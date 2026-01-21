Alejandro Estrada enfrenta un dilema sentimental en ‘La casa de los famosos’: está interesado en dos de sus compañeras

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada, uno de los participantes más comentados de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en el centro de atención tras confesar públicamente su dilema sentimental dentro del reality.

El actor admitió que experimenta una fuerte confusión afectiva relacionada con dos compañeras del concurso: Yuli Ruiz y Sara Uribe.

La revelación surgió durante una conversación privada con Lorena Altamirano. En ese diálogo, Estrada reconoció que su situación emocional ha cambiado desde que ingresó al programa, pese a que antes de su entrada afirmó que no buscaba una relación amorosa. “Nunca digas ‘de esta agua no beberé’”, expresó el actor, dejando abierta la posibilidad de dejarse llevar por lo que surja en la convivencia.

La cercanía entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz no ha pasado inadvertida para los seguidores del formato. El actor relató que ya había tenido contacto con Ruiz antes de ingresar a la casa y la convivencia intensificó el vínculo. “Encerrado y soy hombre”, le comentó a Altamirano. Por su parte, Yuli Ruiz dejó entrever su interés asegurando que le gustaba el actor, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación.

La situación se complicó cuando Estrada incluyó a otra participante en su confesión. “Lorena, estoy confundido”, afirmó al referirse a Sara Uribe. En un momento aparte, el actor compartió con la presentadora que valora la madurez de Uribe, en contraste con el comportamiento de otros participantes. “Me gusta hablar contigo porque eres madura”, dijo Estrada a Sara Uribe.

Durante esa charla, Uribe rememoró una relación sentimental previa que duró cinco años con un cantante de música vallenata, episodio que, según explicó, le aportó reconocimiento en su carrera. Aunque la conversación no pasó al plano sentimental, la apertura de Estrada sobre sus sentimientos generó reacciones inmediatas entre los espectadores y seguidores en redes sociales.

Alejandro Estrada terminó una relación sentimental en la primera temporada del reality con Nataly Umaña, quien inició un romance con otro participante, Melfi. En una escena que se volvió viral, Estrada dejó su anillo de matrimonio en una congeladora, un gesto simbólico que fue presenciado por la audiencia nacional. Posteriormente, en su paso por MasterChef, el actor sostuvo un vínculo con una presentadora del Canal RCN.

Karina García reveló que considera a Alejandro Estrada como uno de los hombres más guapos de la temporada

La modelo e influenciadora Karina García provocó reacciones inmediatas al revelar públicamente quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que le parecen más atractivos.

La confesión ocurrió durante una transmisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? junto a Yina Calderón, donde la paisa no solo eligió a un concursante, sino que mencionó dos nombres que rápidamente generaron comentarios entre la audiencia y en redes sociales.

Durante el análisis en el set, Karina García identificó a Juan Palau como el participante que más llamó su atención por su apariencia física, en especial por su boca. “Ay, no, pero él es superpapacito, a mí no se me parece. O sea, Andrés es lindo, pero muy diferente”, expresó García al comparar a Palau con su expareja Altafulla. La interacción despertó bromas entre los presentadores Roberto Velásquez y Néstor Parra, quienes celebraron la espontaneidad del momento.

El debate se trasladó a las redes sociales, donde usuarios discutieron el presunto parecido físico entre Juan Palau y Altafulla, una afirmación sostenida por Yina Calderón en la transmisión. Para Karina García, la diferencia resultó evidente y dejó claro su favoritismo por el artista, quien además hizo pública su relación de nueve años y afirmó que no busca romance en el reality, sino avanzar a través de estrategias y alianzas.

El nombre de Alejandro Estrada surgió como el segundo favorito de Karina García entre los concursantes más atractivos de la temporada. La modelo paisa lamentó que pocos apostaran por el desempeño del actor en la competencia y defendió su presencia. “Miren, Alejandro Estrada, yo no sé por qué casi nadie le tiene fe. Que no, que Alejandro Estrada va a ser un mueble. A mí me parece que él tiene una personalidad chévere. Es que no todo tiene que ser escándalo y polémica. Además, él tiene un arma muy grande. Es que Colombia lo quiere”, declaró García durante la transmisión.

En contraste, Yina Calderón expresó una opinión negativa sobre Alejandro Estrada y no dudó en calificarlo como “pato”, “morrongo” y “solapado”. La huilense también recordó un audio viral en el que Karina García aseguraba verse “económica” con ciertas prendas, lo que provocó risas entre los seguidores del formato y sumó un elemento de humor a la conversación.