Según su testimonio, el cuerpo de Anuel refleja los resultados del ejercicio y la dedicación a sus compromisos artísticos futuros.

La viralización de un video manipulado con IA reforzó los temores sobre la salud del artista, pese a no haber confirmación oficial de ningún diagnóstico - crédito @micaclips1/ TikTok

El propio Blessd abordó el fenómeno de la especulación en torno a figuras públicas, señalando que cuando un artista de gran relevancia decide alejarse de la atención mediática, se crea un vacío informativo que se llena rápidamente con rumores y versiones distorsionadas: “Cuando alguien como Anuel baja el perfil, la gente empieza a inventar y los rumores se multiplican”.

Mientras Anuel AA sigue sin pronunciarse oficialmente y continúa trabajando en silencio, la recomendación de Blessd es esperar información directa y no dejarse llevar por las especulaciones que circulan en redes.

Anuel AA fue blanco de rumores sobre su salud por un video manipulado

A finales de 2025, un rumor sobre la salud de Anuel AA se expandió rápidamente en redes sociales tras la circulación de un video en el que supuestamente el artista admitía padecer VIH. La grabación, que mostraba a Anuel AA con una apariencia deteriorada y voz tenue, fue ampliamente compartida y generó preocupación tanto entre sus seguidores como en la opinión pública internacional.

El video presentaba al reguetonero diciendo: “Sí es verdad que tengo VIH. Y se me está siendo un poco complicado mantenerme activo, pero les prometo que vamos a salir de esta infección”.

Un video que ha sido ampliamente difundido en TikTok, muestra una supuesta declaración del cantante en la que dice que tiene Sida - crédito @saraclips2.o/ TikTok

La autenticidad del material fue puesta en duda de inmediato, aunque la similitud en la voz, los gestos y los tatuajes del artista hizo que muchos pensaran que se trataba de una confesión real. Sin embargo, distintos análisis señalaron que se trataba de una manipulación digital y que no existe confirmación oficial sobre un diagnóstico de VIH, ni de ninguna otra enfermedad grave por parte de Anuel AA o su equipo.

La viralización de este contenido coincidió con un periodo donde el cantante mostraba un perfil bajo en redes sociales y un aspecto físico distinto, lo que intensificó las especulaciones. Además, una supuesta declaración de Karol G, expareja de Anuel, circuló en internet afirmando el diagnóstico, aunque también se comprobó que era falsa.

En plataformas como TikTok, uno de los videos con más reproducciones afirmaba que Anuel AA había grabado esas declaraciones para la clínica UHealth Tower en Miami, pero ni en las redes oficiales de la institución ni en fuentes verificadas se encontró evidencia de ese mensaje. Posteriormente, se identificó que el video original había sido manipulado con inteligencia artificial.

Las teorías sobre la salud de Anuel AA aumentaron tras la cancelación de conciertos y cambios en su apariencia física, aunque no hay información oficial que las confirme - crédito @anuel /Instagram

Junto a estos rumores, la cancelación y reprogramación de conciertos de la gira A Fuego Europe Tour 2025 en España, atribuida oficialmente a una enfermedad y a circunstancias fuera de control, avivó aún más los comentarios. No obstante, algunos de los shows se movieron de fecha por condiciones climáticas y no por motivos médicos. El aspecto físico del artista, que aparecía más delgado, fue interpretado por algunos como señal de agotamiento, problemas de adicción o alguna dolencia no revelada.