Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

Peso Pluma tuvo cambios en su calendario de presentaciones - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La organización del Festival Estéreo Picnic confirmó durante la jornada del lunes 19 de enero de 2026 un cambio en el cartel de la edición que se llevará a cabo en marzo, lo que impactó directamente a los seguidores de Peso Pluma, el popular cantante y compositor que se abrió un espacio en los corridos tumbados, llegando a ser considerado como uno de los mejores del género.

El artista mexicano, de 26 años, conocido por sus éxitos regionales como Lady Gaga, Ella baila sola, AMG y Luna, tiene una capacidad de convocatoria que se respalda con la gran cantidad de asistentes que tiene a cada uno de sus conciertos, tanto en su tierra natal como en otros países, por lo que el anuncio afectó a aquellos que querían verlo en este masivo evento en Bogotá.

Pese al gran cariño que tienen sus seguidores por la música regional mexicana, el artista fue retirado de la lista de presentaciones para el sábado 21 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales oficiales del evento y estuvo acompañado de una explicación breve por parte de los organizadores del evento, que se refirieron a los motivos detrás de la modificación.

En el comunicado, la organización indicó lo siguiente: “El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026”.

El famoso era uno de los más esperados por los amantes de los corridos tumbados - crédito Amy Harris/Invision/AP

La justificación de la empresa organizadora se centró en temas de agenda internacional, tal como lo anunció el mexicano a través de sus cuentas oficiales, en las que publicó el calendario de presentaciones que hará en Estados Unidos desde el 1 de marzo hasta el 7 de mayo.

“Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá”, especificó el comunicado divulgado por la cuenta de Instagram del Festival Estéreo Picnic.

El departamento de comunicación del festival también reconoció el efecto que tendría la noticia sobre el público. “Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante y lo lamentamos sinceramente. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente”, según se detalló en el comunicado difundido.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha realizado declaraciones públicas a través de sus cuentas oficiales ni ha ofrecido explicaciones adicionales sobre la cancelación de su presentación en Colombia, que era esperada por sus fanáticos.

Cabe mencionar que la última actuación del cantante en territorio colombiano se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2023 durante su Doble P Tour Latinoamérica, que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, evento que contó con miles de asistentes que corearon sus éxitos más icónicos y lo esperaban en su regreso al país.

La página oficial del evento sorprendió a sus seguidores con el anuncio - crédito FEP / Instagram

La noticia dejó en suspenso a los asistentes y seguidores del género, que permanecen a la espera de que los organizadores anuncien el reemplazo para la jornada del sábado tras la salida de uno de los nombres más destacados del cartel.

Aunque ya se especulan nombres de otros artistas mexicanos, no se ha confirmado si el nuevo invitado será también del género regional mexicano o un artista de música popular local, por lo que aquellos que ya tienen su boleta están atentos a los canales oficiales para recibir el anuncio del nuevo artista que los acompañará en la jornada del sábado 21 de marzo.

El famoso no se ha pronunciado por su inasistencia al evento en Bogotá - crédito Daniel Cole/REUTERS

Sobre el viernes 20 de marzo y el domingo 22 no se han anunciado modificaciones, aunque los seguidores esperan que los demás artistas cumplan con su asistencia.