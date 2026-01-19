Golpe al ELN en Cesar: Ejército incautó más de 800 kilos de cocaína y afectó sus finanzas en $5.000 millones

La operación en Río de Oro permitió a las autoridades incautar 824 kilogramos de cocaína, impactando las finanzas del GAO ELN, Frente Camilo Torres Restrepo - crédito Ejército

El golpe más reciente contra las estructuras financieras del ELN en el departamento del Cesar dejó fuera de circulación 824 kilogramos de cocaína, valorados en más de 5.153 millones de pesos.

El Ejército y la Policía Nacional lograron esta incautación en una operación conjunta que tuvo lugar en la vereda Quebrada Seca, municipio de Río de Oro.

Así como explicó el coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada contra el narcotráfico N°1: “De manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial, con apoyo judicial de la Policía Nacional, logran la incautación de 824 kilogramos de clorhidrato de cocaína hallados en el límite del departamento del Cesar, en un laboratorio para el procesamiento de drogas”.

Entre los hallazgos, las autoridades detectaron un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta una tonelada y media de droga cada mes, según la información de inteligencia obtenida por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat).

Las rutas del narcotráfico, desde el Catatumbo hasta México y Estados Unidos, utilizaban el lago de Maracaibo en Venezuela y el Caribe como corredores clave - crédito Ejército

Durante el operativo, los uniformados encontraron 1.453 galones de acetato de N-propilo, 130 galones de gasolina, 105 galones de ACPM, 90 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 485 kilogramos de sustancias sólidas, además de todos los equipos esenciales para el procesamiento de estupefacientes.

La droga producida en este enclave era transportada desde la región del Catatumbo en Norte de Santander, cruzaba el lago de Maracaibo en Venezuela, y finalmente llegaba a México y Estados Unidos a través del Caribe. El Ejército destacó que esta acción permitió impedir la comercialización de 824.000 dosis de cocaína.

“Con este resultado, no solamente se afecta sustancialmente las finanzas ilegales del gabo ELN, frente a Camilo Restrepo, sino también se evita la circulación de ochocientas veinticuatro mil dosis en el mercado nacional y/o internacional“, afirmó el coronel Valencia.

El despliegue de capacidades diferenciales por parte de las fuerzas armadas busca no solo golpear la economía ilegal de los grupos armados, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

El laboratorio clandestino desmantelado en el Cesar tenía una capacidad mensual de producción de 1,5 toneladas de cocaína, según información de inteligencia - crédito Ejército

Las operaciones en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus continúan enfocados en neutralizar las amenazas transnacionales y los flujos de narcóticos en el país.

Las autoridades recalcaron que esfuerzos como este seguirán intensificándose para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones ilegales y asegurar entornos más seguros para la población civil en las regiones más afectadas por el narcotráfico.

“Nuestro Ejército Nacional, con las capacidades de todas las fuerzas, seguirá desarrollando operaciones militares con contundencia para debilitar día a día las rentas criminales de los grupos armados organizados y propender así por la tranquilidad y el bienestar del pueblo colombiano”, concluyó el oficial.

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Más de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de clorhidrato de cocaína quedaron desmantelados en el área rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia.

La operación, coordinada por integrantes del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, representó un revés para las finanzas ilícitas de la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como clan del Golfo.

- crédito Ejército Nacional

El informe oficial cifró las pérdidas económicas de la organización en más de 630 millones de pesos. La acción militar, realizada en la vereda La Cristalina, permitió neutralizar el funcionamiento de infraestructuras artesanales donde se producían grandes volúmenes de droga y se almacenaban insumos químicos en condiciones precarias.

Durante el operativo, los soldados decomisaron 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto con 872 galones de líquidos empleados en el proceso ilegal.

Entre las sustancias incautadas resaltan 350 galones de ACPM (aceite diésel), 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca.

En el lugar, los uniformados encontraron una variedad de recipientes, incluyendo una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas destinadas al almacenamiento irregular de productos químicos.

El Ejército Nacional precisó que los laboratorios estaban equipados con escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, elementos que también fueron inutilizados para impedir su reutilización.