Colombia

Interponen demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas salpicados en caso Ungrd

La petición presentada por la Red de Veedurías busca la sanción contra nueve miembros del Congreso por supuestas irregularidades relacionadas con contratos y favores dentro de la entidad

Guardar
Wadith Alberto Manzur, Julio Elías
Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez son siete de los presuntos implicados en corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales/X

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, representada por el abogado Pablo Bustos, solicitó al Consejo de Estado la declaración de pérdida de investidura para nueve congresistas por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

La demanda involucra a los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como a los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los hechos se fundamentan en presuntos actos de tráfico de influencias, violación del régimen de incompatibilidades y supuestas gestiones para obtener contratos y cargos en la Ungrd a cambio de apoyo a iniciativas legislativas del Gobierno nacional.

Red de Veedurías busca lograr
Red de Veedurías busca lograr la pérdida de investidura de congresistas salpicados en el escándalo Ungrd - crédito Redes sociales/X

El núcleo de la demanda destaca las acusaciones de manejo irregular de contratos millonarios y la existencia de procesos judiciales abiertos.

Según Bustos, los congresistas habrían incurrido en conductas que constituyen tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, al gestionar o exigir cargos y contratos dentro de la Ungrd en contraprestación por su respaldo a reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público en el Congreso.

Parte de los hechos se sustenta en declaraciones ante la Fiscalía del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, que señalaron supuestos acuerdos irregulares para direccionar contratos en distintas regiones del país.

El documento presentado por la Red de Veedurías advierte que varios de los congresistas ya son objeto de investigación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, bajo señalamientos de presunto cohecho impropio.

Martha Peralta sería una de
Martha Peralta sería una de las congresistas a quien buscan tumbarle la investidura en el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Martha Peralta/Facebook

Además, se indica que algunos de estos procesos judiciales se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos firmados con exfuncionarios del Gobierno.

Corresponde ahora al Consejo de Estado decidir si admite para estudio la demanda, la cual podría desembocar en la pérdida de investidura de los parlamentarios señalados.

Magistrada remitió apelación de exministros Velasco y Bonilla a otro despacho en caso Ungrd

La magistrada Catalina Guerrero Rosas del Tribunal Superior de Bogotá declaró que no es competente para resolver el recurso de apelación presentado por las defensas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, implicados en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Según información obtenida por La FM, Guerrero Rosas ordenó trasladar el expediente al magistrado Ramiro Riaño Riaño, en cumplimiento de la normativa que regula los procesos en segunda instancia en los tribunales.

La apelación presentada por los abogados de los exministros busca revocar la decisión que ordenó su reclusión en prisión, argumentando que se violó el debido proceso y el derecho a una defensa justa.

Los abogados defensores de los
Los abogados defensores de los exministros solicitaron en su recurso de apelación que se les conceda a los exfuncionarios la detención domiciliaria - crédito redes scoailes

Los defensores sostienen que la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, excedió sus funciones al ordenar la privación de la libertad de Velasco y Bonilla, dado que ni la Fiscalía General de la Nación ni las víctimas solicitaron esta medida. Asimismo, solicitaron que, en caso de no conceder la libertad, se les otorgue detención domiciliaria.

En el escrito de apelación, las defensas alegan una extralimitación de funciones de la magistrada Rosero Baquero y cuestionan la imparcialidad del proceso. Según el exministro Velasco, “nosotros no nos apropiamos de un solo centavo” y calificó como sospechosa la valoración de sus reuniones durante su gestión.

Velasco insistió que no siente garantías y que acudirá a todas las instancias legales para demostrar su inocencia, afirmando que no representa un peligro para la sociedad y que se ha retirado de la vida política.

En este momento, Bonilla permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá y Velasco en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali. El magistrado Ramiro Riaño deberá decidir si asume la ponencia para resolver la apelación. Si tampoco acepta la competencia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá determinará qué magistrado debe asumir el caso.

Temas Relacionados

Caso UngrdCongresistas UngrdRed de VeeduríasConsejo de EstadoCongresoCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

El top de las mejores

Fenalco emitió concepto negativo frente a la emergencia económica del Gobierno Petro: pidió a la Corte Constitucional su suspensión

La intervención fue radicada ante el despacho del magistrado Carlos Camargo dentro del control automático del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mientras la Sala Plena del alto tribunal avanza en su revisión

Fenalco emitió concepto negativo frente

Bad Bunny en Medellín: la primera persona en la fila se benefició de un “milagro” mientras hacía un favor

En las horas previas a la primera presentación del puertorriqueño en el estadio Atanasio Girardot, un joven relató cómo salió beneficiado mientras le guardaba el puesto a un familiar

Bad Bunny en Medellín: la

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking Netflix: las películas más

Cancillería ecuatoriana anunció que no se presentará a la reunión agendada con Colombia, tras guerra arancelaria: esta sería la nueva fecha

La canciller Gabriela Sommerfeld subrayó la necesidad de fortalecer la presencia estatal colombiana en la frontera para reducir el contrabando, vinculado a actos de violencia en el vecino país

Cancillería ecuatoriana anunció que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Bad Bunny en Medellín: la primera persona en la fila se benefició de un “milagro” mientras hacía un favor

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Deportes

Este es el nuevo equipo

Este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja: sorpresivo destino del “Colibrí”

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 19 de la Bundesliga