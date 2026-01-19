Margarita Rosa de Francisco desató debate en redes sociales por su opinión sobre popular producto de la fritanga colombiana

La actriz Margarita Rosa de Francisco generó controversia en redes sociales al opinar sobre la morcilla, tradicional alimento de la gastronomía colombiana - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco volvió a captar la atención en las redes sociales, en esta ocasión, tras compartir una opinión personal sobre un producto tradicional de la gastronomía colombiana.

En medio de una discusión digital sobre el aumento de los precios de algunos alimentos y productos debido al aumento del salario mínimo, la intérprete publicó en su cuenta un escenario en el que puso en duda su gusto por la morcilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En la discusión sobre el sobreprecio de la morcilla lo más perturbador es que exista la morcilla”, señaló De Francisco. La frase, cargada de ironía, provocó reacciones inmediatas entre los seguidores de la popular fritanga nacional.

Su comentario irónico acerca del sobreprecio de la morcilla provocó un intenso debate entre defensores y críticos del plato típico colombiano - crédito Ilustrativa Infobae

Y es que la vallecaucana, además de ser recordada por su trayectoria actoral, ha logrado un amplio reconocimiento por pronunciarse sobre asuntos de actualidad y, en particular, por sus constantes intervenciones respecto al Gobierno de Gustavo Petro.

De Francisco ha defendido en repetidas oportunidades los logros de la actual administración frente a las críticas de la oposición. Esta postura le ha generado tanto respaldo como detractores, que suelen señalarla como “fanática de la izquierda” en plataformas digitales.

A pesar de su habitual activismo político, el reciente comentario de De Francisco se centró en una preferencia personal ajena al ámbito gubernamental.

Su observación desató una oleada de respuestas entre usuarios que defienden la morcilla como parte fundamental de la comida típica colombiana, generando un nuevo debate sobre los gustos y costumbres asociados a la identidad culinaria del país. Mientras otros aprovecharon su comentario para tirarle pullas por su tendencia política.

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco fue difundido en medio de una discusión digital sobre el valor y la autenticidad de la morcilla en Colombia - Crédito Unad

“La morcilla es algo que comemos los de estrato 3 y es muy sabrosa, pero los de verdad del estrato 3, no los que se hacen pasar de ese estrato para recibir subsidios del gobierno” ; “En esta no estoy contigo, la morcilla es deliciosa” ; “Trabajar de actriz en una novela colombiana es mucho más bajo que comer morcilla.Fin del comunicado” ; “Primera vez que no estamos de acuerdo, la morcilla es patrimonio de la humanidad”, fueron algunos comentarios al respecto.

Cáqueza, destino gastronómico de Cundinamarca para disfrutar la mejor morcilla del país

La gastronomía colombiana, reconocida por su diversidad y riqueza de sabores, se convierte en protagonista durante los puentes festivos, cuando miles de personas buscan destinos cercanos para disfrutar la cocina tradicional.

Hay un lugar predilecto en Cundinamarca donde se consume la mejor morcilla - crédito tomada de cocinacolombiana.com

Uno de los productos que despierta mayor interés durante estas jornadas es la morcilla, también conocida como rellena. Este embutido, elaborado artesanalmente con arroz, sangre de cerdo y especias, es un referente de la fritanga nacional y una especialidad que cobra protagonismo en las mesas familiares y en las plazas de mercado.

El municipio de Cáqueza (Cundinamarca) a menos de una hora de Bogotá, se ha consolidado como un destino predilecto para los amantes de la auténtica morcilla colombiana.

La tradición local y la dedicación de sus habitantes han posicionado a Cáqueza como un lugar de referencia, donde la preparación de la morcilla destaca por el uso de ingredientes frescos y una combinación equilibrada de arroz, sangre, cebolla larga, hierbas y condimentos tradicionales. Su textura y aroma, junto con su inclusión en picadas y fritangas, la han convertido en un verdadero ícono gastronómico de la región.

Más allá de la oferta culinaria, Cáqueza ofrece una experiencia turística integral. Los visitantes pueden recorrer el centro histórico, admirar la arquitectura colonial, visitar la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción y ascender al Cerro de Monruta, un mirador natural con vistas panorámicas. Las rutas de senderismo ecológico, el turismo rural y la Capilla del Humilladero completan el abanico de actividades.

El acceso desde Bogotá es sencillo tanto en vehículo particular como en transporte público, lo que convierte a Cáqueza en la opción ideal para una escapada de fin de semana donde la morcilla es la gran protagonista.