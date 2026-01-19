Encuesta Datexco revela los políticos con mejor imagen en Colombia: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras

Datexco identificó a Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras como los políticos con mejor imagen en Colombia. - crédito Composición fotográfica

Una reciente encuesta de Datexco Company S.A.S. identificó a Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras como los políticos con mejor imagen en Colombia. El estudio, realizado entre el 9 y el 16 de enero de 2026 en las principales ciudades del país, exploró la percepción ciudadana sobre liderazgo, valores políticos y polarización, en un contexto marcado por la búsqueda de consensos y la necesidad de liderazgos capaces de unir sectores diversos.

De acuerdo con la documentación oficial, la investigación tuvo carácter cuantitativo no probabilístico, con entrevistas presenciales en hogares. La muestra incluyó a 1.202 personas adultas residentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Pereira y Pasto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 54% de los encuestados fueron mujeres y el 46% hombres. En cuanto a nivel educativo, el 46% reportó formación secundaria, 13% universidad, 18% técnico y 6% tecnólogo.

Datexco precisó que los resultados no son generalizables para la población nacional, ya que la selección aleatoria de hogares no sigue un diseño probabilístico. El objetivo fue identificar percepciones y valores asociados al liderazgo y construcción de consensos, sin medir intención de voto.

El 54% de los encuestados fueron mujeres y el 46% hombres. - crédito Luisa González/REUTERS

Imagen favorable de los líderes políticos

El apartado sobre imagen favorable de los líderes políticos ofrece datos reveladores sobre el panorama actual. Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, se ubica en el primer lugar con un 67% de imagen favorable, frente a un 26% desfavorable y un 7% de no sabe/no responde. Estos números lo consolidan como referencia de liderazgo positivo y capacidad de diálogo para amplios sectores.

Juan Manuel Galán, exsenador y líder del Nuevo Liberalismo, registra un 66% de imagen favorable y un 23% desfavorable, mientras que el 11% de los encuestados no emitió opinión. Galán obtiene así una de las menores tasas de rechazo entre las figuras evaluadas, lo que refuerza su posicionamiento en el centro del espectro político.

Por su parte, Roy Barreras logra un 60% de imagen favorable y un 30% desfavorable, con un 10% de no sabe/no responde. Barreras es percibido como una figura con capacidad de tender puentes, atributo que será analizado más adelante.

Otros personajes destacados en el ranking de imagen positiva son Abelardo de la Espriella (59% favorable, 33% desfavorable) y Vicky Dávila (54% favorable, 36% desfavorable).

En contraste, figuras como Iván Cepeda presentan una imagen desfavorable elevada, con un 67% de opiniones negativas y solo 24% positivas. Paloma Valencia también se ubica en el grupo con mayor rechazo, al alcanzar un 53% de imagen desfavorable frente a un 37% favorable.

En el caso de Claudia López y Clara López Obregón, ambas registran un 40% de imagen favorable y un 49% desfavorable. Juan Daniel Oviedo muestra un 51% favorable y un 39% desfavorable, mientras que Enrique Peñalosa obtiene 46% de opiniones positivas y 45% negativas.

Sergio Fajardo obtuvo un 67% de imagen favorable, 26% desfavorable y 7% no sabe/no responde. - crédito Datexco

Capacidad de unir o confrontar

La encuesta solicitó identificar a los líderes con mayor capacidad para “tender puentes o acercar a las personas”:

Roy Barreras lideró este atributo con 51%.

Abelardo de la Espriella obtuvo 42%.

Juan Manuel Galán marcó 39%.

Sergio Fajardo figuró con 38%.

Sobre la capacidad de confrontar, Abelardo de la Espriella encabezó la percepción con 40%, seguido de Iván Cepeda (39%) y Vicky Dávila (37%).

División y polarización

El sondeo de Datexco también preguntó por los personajes que generan mayor división en la opinión pública:

Vicky Dávila fue mencionada por el 44% de los encuestados.

Iván Cepeda por el 40%.

Paloma Valencia por el 34%.

Roy Barreras obtuvo el menor porcentaje entre los líderes más reconocidos, con solo 12% de menciones como figura divisiva.

Manejo de crisis internacional

Al consultar quién podría gestionar mejor una crisis internacional con Estados Unidos, las respuestas situaron a:

Abelardo de la Espriella con 48%.

Sergio Fajardo con 47%.

Juan Manuel Galán con 36%.

Roy Barreras con 26%.

Temores y percepciones negativas

La pregunta sobre qué personajes generan miedo o temor en la ciudadanía arrojó que:

Iván Cepeda lideró este segmento con 45%.

Vicky Dávila alcanzó 30%.

Roy Barreras registró 28%.

Sergio Fajardo tuvo el porcentaje más bajo, con solo 6%.

Principales preocupaciones del país

La encuesta de Datexco Company S.A.S. también identificó los principales problemas que inquietan a los colombianos. La seguridad fue mencionada por el 64% de los participantes, la salud por el 48%, la corrupción y el empleo por el 33% cada uno, y el costo de vida por el 20%.

Ficha técnica

Definición legal de Sondeo: Procedimiento que permite conocer las opiniones y actitudes de un grupo específico por medio de un cuestionario que se aplica a un grupo de sus integrantes. Este procedimiento expedito de medición está dirigido a muestras no probabilísticas de la población que no se juzgan como representativas del conjunto al que pertenecen. Los resultados de este tipo de estudio no son generalizables para la población; su propósito es conocer la percepción sobre temas de interés político, instituciones o funcionarios. No podrán publicarse ni divulgarse sondeos sobre intención de voto electoral.

Persona jurídica que lo realizó: Datexco Company S.A.S.

Estudio encargado y financiado por: Datexco Company S.A.S.

Tipo de muestra: No probabilística.

Tamaño de la muestra: 1.202 respondientes.

Procedimiento de selección: Selección aleatoria de hogares.

Sujetos entrevistados: Hombres y mujeres mayores de edad.

Lugar geográfico de levantamiento de información: En el sondeo participaron personas de los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Pereira y Pasto.

Fecha de levantamiento: Del 9 al 16 de enero de 2026.

Universo representado: Este sondeo no representa un universo estadístico específico; los resultados corresponden únicamente a las opiniones de las personas encuestadas.

Preguntas textuales aplicadas: Al final de este documento están las preguntas aplicadas.