El asesinato de un joven colombiano de 17 años en Chicago reveló amenazas y discriminación: este fue el relato de la novia de Johan Adarve

La muerte de Johan Adarve, un adolescente colombiano de 17 años, ha provocado conmoción en Chicago, Colombia y la comunidad migrante de Estados Unidos. El joven, oriundo de Cali, fue asesinado a tiros el 8 de enero de 2026 al salir de la Morton East High School.

La reconstrucción de los hechos y del contexto de acoso en su entorno escolar se conoció a través del relato de su novia, Danna Medina, quien ofreció su testimonio en diálogo con Noticias Caracol poco después del crimen.

Según la joven, la familia de la víctima y ella misma sufrieron amenazas posteriores al asesinato, agravando el impacto del hecho.

“Las dos balas impactaron a mi novio”, relató Medina, que describió el momento cuando presenció el ataque.

Ella comentó que esperaban el transporte público tras la jornada escolar, cerca de las 3:20 de la tarde, cuando un grupo de jóvenes se acercó.

“Mi novio ya había tenido problemas anteriormente con ellos, pero solo de peleas, nada de armas”, afirmó la joven colombiana.

Ese día la situación cambió drásticamente: “Sacaron un arma, yo estaba en la otra esquina viendo cómo ellos se acercaban y le dispararon a mi novio. Iban a dispararle a su primo también, pero las dos balas impactaron fue a mi novio”, contó Medina para Noticias Caracol.

La joven intentó auxiliarlo de inmediato. “Apenas me acerqué a él, lo único que alcancé a ver fue que ya él no podía respirar y sus ojos, su semblante, todo cambió enseguida. Trataba él como de decirme algo, pero ya no podía hablar”, recordó Medina.

Los disparos, uno en el pecho y otro en el tobillo, resultaron fatales a pesar de los intentos de reanimación. Un transeúnte también colaboró en la atención inicial, según relató la joven al medio colombiano.

El entorno escolar de Morton East High School aparece como un factor relevante

En la charla con el medio colombiano, la familia de Johan Adarve había denunciado episodios previos de acoso escolar y xenofobia ante las autoridades educativas.

Medina explicó que su pareja intentaba restar importancia a los conflictos: “Me decía, ‘amor, no te preocupes, son bobadas’, y como él era un niño y todos los que nos rodeamos en la escuela, nunca imaginamos que alguien llevara un arma. Solo eran peleas de puños, normal, y ya”.

La novia de Johan agregó: “Lo último que supe fue que esa pelea ya había quedado así, que como eran unos niños dijeron que ‘ya hablemos las cosas, ya no peleemos más’, pero ese día sucedió eso y fue algo muy raro”.

El testimonio de Danna también dio cuenta acerca del ambiente hostil que enfrentan los latinos en Estados Unidos.

“Este es un país muy xenofóbico hacia las personas latinas, hacia toda la comunidad siempre, en tiendas, en lugares, siempre aquí hay mucha discriminación. Este es un país que se basa en eso, hasta con ellos mismos. Entre americanos, si eres moreno, son muy racistas los blancos con los morenos. Siempre hay mucha xenofobia y racismo. Para mí es algo muy fuerte y difícil”, declaró la joven.

La joven colombiana denunció amenazas a ella y la familia de su novio, Johan Adarve

La situación posterior al crimen intensificó el temor de la familia y los allegados de la víctima.

Medina denunció que tanto ella como la familia de Johan Adarve han recibido amenazas de muerte.

Un altar que la comunidad había instalado en memoria del joven fue destruido, lo que la policía interpretó como una advertencia dirigida a la familia y amigos. Como resultado, la joven no ha podido regresar a la escuela.

Las autoridades informaron la detención de un sospechoso en Nueva York.

Mientras tanto, la administración de Morton East High School mantiene reserva sobre los antecedentes de acoso escolar denunciados por la familia y la pareja del joven.