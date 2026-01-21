Manuela Gómez sufrió repentino quebranto de salud en ‘La casa de los famosos’ y preocupó sobre su continuación en el ‘reality’

Manuela Gómez sufrió descompensación luego de la prueba de presupuesto. La paisa se desmayó y alertó a sus compañeros y seguidores - crédito cortesía Canal RCN

Durante la noche del 20 de enero, luego de finalizada la gala de La casa de los famosos en el Canal RCN, espectadores del programa advirtieron que Manuela Gómez experimentó una recaída posiblemente vinculada al agotamiento físico tras la exigente prueba de presupuesto.

Las cámaras del 24/7, disponibles en la aplicación de RCN, registraron el instante en que Gómez, en el área del gimnasio junto a Campanita y Tebi, manifestó sentirse mareada y buscó aire sentándose en una de las máquinas de ejercicio.

Lejos de mejorar, su estado se agravó. En ese momento, quienes la acompañaban optaron por recostarla e intentaron asistirla para que respirara con mayor facilidad. Fue entonces cuando observaron que las manos de Manuela comenzaron a torcerse, alertando aún más a sus compañeros que fueron llegando a la zona del gimnasio al ver su recaída.

En ese momento, las cámaras del 24/7 cortaron. Sin embargo, en otra toma aparece Mariana Zapata dando un par de detalles sobre lo que pasó con Manuela. Según Zapata, el colapso de Manuela se dio después de que se cambió de ropa en la habitación y segundos después aseguró sentirse mal.

Las cámaras del 24/7 captaron el momento en que Gómez manifestó mareo y debió sentarse en el gimnasio, acompañada por Campanita y Tebi - crédito @manuelagomezfranco/ TikTok

“A mí me dio miedo porque se le voltean los ojos y las manos; menos mal no estaba solita cuando le pasó eso, menos mal no le pasó eso estando sola en la pieza… Ella se estaba poniendo la pijama, ella se sentó ahí (en el gimnasio) y le pasó; mejor que no fue en la habitación porque no podía gritar", reveló Mariana.

Zapata además reveló que la semana fue pesada por la exigencia del reality y aún más por la prueba de presupuesto que dejó agotados a varios de los famosos, a lo que se le sumó la poca comida que consumieron.

“El tema de la comida esta semana fue bien denso y es que yo siento que a Manu le dio eso hoy porque: cansancio por la prueba, que fue muy dura, fueron dos horas por persona y comida, porque ella como que no desayunó hoy, y todo eso sin dormir”, reveló Mariana ante las cámaras del programa.

La empresaria se recuperó luego de su recaída y entre lágrimas, pidió perdón a sus compañeros por asustarlos - crédito cortesía canal RCN

Luego de varios minutos de angustia y de especulaciones en redes sociales sobre el estado de salud de Manuela y sobre su permanencia en La casa de los famosos, apareció junto a sus amigas en el baño con un mejor semblante luego de ser atendida por el equipo médico del canal.

En las primeras imágenes luego de la recaída de Manuela, se escucha a la paisa afectada mientras habla del episodio que vivió: “Por lo menos ahora las puedo mover”, dijo Gómez refiriéndose a sus manos que se torcieron cuando quedó inconsciente. “Pero es que no podía fallar en la prueba ni por el chiras, era la prueba de la comida, marica… Pensé que me iba a morir, vi la luz, me empezó a dar el babado y no me acuerdo de nada". añadió.

Después, cuando ya pudo estar más consciente y pudo caminar, habló con Sara Uribe y le pidió perdón por asustarla con su recaída. “Perdón por asustarlas… Yo intenté como que no me diera el babado, pero no pude… Qué pena asustarlos", comentó. “No señora, cuál pena, ya tienes más rojitos los cachetes, ya no te va a pasar nada”, le dijo Valentino.

Seguidores del reality también destacaron el compañerismo de la casa ante al quebranto de salud de Manuela - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Luego de que se difundiera la recaída de Manuela, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre el estado de la participante y destacaron el apoyo entre los integrantes de la casa. Algunos señalaron que este tipo de situaciones también forma parte del atractivo del programa.

"La gente dice que esta temporada no la da porque? Porque no ha sido todo pelea? Está gente está haciendo todo bien, acostumbrémonos a un mejor contenido“, ”Me niego rotundamente a pensar que esta temporada tiene que estar llena de violencia, maltrato y groserías solo, porque que un día YINA decidió que ese es el verdadero contenido de los Reality“, ”Me encanta esta versión de Manuela, se nota que el canal le dió la oportunidad para que Colombia viera su verdadera personalidad“, dicen algunas de las reacciones.