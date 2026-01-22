Ministerio de Salud defendió las ambulancias marítimas para el hospital de Maicao, a pesar de no tener salida al mar y pocos ríos navegables

Una inversión estatal busca mejorar las condiciones del sistema sanitario en municipios al norte del departamento, con nuevos vehículos y servicios para reducir traslados y facilitar la atención a una población de más de 600.000 habitantes - crédito Ministerio de Salud

El Hospital San José de Maicao, en el norte de La Guajira, recibió dos ambulancias marítimas y 11 terrestres para el transporte asistencial, según informó el Ministerio de Salud.

La inversión total ascendió a 1.680 millones de pesos y busca mejorar el equipamiento hospitalario, así como facilitar la atención médica en comunidades remotas de la región.

La entrega incluyó ambulancias básicas y medicalizadas, junto con nueva dotación para la ESE de referencia intermunicipal que sirve a Uribia, Manaure, Albania y Maicao.

El Gobierno anunció además la habilitación de una unidad renal en el hospital, con una inversión adicional de 900 millones de pesos, destinada a evitar traslados de pacientes a otras regiones del país.

El Ministerio de Salud justificó la entrega de lanchas ambulancia señalando que dichos vehículos operarán desde los puertos de Estrella y Bahía Honda, en el extremo norte de La Guajira.

Una estrategia que combina rutas marítimas y terrestres fue puesta en marcha para disminuir los tiempos de traslado de pacientes, aunque la iniciativa enfrenta críticas sobre la pertinencia y administración de los recursos públicos - crédito TodoColombia

Desde estos puntos, los pacientes serán trasladados por vía marítima y luego terrestre hasta Maicao o Riohacha, según la complejidad de cada caso, confirmó el ministerio.

La cartera sanitaria aseguró que el Hospital San José de Maicao cumple con todas las condiciones técnicas y administrativas para gestionar el transporte asistencial marítimo, un modelo que combina rutas terrestres y marítimas.

El objetivo es atender casos críticos, especialmente en temporada de lluvias, cuando el acceso vial se complica aún más.

Sin embargo, la decisión ha generado controversia y renovado cuestionamientos sobre la planificación y la pertinencia técnica del gasto público en salud.

Paradójicamente, destinar lanchas ambulancia a Maicao, municipio que no tiene acceso directo al mar ni a ríos navegables, y cuyo puerto más cercano está a más de una hora y media del hospital, en Riohacha, es el centro de la polémica. La entrega ocurre, además, en un contexto de críticas al ministerio, centradas en la crisis financiera, los retrasos en pagos y el aumento de la presión sobre el sistema sanitario.

La operación de las ambulancias hace parte de un sistema de referencia y contrarreferencia, con el que el Ministerio de Salud espera reducir la morbimortalidad asociada a la falta de acceso oportuno a servicios médicos en el norte de La Guajira.

Según el mapa, las líneas azules serían fuentes hídricas de Maicao, La Guajira - crédito Google Maps

Según la entidad, la articulación del transporte terrestre y marítimo permitirá disminuir los tiempos de traslado para una población dispersa de más de 600.000 personas.

Actualmente, el hospital se encuentra bajo intervención administrativa prorrogada hasta 2026 y sigue siendo el principal centro de referencia regional para atender necesidades complejas de salud, explicó el Ministerio de Salud en su comunicado.

La administración de estos vehículos responde a un modelo que pretende ofrecer alternativas de atención accesibles y dignas a comunidades del norte del departamento, tradicionalmente excluidas de los servicios de salud especializados.

Esta fue la explicación desde Maicao, La Guajira

La atención médica en la zona norte de La Guajira enfrenta desafíos extremos por la falta de vías de acceso y la dispersión geográfica. Así lo explicó Larry Laza, gerente del Hospital San José de Maicao de Nivel II, al detallar cómo la implementación de ambulancias marítimas busca reducir los tiempos críticos para pacientes en riesgo.

“Hoy estamos sacando pacientes con los equipos básicos de atención que tenemos en el territorio”, contó Laza a Blu Radio. El hospital ha debido adaptarse: “Estamos haciendo atenciones casa a casa y eso nos permite identificar esos riesgos sanitarios que tienen en el territorio”, añadió el gerente, quien enfatizó que las condiciones de aislamiento hacen imposible depender solo de ambulancias convencionales.

Experiencia laboral de Larry Laza, gerente del Hospital de Maicao - crédito Función Pública

La decisión de invertir en dos lanchas ambulancia responde a la necesidad de cubrir “dos puntos estratégicos donde podemos fácilmente llegar a transportar pacientes”, afirmó Laza.

Este modelo permite conectar zonas como Nazareth, Puerto Estrella, Uribia y Manaure con hospitales de mayor complejidad. Según el gerente, “no solamente estamos hablando de Nazareth, sino de toda la zona costera de Uribia y Manaure”, donde la movilidad es tan limitada que, en ocasiones, “ni siquiera las ambulancias pueden salir del sitio”.

Ante la pregunta sobre la frecuencia de traslados, Laza precisó: “Estamos sacando remisiones semanales de entre dos y tres remisiones semanales. Y eso, en época invernal, es mucho más complejo”. Puede haber días con hasta tres pacientes trasladados, dependiendo de la gravedad de los casos y las condiciones del terreno.

Respecto a la diferencia entre una ambulancia terrestre y una marítima, Laza sostuvo que “es lo mismo, simplemente que una es marítima y otra es terrestre. Pero el mismo equipamiento de una ambulancia medicalizada que tiene una terrestre es el mismo equipamento médico que llevan las ambulancias medicalizadas marítimas”.

El hospital de Nazareth, que actualmente opera en modo de campaña, se encuentra “en un 99%” de avance en su construcción. No obstante, Laza advirtió: “Habrá actividades sanitarias que no se van a poder realizar en Nazareth por su complejidad. Actividades de alta complejidad no se pueden desarrollar allá. Ese paciente necesariamente tendrá que venir a un nivel de complejidad diferente al que eventualmente se tiene en el territorio”.

1.680 millones de pesos costaron las ambulancias marítimas para Maícao - crédito Ministerio de Salud

Laza subrayó la función clave del hospital: “Somos el hospital de referencia de la zona norte extrema del departamento. La gran mayoría de los pacientes que hoy estamos atendiendo son maternas y niños y niñas, con problemas nutricionales o sanitarios”. Destacó que el hospital es padrino en la ruta materno-infantil y la única institución de La Guajira con una unidad de alta dependencia obstétrica.

Para el gerente, la incorporación de ambulancias marítimas y terrestres “nos va a permitir de manera ostensible disminuir los tiempos de atención”, mientras que la construcción del hospital en Nazareth representa una mejora estructural para la región. Aun así, concluyó, “hay cosas que tú no vas a poder resolver allá y que necesariamente debes garantizarle la vida al paciente bajo cualquier mecanismo para transportarlo a un punto específico de orden”.