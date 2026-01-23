Alias Korea, cabecilla de ‘Mordisco’, habría facilitado la infiltración que permitió la masacre de 26 hombres de la misma facción en Guaviare

La Fiscalía descarta enfrentamiento armado y confirma ejecuciones en la masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare - crédito composición fotográfica Colprensa y AFP

La matanza de 26 miembros de la facción de alias Iván Mordisco dentro de las disidencias de las Farc, en el departamento del Guaviare, al parecer tiene que ver con un reordenamiento en el interior de las organizaciones criminales que disputan el control en el suroriente de Colombia.

De acuerdo con información de inteligencia militar a la que accedió Caracol Radio, la región del Guaviare es actualmente escenario de guerra entre al menos siete estructuras armadas ilegales, que buscan asegurar los corredores estratégicos para las economías ilícitas y el tráfico de drogas.

Con ese contexto, una de las hipótesis que se manejan es que la masacre se habría facilitado por presuntas infiltraciones cobijadas por un cabecilla de alias Iván Mordisco en el departamento, alias Korea.

De acuerdo con inteligencia militar, “Korea” había sido desplazado desde Arauca tras fuertes conflictos internos con alias Pescado, motivados por disputas de liderazgo y control de circuitos ilegales, que lo llevaron a instalarse en Guaviare en medio de la guerra contra el grupo de alias “Calarcá Córdoba”.

Noticia en desarrollo...