Devolución del IVA en 2026: hay cambios en los pagos y requisitos clave en Colombia

La Devolución del IVA busca compensar el impacto del impuesto a las ventas en los hogares clasificados en pobreza extrema y moderada según el Sisbén IV- crédito Prosperidad Social

La devolución del IVA seguirá siendo en 2026 uno de los apoyos económicos más importantes para millones de hogares vulnerables en Colombia. Sin embargo, se vienen algunos cambios que los beneficiarios deben tener en cuenta.

Este programa, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), busca compensar parcialmente el impacto del impuesto al valor agregado en las familias con menores ingresos, en un contexto marcado por el alto costo de vida y la inflación en productos básicos.

A diferencia de otros subsidios, este beneficio no requiere inscripciones abiertas ni formularios presenciales. La selección de los hogares se realiza a partir de la información contenida en el Sisbén IV, la base de datos oficial con la que el Estado identifica a la población en situación de pobreza extrema y pobreza moderada. Por eso, la clasificación socioeconómica es el punto de partida para acceder a la ayuda.

¿Quiénes tienen mayor probabilidad de recibir la devolución del IVA?

Para el próximo año, el DPS mantendrá la priorización de los hogares ubicados en los niveles más bajos del Sisbén. En concreto, los principales potenciales beneficiarios son:

Familias clasificadas en el Grupo A, correspondiente a pobreza extrema, especialmente en los subgrupos que van del A1 al A5.

Hogares del Grupo B, que refleja pobreza moderada, con énfasis en los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

Estar en uno de estos rangos no garantiza automáticamente el pago, pero sí aumenta de forma significativa la posibilidad de ser incluido en los ciclos de giro. La entidad cruza esta información con otras bases de datos oficiales para definir los listados finales.

Compatibilidad con otros subsidios del Gobierno

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los ciudadanos es si la devolución del IVA puede recibirse al mismo tiempo que otros programas sociales. La respuesta es sí. El DPS ha reiterado que este apoyo es compatible con iniciativas como Renta Ciudadana, siempre y cuando el hogar cumpla con las condiciones exigidas en cada programa.

Esto significa que una familia puede recibir ambos beneficios sin que uno excluya al otro, siempre que mantenga actualizada su información y atienda las obligaciones establecidas por el Estado.

Fechas estimadas de pago para 2026

Aunque el calendario oficial se define por ciclos administrativos, las proyecciones indican que el primer desembolso del año 2026 se realizaría entre los meses de febrero y marzo. Como es habitual, los pagos se efectuarán de manera escalonada y se anunciarán con anticipación a través de los canales oficiales de Prosperidad Social.

Los recursos se entregan principalmente por medio del Banco Agrario de Colombia y operadores aliados, como puntos de giros autorizados y billeteras digitales, con el objetivo de garantizar seguridad, trazabilidad y acceso en zonas rurales y urbanas.

Requisitos que debe cumplir para no perder el beneficio

El DPS ha sido enfático en que el incumplimiento de ciertos criterios puede derivar en la suspensión temporal o definitiva del subsidio. Entre los aspectos más importantes que los hogares deben tener en cuenta están:

Información actualizada en el Sisbén IV : cambios en la dirección, en la composición del hogar o en la situación económica deben reportarse oportunamente.

Corresponsabilidades sociales : en algunos casos, se exige el cumplimiento de controles de salud, esquemas de vacunación y seguimiento escolar para niños y adolescentes.

Aceptación de compromisos: los hogares que ingresan a programas como Renta Ciudadana deben firmar un acta de corresponsabilidad para activar los pagos.

Cómo consultar si es beneficiario de la Devolución del IVA

El proceso de verificación es gratuito, personal y no requiere intermediarios. Para saber si su hogar fue seleccionado, debe ingresar al portal oficial del programa, diligenciar el tipo y número de documento del titular, agregar la fecha de nacimiento y completar la validación de seguridad.

Las autoridades recomiendan desconfiar de tramitadores o mensajes que soliciten dinero para “asegurar” el subsidio, ya que se trata de un beneficio administrado directamente por el Estado.

Con estos ajustes y controles, la devolución del IVA se consolida en 2026 como una herramienta clave para aliviar el gasto de los hogares más vulnerables del país. Mantener la información actualizada y consultar únicamente fuentes oficiales será fundamental para no perder este apoyo económico.