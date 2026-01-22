Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 22 de enero

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este jueves 22 de enero. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego, San José del Prado.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur entre Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A.Lugar: De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo)De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72IDe la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Teusaquillo.Barrios: La Soledad, Las Americas, Centro Administrativo Distrital, El Carmelo, Santa Teresita.Lugar: De la Calle 45 a la Calle 34, entre la Carrera 18A a la Avenida Carrera 30.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

