Colombia

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

El anuncio sobre los cambios en el calendario de presentaciones del famoso artista mexicano tomaron por sorpresa a más de uno

Guardar
Peso Pluma tuvo cambios en
Peso Pluma tuvo cambios en su calendario de presentaciones - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La organización del Festival Estéreo Picnic confirmó durante la jornada del lunes 19 de enero de 2026 un cambio en el cartel de la edición que se llevará a cabo en marzo, lo que impactó directamente a los seguidores de Peso Pluma, el popular cantante y compositor que se abrió un espacio en los corridos tumbados, llegando a ser considerado como uno de los mejores del género.

El artista mexicano, de 26 años, conocido por sus éxitos regionales como Lady Gaga, Ella baila sola, AMG y Luna, tiene una capacidad de convocatoria que se respalda con la gran cantidad de asistentes que tiene a cada uno de sus conciertos, tanto en su tierra natal como en otros países, por lo que el anuncio afectó a aquellos que querían verlo en este masivo evento en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese al gran cariño que tienen sus seguidores por la música regional mexicana, el artista fue retirado de la lista de presentaciones para el sábado 21 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales oficiales del evento y estuvo acompañado de una explicación breve por parte de los organizadores del evento, que se refirieron a los motivos detrás de la modificación.

En el comunicado, la organización indicó lo siguiente: “El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026”.

El famoso era uno de
El famoso era uno de los más esperados por los amantes de los corridos tumbados - crédito Amy Harris/Invision/AP

La justificación de la empresa organizadora se centró en temas de agenda internacional, tal como lo anunció el mexicano a través de sus cuentas oficiales, en las que publicó el calendario de presentaciones que hará en Estados Unidos desde el 1 de marzo hasta el 7 de mayo.

“Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá”, especificó el comunicado divulgado por la cuenta de Instagram del Festival Estéreo Picnic.

El departamento de comunicación del festival también reconoció el efecto que tendría la noticia sobre el público. “Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante y lo lamentamos sinceramente. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente”, según se detalló en el comunicado difundido.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha realizado declaraciones públicas a través de sus cuentas oficiales ni ha ofrecido explicaciones adicionales sobre la cancelación de su presentación en Colombia, que era esperada por sus fanáticos.

Cabe mencionar que la última actuación del cantante en territorio colombiano se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2023 durante su Doble P Tour Latinoamérica, que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, evento que contó con miles de asistentes que corearon sus éxitos más icónicos y lo esperaban en su regreso al país.

La página oficial del evento
La página oficial del evento sorprendió a sus seguidores con el anuncio - crédito FEP / Instagram

La noticia dejó en suspenso a los asistentes y seguidores del género, que permanecen a la espera de que los organizadores anuncien el reemplazo para la jornada del sábado tras la salida de uno de los nombres más destacados del cartel.

Aunque ya se especulan nombres de otros artistas mexicanos, no se ha confirmado si el nuevo invitado será también del género regional mexicano o un artista de música popular local, por lo que aquellos que ya tienen su boleta están atentos a los canales oficiales para recibir el anuncio del nuevo artista que los acompañará en la jornada del sábado 21 de marzo.

El famoso no se ha
El famoso no se ha pronunciado por su inasistencia al evento en Bogotá - crédito Daniel Cole/REUTERS

Sobre el viernes 20 de marzo y el domingo 22 no se han anunciado modificaciones, aunque los seguidores esperan que los demás artistas cumplan con su asistencia.

Temas Relacionados

Peso PlumaEstéreo PicnicEstéreo Picnic 2026Estéreo Picnic artistasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

El máximo accionista del club explicó públicamente los motivos detrás de la decisión y dejó en claro que la negociación con el mediocampista colombiano ya es cosa del pasado

Junior dio por cerrado el

Informe revela que solo cuatro personas en Colombia tienen una riqueza de USD42.000 millones gracias a impuestos e influencias

El documento revela cómo los privilegios fiscales y la concentración de poder económico afectan la movilidad social e impiden una distribución equitativa de oportunidades

Informe revela que solo cuatro

Registraduría dio luz verde a comité promotor de recolección de firmas para la militarización de Bogotá: idea es de representante uribista

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, defendió la iniciativa que buscaría disponer de efectivos de las Fuerzas Militares en las calles de la capital de la República, con el propósito de disminuir -según el congresista- los índices de inseguridad

Registraduría dio luz verde a

Profesor del Externado reportado como desaparecido fue hallado sin vida en zona rural de Usme

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente universitario, fue encontrado en el sur de la capital, tras haber desaparecido desde el 16 de enero. Hay inquietud por movimientos en sus cuentas bancarias

Profesor del Externado reportado como

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

El 18 de enero se definió la Copa África, en la que el equipo liderado por Sadio Mané se coronó en Marruecos

Ranking FIFA: título de Senegal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Familia de Yeison Jiménez pide

Familia de Yeison Jiménez pide respeto por rumores sobre su fortuna, expone riesgo en la seguridad de sus seres queridos

Karen Sevillano reaccionó al posicionamiento de Beba en ‘La casa de los famosos Colombia’ contra Yuli Ruiz

Giovanny Ayala pidió perdón a sus colegas en misa que ofreció por el descanso de Yeison Jiménez: “Pedirles paz”

Estas fueron las reacciones que dejó el posicionamiento entre Beba y Yuli Ruiz: “Para que les arda”

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Deportes

Junior dio por cerrado el

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

Alfredo Morelos renovó con Atlético Nacional y sorprendió con el tiempo de permanencia

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final

Fuad Char, máximo accionista del Junior, pide convocar una marcha para ampliar a 30 el cupo de jugadores: “Los equipos chicos fueron los que decidieron”