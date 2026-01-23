Colombia

El presidente de la Corte Constitucional se declaró impedido para debatir la emergencia económica de Petro: esto argumentó

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez pidió a la Sala Plena apartarse del conocimiento de dos procesos clave que examinan la constitucionalidad de decretos expedidos durante el estado de emergencia económica

La solicitud se fundamenta en
La solicitud se fundamenta en entrevistas concedidas a medios de comunicación en su calidad de presidente y vocero institucional de la Corte - crédito Camila Díaz/Colprensa

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presentó ante la Sala Plena una manifestación formal de impedimento para conocer y decidir los procesos que cursan en los expedientes relacionados con el control automático de constitucionalidad de decretos legislativos expedidos en el marco del estado de emergencia económica y social declarado por el Gobierno nacional.

La solicitud fue radicada el viernes 23 de enero y será analizada por la Sala Plena del alto tribunal conforme a las reglas previstas en la normativa que regula los procedimientos en esa corporación.

La manifestación de impedimento se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, que establece como causal haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. Según el documento, el magistrado solicita que la Sala Plena examine los hechos expuestos y determine si su conducta se subsume o no en dicha causal, teniendo en cuenta su actuación como presidente de la Corte y vocero institucional frente a la opinión pública.

En el escrito, el magistrado recuerda que el Reglamento Interno de la Corte Constitucional, contenido en el Acuerdo 01 de 2025, asigna al presidente de la corporación la representación frente a las demás ramas del poder público, así como la función de servir como órgano de comunicación oficial de la Corte. En particular, señala que el artículo 10 del reglamento establece que solo el presidente puede informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena y sobre el trámite de los procesos que están en curso.

Noticia en desarrollo...

