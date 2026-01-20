Colombia

Japón ofrece becas completas a profesores colombianos de primaria y secundaria interesados en investigación: los requisitos

Aunque el programa no exige un nivel alto en japones, sí se debe contar con conocimiento B2 en inglés

La beca es de 100%
La beca es de 100% incluyendo gastos de manutención - crédito Freepik

Las oportunidades para docentes colombianos que deseen fortalecer su formación profesional y realizar investigaciones en educación escolar en el extranjero se amplían con la reciente convocatoria lanzada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT).

Este programa de becas, dirigido a maestros de primaria y secundaria, propone una experiencia académica y cultural en universidades japonesas durante 18 meses.

El proceso de selección abre un camino para quienes buscan “desarrollar investigaciones en educación escolar en importantes universidades japonesas”, informó el MEXT en su comunicado oficial mediante la embajada de Japón en Colombia. La convocatoria permanecerá habilitada hasta las 5:00 p. m. del lunes 2 de febrero de 2026, según detalló la institución.

Las condiciones de postulación establecen que los interesados deben tener nacionalidad colombiana y haber nacido después del 2 de abril de 1991.

Se exige contar con título profesional universitario o de licenciatura y una experiencia mínima de cinco años como docente de primaria o secundaria, que se contabiliza hasta el 1 de octubre de 2026.

La beca está orientada solo
La beca está orientada solo a docentes - crédito Embajada de Japón - Facebook

El dominio del inglés es indispensable: el aspirante debe acreditar un nivel mínimo de B2, avalado mediante exámenes internacionales como IELTS Academic, IELTS General Training o TOEFL IBT.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) define el nivel B2 como la capacidad de comprender textos complejos sobre temas diversos, interactuar con hablantes nativos con suficiente fluidez y producir discursos claros y detallados. Estas habilidades resultan esenciales para desenvolverse en los contextos académicos internacionales del programa.

Aunque no se exige conocimiento previo del japonés, el MEXT advierte que los seleccionados deben demostrar “una disposición genuina para aprender el idioma y sumergirse en la cultura japonesa durante su estancia”. El compromiso con el aprendizaje del idioma y la integración cultural será un aspecto valorado durante el proceso.

El paquete de beneficios económicos que acompaña a la beca cubre todos los costos académicos, incluidos los gastos de admisión, inscripción y cuotas universitarias de la institución receptora en Japón.

Los estudiantes podrán aprender en
Los estudiantes podrán aprender en distintas ciudades del país - crédito Freepik

Además, otorga un pago mensual de 143.000 yenes (aproximadamente COP 3.344.112) para gastos personales y de manutención. El programa también incluye los tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, desde el aeropuerto internacional más cercano al domicilio del becario en Colombia hasta Japón.

Los seleccionados podrán participar en un programa académico diverso y completo, que comprende el desarrollo de proyectos de investigación en áreas como administración educativa, métodos de enseñanza, matemáticas, física o química.

El MEXT explicó que los docentes tendrán la oportunidad de realizar observación de campo en instituciones educativas japonesas, lo que les permitirá analizar directamente las prácticas pedagógicas locales.

El programa contempla, además, actividades complementarias. Los becarios asistirán a eventos académicos especiales y realizarán visitas guiadas a escuelas, con el objetivo de enriquecer su comprensión del contexto educativo japonés. Estas actividades buscan ampliar la perspectiva profesional y fomentar el intercambio intercultural.

Las personas deben estar dispuestas
Las personas deben estar dispuestas a aprender japones - crédito Freepik

La llegada a Japón debe producirse en el periodo designado por el MEXT, generalmente entre septiembre y octubre, en las dos semanas previas al inicio del curso. El ministerio advierte que si el solicitante no puede viajar dentro del plazo establecido, el programa no cubrirá los gastos.

Con excepción de los casos que el MEXT considere como circunstancias inevitables, el solicitante deberá retirarse de este programa de becas si no puede llegar a Japón al final del período especificado anteriormente, aclaró la entidad.

Antes de partir, los docentes elegidos deberán tramitar la visa de “estudiante” en la Embajada del Japón en Colombia. Se advierte que si el becario ingresa a Japón sin haber obtenido esta visa, se suspenderá el pago de la beca.

El inicio del programa está previsto para el 1 de octubre de 2026 y la duración total será de 18 meses, con fecha de finalización el 31 de marzo de 2028. Los resultados de la convocatoria serán notificados oportunamente a los candidatos seleccionados por correo electrónico.

