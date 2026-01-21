Colombia

Manuela Gómez sufrió repentino quebranto de salud en ‘La casa de los famosos’ y preocupó sobre su continuación en el ‘reality’

La empresaria antioqueña fue atendida por sus compañeros y luego por el personal médico de la casa estudio. Las cámaras del 24/7 captaron el momento en el que se desplomó

Guardar
Manuela Gómez sufrió descompensación luego
Manuela Gómez sufrió descompensación luego de la prueba de presupuesto. La paisa se desmayó y alertó a sus compañeros y seguidores - crédito cortesía Canal RCN

Durante la noche del 20 de enero, luego de finalizada la gala de La casa de los famosos en el Canal RCN, espectadores del programa advirtieron que Manuela Gómez experimentó una recaída posiblemente vinculada al agotamiento físico tras la exigente prueba de presupuesto.

Las cámaras del 24/7, disponibles en la aplicación de RCN, registraron el instante en que Gómez, en el área del gimnasio junto a Campanita y Tebi, manifestó sentirse mareada y buscó aire sentándose en una de las máquinas de ejercicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lejos de mejorar, su estado se agravó. En ese momento, quienes la acompañaban optaron por recostarla e intentaron asistirla para que respirara con mayor facilidad. Fue entonces cuando observaron que las manos de Manuela comenzaron a torcerse, alertando aún más a sus compañeros que fueron llegando a la zona del gimnasio al ver su recaída.

En ese momento, las cámaras del 24/7 cortaron. Sin embargo, en otra toma aparece Mariana Zapata dando un par de detalles sobre lo que pasó con Manuela. Según Zapata, el colapso de Manuela se dio después de que se cambió de ropa en la habitación y segundos después aseguró sentirse mal.

Las cámaras del 24/7 captaron el momento en que Gómez manifestó mareo y debió sentarse en el gimnasio, acompañada por Campanita y Tebi - crédito @manuelagomezfranco/ TikTok

“A mí me dio miedo porque se le voltean los ojos y las manos; menos mal no estaba solita cuando le pasó eso, menos mal no le pasó eso estando sola en la pieza… Ella se estaba poniendo la pijama, ella se sentó ahí (en el gimnasio) y le pasó; mejor que no fue en la habitación porque no podía gritar", reveló Mariana.

Zapata además reveló que la semana fue pesada por la exigencia del reality y aún más por la prueba de presupuesto que dejó agotados a varios de los famosos, a lo que se le sumó la poca comida que consumieron.

“El tema de la comida esta semana fue bien denso y es que yo siento que a Manu le dio eso hoy porque: cansancio por la prueba, que fue muy dura, fueron dos horas por persona y comida, porque ella como que no desayunó hoy, y todo eso sin dormir”, reveló Mariana ante las cámaras del programa.

La empresaria se recuperó luego
La empresaria se recuperó luego de su recaída y entre lágrimas, pidió perdón a sus compañeros por asustarlos - crédito cortesía canal RCN

Luego de varios minutos de angustia y de especulaciones en redes sociales sobre el estado de salud de Manuela y sobre su permanencia en La casa de los famosos, apareció junto a sus amigas en el baño con un mejor semblante luego de ser atendida por el equipo médico del canal.

En las primeras imágenes luego de la recaída de Manuela, se escucha a la paisa afectada mientras habla del episodio que vivió: “Por lo menos ahora las puedo mover”, dijo Gómez refiriéndose a sus manos que se torcieron cuando quedó inconsciente. “Pero es que no podía fallar en la prueba ni por el chiras, era la prueba de la comida, marica… Pensé que me iba a morir, vi la luz, me empezó a dar el babado y no me acuerdo de nada". añadió.

Después, cuando ya pudo estar más consciente y pudo caminar, habló con Sara Uribe y le pidió perdón por asustarla con su recaída. “Perdón por asustarlas… Yo intenté como que no me diera el babado, pero no pude… Qué pena asustarlos", comentó. “No señora, cuál pena, ya tienes más rojitos los cachetes, ya no te va a pasar nada”, le dijo Valentino.

Seguidores del reality también destacaron
Seguidores del reality también destacaron el compañerismo de la casa ante al quebranto de salud de Manuela - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Luego de que se difundiera la recaída de Manuela, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre el estado de la participante y destacaron el apoyo entre los integrantes de la casa. Algunos señalaron que este tipo de situaciones también forma parte del atractivo del programa.

"La gente dice que esta temporada no la da porque? Porque no ha sido todo pelea? Está gente está haciendo todo bien, acostumbrémonos a un mejor contenido“, Me niego rotundamente a pensar que esta temporada tiene que estar llena de violencia, maltrato y groserías solo, porque que un día YINA decidió que ese es el verdadero contenido de los Reality, ”Me encanta esta versión de Manuela, se nota que el canal le dió la oportunidad para que Colombia viera su verdadera personalidad“, dicen algunas de las reacciones.

Temas Relacionados

Manuela GómezManuela Gómez se desmayaLa casa de los famososManuela La casa de los famososManuela se desmaya en La casa de los famososLa casa de los famosos Colombia24/7 La casa de los famososCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

EN VIVO - Bayern Múnich

Pastor Alape, exjefe de las Farc, cuestionó informe sobre incumplimientos del grupo armado frente al Acuerdo de Paz: “Es una estigmatización”

El exnegociador de paz del extinto grupo armado aseguró que la totalidad de los recursos declarados ya han sido verificados y transferidos bajo auditoría nacional e internacional

Pastor Alape, exjefe de las

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

Dinamarca abrió más de 1.200 empleos en español: salarios competitivos y alta demanda laboral

Según la red europea de empleo, existen más de 1.200 vacantes en sectores como salud, industria, tecnología y servicios, varias de ellas abiertas a personas que hablan español y cumplen con los requisitos

Dinamarca abrió más de 1.200

Andrés Forero se despachó contra la Fiscalía por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Es una entidad de bolsillo del presidente”

El representante a la Cámara denunció que el retroceso judicial representa una afrenta para la memoria del exsenador, y expuso su inquietud por la protección de líderes políticos críticos al actual Gobierno nacional

Andrés Forero se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

El talento de Fanny Lu

El talento de Fanny Lu llega a la pantalla grande con la película ‘Goat’: son los mismos animadores de ‘Las Guerreras K-Pop’ y ‘Spider-man’

Así reaccionó Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia’

Productor musical Jose Gaviria arremetió contra la administración de Petro: “Tenemos un Gobierno con gente que uno no invitaría a la casa”

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Luis Suárez anotó doblete en la victoria del Sporting de Lisboa ante PSG y así reaccionó la prensa portuguesa: “Temible”

El Grupo Santo Domingo desmiente cualquier negociación para comprar el Santos FC de Brasil

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior