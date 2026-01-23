Claudia López defendió la estructuración de la segunda línea del metro de Bogotá, pese a licitación desierta: “Lo que pasó es una bandera roja”

La candidata presidencial Claudia López defendió su gestión como alcaldesa de Bogotá frente al metro y aprovechó para lanzar pullas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito suministrada

En una noticia que causó revuelo en las redes sociales, la Alcaldía de Bogotá declaró desierta el martes 20 de enero la licitación internacional para la construcción de la segunda línea del metro, en una decisión que generó inquietud en sectores ciudadanos y políticos frente al futuro del megaproyecto, vital para la movilidad de la capital de la República y en el cual se invertirán históricos presupuestos para proyectar la primera línea, que se entregará en el 2028.

Frente a esta importante novedad en el futuro de este sistema masivo de transporte, Claudia López, exmandataria de la ciudad y candidata presidencial, defendió públicamente la estructuración técnica y financiera de la obra y señaló que la licitación fallida no implica fallas en el diseño ni en la viabilidad del metro subterráneo, como se dejó planificado al final de su administración, frente a la imposibilidad de modificar el trazado de la primera etapa del metro.

En un video en sus redes sociales, López sostuvo que la decisión de declarar desierta la licitación representa una oportunidad para garantizar transparencia y pluralidad de oferentes. “Se declaró desierta la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá. Una mala noticia para la ciudad y en particular para Suba y Engativá. Pero analizando bien la información sobre el tema, creo que fue lo mejor que nos pudo pasar”, afirmó la exalcaldesa de los bogotanos.

Según la exalcaldesa y candidata presidencial, el proyecto del metro subterráneo para Suba y Engativá está técnica y financieramente sólido. "El problema no fue el proyecto, sino los proponentes", agregó - crédito @ClaudiaLopez/X

La licitación, que había iniciado en septiembre de 2023, enfrentó dificultades asociadas a la participación de firmas internacionales y decisiones tomadas por los organismos multilaterales que financian el megaproyecto; en un proceso que, según expertos, podría estar ligado a la falta de confianza inversionista en obras de gran envergadura. “Lo que pasó es una bandera roja”, empezó en su argumentación la también exsenadora e exintegrante del partido Alianza Verde.

La postura de Claudia López frente al futuro del metro en Bogotá

López enfatizó que la línea diseñada durante su administración obtuvo todos los avales requeridos. “El proyecto a Suba y Engativá del metro subterráneo que dejamos en nuestra alcaldía está perfecto, no tiene ningún problema de calidad, tiene aval técnico y aval financiero. El problema fue con los proponentes de la licitación, no con el proyecto”, explicó la exmandataria local, frente a esta obra que contempla 15,5 kilómetros de intervención y 11 estaciones.

En este punto, detalló los factores que llevaron a que la licitación quedara desierta. Según su relato, “empezaron cuatro proponentes con los que abrimos la licitación en septiembre de 2023, durante nuestra alcaldía. Pero la banca multilateral, más por intereses geopolíticos que por argumentos legales, decidió excluir de la licitación a dos firmas chinas”. Más adelante, uno de los consorcios chinos que quedó habilitado comunicó que no presentaría propuesta.

El alcalde aseguró que la convocatoria es para identificar quién va a evaluar la factibilidad que hoy está haciendo la Empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia, que pasó una propuesta de extensión - crédito @CarlosFGalan/X

Así pues, López hizo referencia a los aumentos en el riesgo país, volatilidad en la tasa de cambio y “la inestabilidad fiscal que veía en Colombia”. Es oportuno destacar que, el día límite para la entrega, el único consorcio restante, de origen español, no presentó oferta debido a que Acciona, una de las firmas integrantes, se retiró tras verse involucrada en recientes escándalos de corrupción; situación que la candidata presidencial agradeció por el peligro que implicaba.

“Hubiera sido un desastre que nuestra segunda línea del metro de Bogotá, subterránea, a Suba y Engativá, hubiera quedado en manos de un solo proponente cuestionado por casos de corrupción en España”, advirtió. Así pues, la exmandataria celebró la posibilidad de reiniciar el proceso de selección, en lo que calificó una acción en la que “no hay mal que por bien no venga”, debido a que permitirá una mejor selección de oferentes para esta iniciativa.

“Así que no hay mal que por bien no venga. Mejor que vuelva a empezar la licitación. Sabemos que tenemos un proyecto bien estructurado”, declaró la política, al remarcar que el convenio de cofinanciación vigente garantiza los recursos para la obra. Con esto claro, López reiteró que el objetivo primario debe ser asegurar “pluralidad de oferentes y que sea una licitación total, transparente, como lo ha sido la de la primera y debe serlo la de la segunda línea del metro”.

Mientras tanto, a la ciudad han llegado ya cinco trenes de la primera línea del Metro - crédito @CarlosFGalan/X

Dardos a Carlos Fernando Galán por manejo de las obras en Bogotá

En su intervención, también cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán sobre proyectos clave. Sostuvo que “revocó, sin ninguna justificación, el contrato que dejamos financiado para que Suba tuviera ciudadela educativa del cuidado, biblioteca, colegios, manzana del cuidado y también la construcción del tramo urbano de la Aló Norte. No lo hizo y tampoco lo ha incluido en su alcaldía”, destacó en su intervención la exgobernante local, que enfatizó en otros detalles.

En la misma línea, López mencionó que tampoco se ha avanzado en la construcción de una universidad pública en Suba, a pesar de que el Gobierno nacional está listo para construirla. “Ni hacen ni dejan hacer. Y ahora, además, la mala suerte de que se quedó desierta la licitación de la segunda línea del metro. ¿Qué tiene la alcaldía de Galán contra Suba y Engativá?”, puntualizó la aspirante al primer cargo de la nación frente a lo que denominó rezagos en infraestructura.

Tras el anuncio de la licitación desierta, el Distrito confirmó que el proceso se reabrirá en febrero de 2026 bajo las reglas de la banca multilateral BID, con el objetivo de garantizar continuidad y transparencia. La segunda línea del Metro de Bogotá busca movilizar 76.000 pasajeros por hora en cada sentido y reducir el tiempo de viaje entre Suba y el centro a 22 minutos, en una apuesta complementaria con el actual sistema masivo de transporte, TransMilenio.