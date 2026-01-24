3 miembros de una misma familia fueron masacrados en Lérida, Tolima: los asesinos entraron hasta la casa para dispararles

Tres miembros de una familia fueron asesinados en su vivienda en el barrio Resurgir en Lérida, Tolima, durante un ataque armado la noche del 23 de enero de 2026 - crédito Noticiero Despierta Tolima/Facebook

Un macabro hecho de sangre se registró en la noche del viernes 23 de enero de 2026, generando alerta y consternación en los habitantes del barrio Resurgir, en Lérida (Tolima).

Según el reporte del Departamento de Policía de Tolima, tres personas fueron asesinadas hacia las 10:42 p. m., hora en la que por lo menos cuatro hombres armados ingresaron de manera violenta desde la parte trasera de la casa y, tras irrumpir en las habitaciones, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, que dormían en ese momento.

Alertados por los vecinos que escucharon los disparos, las autoridades llegaron al lugar y hallaron a las tres personas heridas.

A pesar de los intentos por trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de los disparos.

Las personas fallecidas fueron identificadas como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; Marta Zúñiga, de 50; y su hijo Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años. Todos eran miembros de la misma familia y residían en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía, asumieron la investigación del caso. Equipos especializados realizaron inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, con el objetivo de esclarecer tanto los motivos como la identidad de los responsables.

Posible hipótesis de la masacre

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas implicadas en el ataque ni la ruta utilizada para huir del lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores podrían haber contado con apoyo externo para planificar y ejecutar el crimen sin ser interceptados.

También se investiga si el caso está relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión permanece como una de las líneas iniciales y no ha sido confirmada oficialmente.

“Lo que tenemos hasta el momento es que se trata de ajuste de cuentas, de vendetas por la venta de estupefacientes en el sector. Y pues estamos en estos momentos ya con un grupo investigativo de inteligencia y de Policía judicial, pues detrás de las personas que pudieron ser las causantes de este suceso tan desafortunado para este municipio”, señaló el comandante del Departamento de Policía de Tolima, coronel Anderson Vargas, a La Voz del Pueblo 920 AM.

Equipos especializados realizaron inspecciones judiciales y recolectaron pruebas en la escena, buscando esclarecer los hechos y hallar a los responsables del triple homicidio - crédito Policía Nacional

Un dato relevante que surgió en las primeras indagaciones es que dos menores de edad, también residentes en la vivienda, no se encontraban en el lugar al momento del ataque, ya que estaban de visita en la vivienda de un compañero de colegio en otro sitio. Esta circunstancia evitó que la cifra de víctimas aumentara.

El caso desató gran conmoción entre los habitantes de Lérida y motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda en distintas zonas del municipio y áreas cercanas, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

El comandante del departamento de Policía Tolima agregó a medios de comunicación locales: “Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir; tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas. La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados completos.”

El ataque armado en Tolima desató consternación entre los habitantes de Lérida y puso en alerta a las fuerzas de seguridad de la región - crédito Freepik

Por último, se refirió a la modalidad de los sicarios para asesinar a este grupo familiar: “Nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso con nuestros uniformados en el departamento. Estamos haciendo unos planes diferenciales que nos ha permitido que los hechos de afectación a la vida en el área urbana hayan disminuido en el departamento. Así que, vemos que ya no lo están haciendo de manera sicarial en las calles del municipio, sino que se han atrevido en estos momentos, pues a ingresar a las casas a cometer estos hechos”.

Las investigaciones permanecen en curso, mientras la comunidad exige respuestas ante un crimen que ha generado profunda consternación.