Colombia

Golpe al ELN en Cesar: Ejército incautó más de 800 kilos de cocaína y afectó sus finanzas en $5.000 millones

Un laboratorio clandestino en el municipio Río de Oro fue desmantelado, logrando afectar la producción y distribución de narcóticos hacia otros países

Guardar
La operación en Río de
La operación en Río de Oro permitió a las autoridades incautar 824 kilogramos de cocaína, impactando las finanzas del GAO ELN, Frente Camilo Torres Restrepo - crédito Ejército

El golpe más reciente contra las estructuras financieras del ELN en el departamento del Cesar dejó fuera de circulación 824 kilogramos de cocaína, valorados en más de 5.153 millones de pesos.

El Ejército y la Policía Nacional lograron esta incautación en una operación conjunta que tuvo lugar en la vereda Quebrada Seca, municipio de Río de Oro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así como explicó el coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada contra el narcotráfico N°1: “De manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial, con apoyo judicial de la Policía Nacional, logran la incautación de 824 kilogramos de clorhidrato de cocaína hallados en el límite del departamento del Cesar, en un laboratorio para el procesamiento de drogas”.

Entre los hallazgos, las autoridades detectaron un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta una tonelada y media de droga cada mes, según la información de inteligencia obtenida por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat).

Las rutas del narcotráfico, desde el Catatumbo hasta México y Estados Unidos, utilizaban el lago de Maracaibo en Venezuela y el Caribe como corredores clave - crédito Ejército

Durante el operativo, los uniformados encontraron 1.453 galones de acetato de N-propilo, 130 galones de gasolina, 105 galones de ACPM, 90 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 485 kilogramos de sustancias sólidas, además de todos los equipos esenciales para el procesamiento de estupefacientes.

La droga producida en este enclave era transportada desde la región del Catatumbo en Norte de Santander, cruzaba el lago de Maracaibo en Venezuela, y finalmente llegaba a México y Estados Unidos a través del Caribe. El Ejército destacó que esta acción permitió impedir la comercialización de 824.000 dosis de cocaína.

“Con este resultado, no solamente se afecta sustancialmente las finanzas ilegales del gabo ELN, frente a Camilo Restrepo, sino también se evita la circulación de ochocientas veinticuatro mil dosis en el mercado nacional y/o internacional“, afirmó el coronel Valencia.

El despliegue de capacidades diferenciales por parte de las fuerzas armadas busca no solo golpear la economía ilegal de los grupos armados, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

El laboratorio clandestino desmantelado en
El laboratorio clandestino desmantelado en el Cesar tenía una capacidad mensual de producción de 1,5 toneladas de cocaína, según información de inteligencia - crédito Ejército

Las operaciones en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus continúan enfocados en neutralizar las amenazas transnacionales y los flujos de narcóticos en el país.

Las autoridades recalcaron que esfuerzos como este seguirán intensificándose para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones ilegales y asegurar entornos más seguros para la población civil en las regiones más afectadas por el narcotráfico.

“Nuestro Ejército Nacional, con las capacidades de todas las fuerzas, seguirá desarrollando operaciones militares con contundencia para debilitar día a día las rentas criminales de los grupos armados organizados y propender así por la tranquilidad y el bienestar del pueblo colombiano”, concluyó el oficial.

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Más de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de clorhidrato de cocaína quedaron desmantelados en el área rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia.

La operación, coordinada por integrantes del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, representó un revés para las finanzas ilícitas de la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como clan del Golfo.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

El informe oficial cifró las pérdidas económicas de la organización en más de 630 millones de pesos. La acción militar, realizada en la vereda La Cristalina, permitió neutralizar el funcionamiento de infraestructuras artesanales donde se producían grandes volúmenes de droga y se almacenaban insumos químicos en condiciones precarias.

Durante el operativo, los soldados decomisaron 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto con 872 galones de líquidos empleados en el proceso ilegal.

Entre las sustancias incautadas resaltan 350 galones de ACPM (aceite diésel), 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca.

En el lugar, los uniformados encontraron una variedad de recipientes, incluyendo una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas destinadas al almacenamiento irregular de productos químicos.

El Ejército Nacional precisó que los laboratorios estaban equipados con escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, elementos que también fueron inutilizados para impedir su reutilización.

Temas Relacionados

Incautación cocaína CesarEstructuras ELN824 kilogramos cocaínaEjército y PolicíaMunicipio de Río de OroLaboratorio cocaínaCesarColombia-Noticias

Más Noticias

Así se puede participar en la principal feria internacional de aves en Sudamérica, el Colombia Birdfair

Este año se celebrará la versión número 12 de la feria que permite a sus asistentes avistar aves y aprender sobre conservación

Así se puede participar en

Expiloto de Yeison Jiménez contó detalles de la aeronave en la que falleció el cantante junto a su equipo: renunció en 2024 por diferencias

Los aportes de quienes operaron la aeronave antes del accidente, como el capitán César Augusto Puerto, resultarán determinantes para esclarecer la cronología y las condiciones previas al fatídico vuelo

Expiloto de Yeison Jiménez contó

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 19 de enero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Carolina Corcho se pronunció tras la controversia por el préstamo de $752 millones para su campaña en la consulta del Pacto Histórico

A través de un comunicado, la candidata al Senado de la República rechazó de manera categórica la información difundida

Carolina Corcho se pronunció tras

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

Las obras se tardarán menos de un año, pues el estadio de fútbol más importante de la capital del Atlántico será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Inició la remodelación del estadio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karina García resaltó la imagen

Karina García resaltó la imagen de Melissa Gate: “Siempre impecable con sus looks, outfits y pelucas”

Johanna Fadul no bajó de “estúpida” a Yina Calderón y la empresaria no dudó en responderle: “Puedo ser la más gamina”

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Yina Calderón le envió mensaje a Melissa Gate y la invitó a dejar el odio atrás: “El peor enemigo que tiene es el ego”

Así fue el contundente posicionamiento entre Beba de la Cruz y Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Inició la remodelación del estadio

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendidos

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026