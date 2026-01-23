Colombia

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Con palabras llenas de gratitud y nostalgia, el artista relató cómo fueron sus últimos días con el cantante de música popular y recordó la confianza que le tenía el caldense

Guardar
El cantante paisa afirmó que pidió una señal del cielo y terminó reencontrándose con su amigo y soporte en la industria musical - crédito La Kalle/Instagram

La muerte de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero conmovió profundamente al mundo de la música en Colombia y ha dejado un vacío difícil de llenar en el género popular. El impacto de su partida no solo se ha reflejado en las innumerables muestras de afecto de sus seguidores, sino también en la manera en que sus colegas buscan rendirle homenaje.

Entre ellos, se incluye Alan Ramírez, cantante antioqueña de música popular que desarrolló una estrecha relación con Jiménez, al punto que este lo venía apoyando para impulsar su carrera musical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las horas posteriores a la muerte del caldense en un accidente a bordo de su avioneta privada en Boyacá, Ramírez fue uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy recibo una de las noticias más duras para mi carrera y mi vida. Yeison Orlando Jiménez Galeano, hoy solo puedo darte las gracias por todo, por cada consejo, por cada aporte que le diste a mi vida como amigo y como profesional. A veces no sabemos por qué pasan estas cosas, pero solo sé que donde estés, cantarás y seguirás haciendo tu obra desde el cielo. Una prueba de estas no la esperaba. Te voy a extrañar, mi Yei. Amen y abracen con todas sus fuerzas. A su equipo de trabajo, esos parceros que estuvieron acompañándolo en su último momento, Dios los tenga en su gloria”, escribió en la publicación acompañada con una serie de fotos acompañada del fallecido intérprete y compositor.

Ramírez fue uno de los
Ramírez fue uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales tras conocerse la noticia de la muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 - crédito @alanramirez/Instagram

Semanas después de la muerte del creador de Destino Final, Alan Ramírez habló con la emisora La Kalle, donde relató cómo fue su relación con el caldense y cómo fue su último encuentro. Según el antioqueño, Jiménez estaba preparándose para lanzar un ambicioso emprendimiento.

“La última vez que hablé con Yeison, él acababa de entregar un apartamento a un gran amigo de nosotros, en parte de pago, por una compra que hizo muy grande, que ya ustedes después se van a enterar. Es un proyecto que va a dar de qué hablar mucho, que se va a llamar el rancho de YJ. Eso no lo sabe mucha gente”, comentó. De los detalles que dio a conocer, explicó que se trataría de un hotel y restaurante ubicado en cercanías de Fusagasuga, municipio del departamento de Cundinamarca. Ramírez aseguró que sería incluso más grande que Rancho Mx, la propiedad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en Cajicá. “El hombre tenía ese proyecto muy calladito”, añadió.

En ese momento se desarolló el último diálogo entre Alan Ramírez y Yeison Jiménez, afirmando que este tenía confianza en que 2026 sería su año de despegue en la música.

“Fue cuando me dijo: ‘Papi, este año es suyo, gonorrea, yo veré, ¿no?. Así me hablaba de él, con groserías. ‘Este año es suyo, papi, hágale duro, huevón, haga música, papi. Sabe qué lo que necesite conmigo’. Eso lo noté como una despedida, si te digo la verdad”, recordó Ramírez.

Alan Ramírez reveló que Yeison
Alan Ramírez reveló que Yeison Jiménez se encontraba preparando de forma discreta el lanzamiento de un hotel y restaurante en Fusagasuga - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Tras la muerte de Jiménez y los homenajes que recibió, Ramírez contó que se reunió con el cantante Pipe Bueno para concretar detalles de una colaboración musical, cuando sucedió algo que se escapó a toda explicación de su parte.

“Ya después de que pasa toda esta pesadilla y son los homenajes, yo me reúno el jueves con Pipe Bueno para finiquitar bien lo de la canción y ese mismo día me tomé unos whiskys y dentro de mis oraciones dije: ‘Yeison, háblame, por favor’. Entonces después me soñé con él en un carro, los dos hablando, y él prácticamente despidiéndose y diciéndome que trabajara fuerte y que quería descansar, lo mismo que decía en sus redes sociales”, recordó, añadiendo que en varias ocasiones Jiménez expresó su deseo de tomarse un descanso de tres o cuatro meses.

“Entonces, imagínate cuando el hombre me lo sueño diciéndome eso... la verdad te digo, no puedo decir que estoy bien, pero sí siento un descanso enorme”, reconoció.

Temas Relacionados

Yeison JiménezAlan RamírezPipe BuenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Lehder sacó sus cartas y reveló la temida prisión a la que llegaría Nicolás Maduro: allí está ‘el Chapo’ y Simón Trinidad

El exnarcotraficante del cartel de Medellín habló sobre la cárcel donde podría terminar el líder del régimen venezolano; este centro penitenciario tiene un sistema de control total, donde los reclusos no tienen contacto entre ellos y la vida fuera de sus celdas es casi inexistente

Carlos Lehder sacó sus cartas

La escalofriante confesión de implicado en el secuestro de dos canadienses en Cali: “Tenía la orden de matarlos”

El testimonio judicial da cuenta de una estructura delictiva que contactaba a extranjeros por aplicaciones, los aislaba y los despojaba de dinero y objetos de valor

La escalofriante confesión de implicado

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

El lateral izquierdo, tras su salida de Boca Juniors, aprovecha su estadía en el país para ponerse a punto físicamente

Frank Fabra se entrena en

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, último sorteo del jueves 22 de enero de 2026

Comprueba los números ganadores que corresponden al sorteo de esta noche, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

El campeón respondió con firmeza a las críticas del integrante del equipo verde

Kevyn defendió su lugar en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Kevyn defendió su lugar en

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Un fotoperiodista de origen colombiano recibió nominación a los Premios Oscar 2026: cubrió la guerra en Ucrania

Deportes

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

Sin club, proponen el método Maradona para que James Rodríguez se prepare para la Copa del Mundo

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional