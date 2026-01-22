Colombia

Juanpis González recreó el caso de ciudadana en Bogotá que se despachó contra un domiciliario por no llamarla ‘doctora’: “Indiamenta de m...”

Alejandro Riaño volvió a ser tema de conversación gracias a su reconocido personaje, que cuidó cada detalle en la puesta en escena y provocó risas entre los usuarios. La presentación también reavivó el debate sobre los límites que deben mantener los usuarios con los domiciliarios

El repartidor mantuvo la calma en todo momento, incluso ante insultos que cuestionaban su pertenencia al barrio Chicó, en un caso que se registró en redes el 18 de enero de 2026 - crédito jimenez629_/TikTOk

El caso de una ciudadana colombiana en Bogotá ha captado la atención en redes sociales después de que usuarios la hicieron famosa. Todo comenzó cuando se difundió un video grabado por un domiciliario de una reconocida cadena de comida rápida, quien utilizó su celular para registrar el momento tras denunciar palabras y maltrato por parte de la usuaria.

El incidente ocurrió luego de que el repartidor entregó el pedido en la residencia de la mujer, ubicada en el barrio Chicó, en el norte de la capital.

La agresión verbal que recibió Julián Jiménez, quien también es estudiante universitario, generó cientos de mensajes de apoyo. Incluso el reconocido comediante, actor, creador de contenido y activista en redes sociales, Alejandro Riaño, recreó el episodio con su personaje icónico Juanpis González Pombo.

En un video difundido desde el perfil del famoso entrevistador, que presume de riqueza y poder y es uno de los integrantes que participó en el programa Los comediantes de la noche, se provocaron todo tipo de reacciones entre los usuarios a través de los comentarios.

La interpretación del actor fue fiel al video original y el diálogo entre el repartidor de pizza y la ciudadana, identificada como Liliana en el material viral, fue replicado. La escena inicia con la frase: “Don Juan Pablo para usted, ¿oyó, hijueputa? Este es que lo va a grabar, ¿oyó? Está ahí, indio de mierda, a ver si lo joden”, reclamó González al domiciliario, quien solo respondió: “Sí, Juan Pablo, sí, sí, sí, Juan Pablo”.

Riaño se unió a la
Riaño se unió a la denuncia pública del caso con su personaje Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/IG

El comediante, interpretando a González, continuó con el celular en mano y maltrató al falso repartidor: “Doctor Juan Pablo para usted. Doctor Juan Pablo para usted, ¿qué le pasa? ¿Qué tal? Se debió hasta jartar las pizzas, ¿oyó? ¿Qué tal? No, señor. (...) Voy a llamar a que lo jodan, ¿oyó?, a que lo jodan. ¿Qué tal?”.

Cuando el domiciliario preguntó: “Juan Pablo. ¿Qué hace?”, el personaje, que incluso cuenta con su propia marca de cerveza, respondió: “¿Qué? Don Juan Pablo. Don Juan Pablo para... ¡No, no, lárguese! Lárguese de acá”.

El repartidor de pizzas insistió: “¿Pero qué le está pasando? ¿Qué está diciendo?”, pero solo recibió un nuevo insulto de Juanpis González: “Indiamenta de mierda, empleado de mierda, por eso está en moto, indio asqueroso, ¿oyó? Chao”.

Durante el momento de mayor tensión recreado por el humorista, se recordó el instante que hizo famosa a la señora Liliana: cuando ella se percató de que la grabación sería difundida en redes sociales. “Juan Pablo. Venga”, dijo el domiciliario, y recibió como respuesta: “Don Juan Pablo nada más. Y grabe, grabe esta cara. Grabe porque se va a acordar de esta cara, ¿oyó?”.

El comediante Alejandro Riaño recreó con su famoso personaje a Liliana, la usuaria en Bogotá que se hizo famosa en redes sociales - crédito @juanpisgonzalez/IG

“Sí, ¿sabe qué? Instagram y TikTok también", le contesta el repartidor de pizzas a Juanpis González.

“¿Qué, y de TikTok? Sígame, sígame ahí que a mí también me gusta el TikTok y el Instagram también", le replica el famoso personaje que ha causado polémica por cuenta de su show y espacio de entrevistas The Juanpis Live Show.

"Sígame ahí. Indiamenta de mierda. ¿Qué? Un asco este día. Asqueroso indio. Color cartón. Sepa su barrio manteco (...) bicho de mierda", termina el video, que se grabó justo al frente del mismo conjunto residencial de donde salió Liliana junto a su compañero.

Influencer denunció en redes a la ‘doctora Liliana’, igual que lo hizo el repartidor de pizzas y estudiante universitario

La secuencia de denuncias públicas contra la mujer identificada por agredir a un domiciliario en el norte de Bogotá reveló en las últimas horas un nuevo testimonio con detalles de posibles abusos y conflictos reiterados.

Este relato difundido por la creadora de contenido Kelly Mc Cook y, mediante un video en TikTok, no solo aporta una reconstrucción de su experiencia personal durante la convivencia con la señalada, sino que coincide con otras versiones que, según la denunciante, circulan entre vecinos y copropietarios del edificio.

La creadora digital explicó que decidió hacer público su testimonio al reconocer en medios y redes a la protagonista: la ‘doctora Liliana’.

Su grabación superó las 38.000 visualizaciones en pocas horas y ofreció una panorámica de los problemas que, afirma, se desarrollaron a lo largo de varios meses. Mc Cook remarcó al principio del video: “Antes de comenzar con esto debo decirles que esta es mi versión de los hechos y hace parte de mi experiencia personal”.

El testimonio de Kelly Mc Cook detalla presuntos episodios de abuso y conflictos con la mujer señalada tras el caso del domiciliario en Bogotá - crédito TikTok

La creadora de contenido señaló episodios marcados por un ambiente hostil en el apartamento.

Según relató, tras dejar el lugar supo de nuevos testimonios relacionados con la señalada.

“Ha tenido problema con todos los propietarios del edificio”, explicó la creadora, quien añadió que la mujer protagonizaba situaciones conflictivas no solo con vecinos... también con trabajadores del sector, como pasó con el domiciliario.

Mc Cook detalló que lanzaba basura por las ventanas y solía gritar e insultar a quienes la rodeaban. Mc Cook afirmó haber escuchado relatos coincidentes con el suyo y percibió una pauta de agresividad y disputas constantes en el entorno de la acusada.

La denuncia pública de Mc Cook surgió a partir de una propuesta de arriendo gestionada con la implicada, a quien contactó mediante un grupo de Facebook al buscar un apartaestudio en la ciudad.

Las recientes grabaciones, que generaron discusión en redes, volvieron a poner en la agenda pública los incidentes enfrentados por personal de comercios ante episodios de hostigamiento protagonizados por clientes en Bogotá - crédito X

Si bien la primera impresión fue positiva, ya que la describió como una persona “súper seria”, con estudios universitarios, viajes y dos perros adoptados, la relación comenzó a tensarse con el tiempo.

Mc Cook mencionó que el acuerdo fue verbal y que, en ese momento, no consideró necesaria la formalización documental, decisión que pronto generó problemas.

Entre los conflictos narrados, Mc Cook hizo hincapié en lo que ella misma definió como una vigilancia permanente a través de cámaras de seguridad y el registro frecuente de sus horarios y movimientos.

La presencia constante de comentarios como: “Ellas tienen que entender que yo soy la patrona, la señora y aquí se hace lo que yo diga”, reforzaba, según la experiencia de la creadora, una relación de autoridad severa y control sobre el espacio compartido. Según su testimonio, “digamos de que era un poco invasiva”.

Mc Cook denunció también la apropiación recurrente de alimentos y productos personales, legitimada por promesas de pago que nunca se concretaron.

“Decía como: ‘No, es que lo tomé, pero yo te lo pago, descuéntalo del arriendo’”, explica la influencer.

Además, mencionó la exigencia de la mujer de revisar sus paquetes y correspondencia, así como elogios reiterados sobre objetos y prendas personales que, retrospectivamente, la llevaron a sospechar de sus reales intenciones.

Una mujer, apodada 'Doctora Liliana', es grabada mientras insulta y menosprecia a un repartidor de pizza, aparentemente por la demora en su pedido. El video captura la tensa confrontación en la calle - crédito @jimenez629 / TikTok

Antes de un viaje al exterior, Mc Cook documentó con fotografías el estado de su habitación para detectar potenciales irregularidades a su regreso.

Mientras se encontraba fuera del país, pidió a su hermano retirar sus pertenencias; sin embargo, ambos se encontraron con que diversos objetos faltaban.

Mc Cook mencionó la desaparición de bolsos, vestidos, zapatos, perfumes, un mat de yoga y prendas de vestir. Al reclamar, la respuesta fue rotunda: “Aquí no se quedó nada”. Cuando advirtió de la existencia de cámaras, la acusada insinuó que el responsable de la desaparición podía haber sido el propio hermano de Mc Cook.

Según el video, la disputa alcanzó “un tono bastante acalorado”, con la inquilina señalando a la denunciante como responsable de los conflictos y sintetizando el episodio con la frase: “Cada quien tiene su karma”.

La difusión de un video en el que un trabajador es insultado en el barrio Chicó ha generado una masiva reacción y reavivó la discusión sobre el trato hacia empleados de plataformas digitales en la capital colombiana - crédito jimenez629_ / TikTok

La serie de episodios relatados por Mc Cook abarca tratos catalogados por ella como abusivos, apropiación indebida y restricciones a la privacidad.

La propia creadora concluye que, tras su salida definitiva del apartamento, la reputación conflictiva de la mujer siguió apareciendo en distintos relatos del edificio y la comunidad.

