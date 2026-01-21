‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

La emisión del martes estuvo cargada de intensas emociones - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El capítulo 118 del Desafío Siglo XXI sorprendió a los televidentes con una difícil prueba para los concursantes. Además de notables rivalidades con Kevyn y Valkyria, ganadores de episodios pasados, por lo que son considerados como dos de los participantes más fuertes de esta edición.

Antes del Desafío de Sentencia y Servicios, Potro confirmó que se ganó $32.200.000 tras enfrentarse a la moneda dorada en el capítulo anterior.

En esta emisión, tres parejas tuvieron que enfrentarse al Box Amarillo para evitar pagar el arriendo, pues el equipo perdedor tendría que pagar $30 millones para continuar viviendo en la casa o, de lo contrario, someterse a las incomodidades Playa Baja. Además, estaba en juego la Suite ditu y la moneda dorada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La pista de obstáculos es considerada como una de las más complejas de la competencia. Sin embargo, en esta ocasión empeoró porque los participantes debían estar atados con cadenas en la cintura para atravesar la pista.

A los televidentes les llamó la atención que Isa tuviera que enfrentarse a esta competencia, pese a salir lesionada dos capítulos atrás, pues a lo largo de la pista se mostró adolorida, aunque esto no impidió que Neos tomara la ventaja.

Isa venía de una lesión, por lo que sufrió bastante la pista - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Aunque Neos llegó primero, Gamma los alcanzó y la puntería terminó favoreciendo al equipo naranja que logró avanzar en la pista con el ánimo de Kevyn, que no dudó en recordarles a sus compañeros que son excelentes competidores: “Ustedes son una chimba de equipo”.

Sin embargo, las discusiones no faltaron a lo largo de la pista, pues al estar atados, los participantes se lastimaban entre ellos mismos sin querer al avanzar más rápido que sus mismos compañeros de equipo. Pese a los problemas que surgieron durante la pista, los naranjas celebraron una nueva victoria.

Gamma celebró una victoria en medio de discusiones - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Mientras Gamma celebraba su segunda prueba ganada en el ciclo, Neos se enfrentaba a una nueva derrota, por lo que Deisy no dudó en reclamarle a sus compañeros por no hacer otra estrategia al ver que no estaban funcionando los intentos realizados anteriormente.

Visiblemente afectada, la joven indicó que sus compañeros no la estaban escuchando: “Intentamos esa misma técnica por más de 10 veces y no se nos dio (...) Estoy harta de perder, hijueputa por qué no podemos intentar otra cosa diferente”, declaró la novia de Rata mientras lloraba con notable frustración.

Deisy lloró desconsolada por una nueva derrota - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Gamma se quedó con todos los servicios: luz, agua y gas, mientras que Neos tuvo que enfrentarse a la decisión de pagar o no el arriendo o, en el peor de los casos, irse a Playa Baja.

La presentadora Andrea Serna cuestionó a Deisy sobre su reacción, por lo que ella no dudó en exponer ante sus compañeros y rivales su molestia porque las cosas pudieron haberse hecho mejor.

Neos no logró vencer a Gamma - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La moneda dorada

A lo largo de la prueba fue Miryam la que se quedó con este beneficio, por lo que se subió a la barra de la máquina de dinero y, pese a que no resistió mucho allí, se quedó con varios millones.

Al llegar a la casa Neos, Isa se puso a llorar, demostrando su frustración por seguir en su mala racha: “Estoy de acuerdo con Potro, pagar sabiendo que no estamos ganando mucho no es buena opción”. Bajo esta premisa, los participantes decidieron irse a Playa Baja.

Chalecos de sentencia

Rosa fue la encargada de llevar las malas noticias a Neos y comunicarle a Valentina y Rata que fueron los participantes seleccionados para enfrentarse al Desafío a Muerte junto a Leo e Isa, que se pusieron a llorar con la presencia de Rosa, pues el participante teme a que le pueda pasar algo malo a su dupla y expresó su deseo de renunciar, aunque la joven se responsabilizó por cualquier consecuencia que pueda tener en un futuro.

La presencia de su compañera desató emociones intensas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión