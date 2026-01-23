Colombia

MOE alerta inscripción irregular de cédulas y aumento de violencia en zonas que elegirán curules de paz

La entidad electoral señaló que se presentan tasas inusuales de registro de documentos y alerta por la persistencia de ataques letales en regiones rurales

La MOE advirtió que sí
La MOE advirtió que sí se presentaron inscripciones de cédulas atípicas - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un informe en el que se resaltó la existencia de inscripciones irregulares de cédulas en el 27,4% de los municipios que participarán en la elección de las curules de paz de la Cámara de Representantes en 2026.

Este hallazgo estuvo presente en una buena parte del análisis, con un especial enfoque en los comicios de la rama legislativa, que se llevarán a cabo en marzo del año en curso.

Al cierre del proceso para la elección de Congreso de la República, se identificaron 103 municipios con comportamientos atípicos por alta inscripción de cédulas, por lo que se recomienda una revisión detallada por parte de las autoridades competentes”, consta en el informe de la entidad. ,

Pero no solo inscripción atípica de documentos. También se reportó un aumento de hechos violentos en esas regiones.

El informe especial presentado ante la Comisión Nacional para el Seguimiento de los Procesos Electorales advirtió que persisten riesgos para la integridad del proceso y la seguridad de los liderazgos en territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano.

