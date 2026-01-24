Colombia

3 miembros de una misma familia fueron masacrados en Lérida, Tolima: los asesinos entraron hasta la casa para dispararles

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 23 de enero, cuando al menos cuatro hombres armados irrumpieron una vivienda del municipio tolimense y dispararon en repetidas ocasiones

Guardar
Tres miembros de una familia
Tres miembros de una familia fueron asesinados en su vivienda en el barrio Resurgir en Lérida, Tolima, durante un ataque armado la noche del 23 de enero de 2026 - crédito Noticiero Despierta Tolima/Facebook

Un macabro hecho de sangre se registró en la noche del viernes 23 de enero de 2026, generando alerta y consternación en los habitantes del barrio Resurgir, en Lérida (Tolima).

Según el reporte del Departamento de Policía de Tolima, tres personas fueron asesinadas hacia las 10:42 p. m., hora en la que por lo menos cuatro hombres armados ingresaron de manera violenta desde la parte trasera de la casa y, tras irrumpir en las habitaciones, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, que dormían en ese momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alertados por los vecinos que escucharon los disparos, las autoridades llegaron al lugar y hallaron a las tres personas heridas.

Tres miembros de una familia
Tres miembros de una familia fueron asesinados en su vivienda en el barrio Resurgir en Lérida, Tolima, durante un ataque armado la noche del 23 de enero de 2026 - crédito Colprensa

A pesar de los intentos por trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de los disparos.

Las personas fallecidas fueron identificadas como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; Marta Zúñiga, de 50; y su hijo Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años. Todos eran miembros de la misma familia y residían en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía, asumieron la investigación del caso. Equipos especializados realizaron inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, con el objetivo de esclarecer tanto los motivos como la identidad de los responsables.

Posible hipótesis de la masacre

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas implicadas en el ataque ni la ruta utilizada para huir del lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores podrían haber contado con apoyo externo para planificar y ejecutar el crimen sin ser interceptados.

También se investiga si el caso está relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión permanece como una de las líneas iniciales y no ha sido confirmada oficialmente.

“Lo que tenemos hasta el momento es que se trata de ajuste de cuentas, de vendetas por la venta de estupefacientes en el sector. Y pues estamos en estos momentos ya con un grupo investigativo de inteligencia y de Policía judicial, pues detrás de las personas que pudieron ser las causantes de este suceso tan desafortunado para este municipio”, señaló el comandante del Departamento de Policía de Tolima, coronel Anderson Vargas, a La Voz del Pueblo 920 AM.

Equipos especializados realizaron inspecciones judiciales
Equipos especializados realizaron inspecciones judiciales y recolectaron pruebas en la escena, buscando esclarecer los hechos y hallar a los responsables del triple homicidio - crédito Policía Nacional

Un dato relevante que surgió en las primeras indagaciones es que dos menores de edad, también residentes en la vivienda, no se encontraban en el lugar al momento del ataque, ya que estaban de visita en la vivienda de un compañero de colegio en otro sitio. Esta circunstancia evitó que la cifra de víctimas aumentara.

El caso desató gran conmoción entre los habitantes de Lérida y motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda en distintas zonas del municipio y áreas cercanas, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

El comandante del departamento de Policía Tolima agregó a medios de comunicación locales: “Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir; tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas. La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados completos.”

El ataque armado en Tolima
El ataque armado en Tolima desató consternación entre los habitantes de Lérida y puso en alerta a las fuerzas de seguridad de la región - crédito Freepik

Por último, se refirió a la modalidad de los sicarios para asesinar a este grupo familiar: “Nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso con nuestros uniformados en el departamento. Estamos haciendo unos planes diferenciales que nos ha permitido que los hechos de afectación a la vida en el área urbana hayan disminuido en el departamento. Así que, vemos que ya no lo están haciendo de manera sicarial en las calles del municipio, sino que se han atrevido en estos momentos, pues a ingresar a las casas a cometer estos hechos”.

Las investigaciones permanecen en curso, mientras la comunidad exige respuestas ante un crimen que ha generado profunda consternación.

Temas Relacionados

MasacreTriple homicidioLéridaTolimaTráfico de estupefacientesMicrotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmaseca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Oficiales retirados enviaron carta a Petro advirtiendo “deterioro” en la DNI tras la designación de René Guarín: “No puede politizarse”

Un amplio conjunto de organizaciones de reservistas, veteranos y pensionados de la fuerza pública cuestionó el encargo oficializado mediante el Decreto 0010 de 2026

Oficiales retirados enviaron carta a

Fiscalía amplió el plazo de investigación por misteriosa muerte de la cadete Lina Maritza Zapata vinculada con el caso de la Comunidad del Anillo

La decisión se basó en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de extender procesos cuando hay funcionarios públicos involucrados

Fiscalía amplió el plazo de

Luis Javier Suárez sigue imparable con el Sporting de Lisboa: nuevo doblete en la Liga de Portugal

El delantero colombiano se consolida como la figura del cuadro de Lisboa, al anotar los goles del triunfo ante Aroca y mejorando su nivel para llegar a la selección Tricolor

Luis Javier Suárez sigue imparable

Cartuchos, explosivos, detonadores, granadas y material logístico: este es el megadepósito incautado al Clan del Golfo en Antioquia

La intervención permitió retirar armas largas, munición y explosivos que, según información oficial, dificultan acciones ilícitas, restringen el control territorial del grupo armado

Cartuchos, explosivos, detonadores, granadas y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan fuerte hostigamiento armado contra

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

ENTRETENIMIENTO

K-pop en Colombia: las 10

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Juanes, Feid, Arctic Monkeys y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera: “Miren a quién puse a jugar con la selección Colombia...”

Expareja de Renzo Meneses, de ‘La casa de los famosos Colombia’, respondió a señalamientos por falsa denuncia en su contra: “Tengo pruebas”

Martha Isabel Bolaños habló sobre su cita fallida con Christopher Carpentier: “Está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den”

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Palmaseca

Luis Javier Suárez sigue imparable con el Sporting de Lisboa: nuevo doblete en la Liga de Portugal

Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación

Bad Bunny dejó sin hotel a dos equipos del fútbol colombiano: esto pasó por culpa del concierto en Medellín

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay