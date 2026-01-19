Colombia

El CTI de la Fiscalía tendría nuevo director: un curtido exoficial de la Policía sería el tercero en liderar ese equipo en la era Luz Adriana Camargo

La entidad estaría a la espera de la designación del general José Luis Ramírez Hinestroza, que ha ocupado cargos de alto rango en la Policía Nacional y cuenta con experiencia en operaciones complejas en distintas regiones

De concretarse el cambio, será el tercer relevo en la dirección del CTI desde la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación estaría por recibir un cambio clave en su liderazgo. En los pasillos de la entidad se comenta la inminente llegada de José Luis Ramírez Hinestroza, un general retirado de la Policía Nacional, cuya experiencia lo ha situado en la órbita de los altos cargos policiales del país.

Según información conocida por El Tiempo, aunque la designación aún no es pública ni se han hecho comentarios oficiales al respecto, algunas unidades ya habrían recibido notificación interna sobre el inminente relevo.

El actual director, Fabián Andrés Ordóñez Tacué, sería relevado tras una breve gestión que siguió a la salida de Henry Cruz, quien dejó el cargo poco después de asumirlo, alegando motivos personales.

La hoja de vida de Ramírez Hinestroza está marcada por más de tres décadas en la institución policial. Fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, lideró el comando en el Quindío y estuvo al frente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), una dependencia que colabora de forma estrecha con la Fiscalía en las pesquisas más complejas del país.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que algunas unidades ya recibieron notificación interna sobre la inminente designación en el CTI - Luisa González/Reuters

Entre sus misiones más recientes, Ramírez Hinestroza asumió la responsabilidad de coordinar la respuesta estatal en Catatumbo, una región golpeada por la violencia de grupos armados ilegales, en particular disidencias de las Farc y el ELN. Su labor fue dirigida a estabilizar el territorio y frenar la expansión del conflicto.

La salida del general de la Policía Nacional se produjo en 2025, según revelaron las mismas fuentes, cuando la institución renovó su cúpula y fue designado el oficial Carlos Fernando Triana como director general. Hasta entonces, Ramírez Hinestroza era uno de los nombres que más sonaban para liderar la Policía a nivel nacional.

La llegada del oficial retirado representaría el tercer relevo en la dirección del CTI desde que la fiscal Luz Adriana Camargo asumió el cargo. La expectativa en la entidad gira en torno a la experiencia en criminalidad y operaciones en terreno de Ramírez Hinestroza, quien se perfila como un actor clave en las investigaciones más sensibles y de mayor impacto para la Fiscalía, según informaron fuentes al mencionado diario.

El general retirado lideró estrategias de seguridad en Catatumbo, región clave afectada por conflictos con disidencias de las Farc y el Eln - crédito Vannessa Jiménez/Reuters

El nuevo director, de concretarse su designación, enfrentará retos que requieren tanto liderazgo operativo como capacidad estratégica para dirigir el equipo élite del CTI, encargado no solo de la investigación, sino de la ejecución de operaciones en campo.

La Fiscalía inaugura centro de atención en La Macarena, Meta

La apertura de un nuevo Centro de Atención de la Fiscalía en La Macarena, ubicada en el departamento del Meta, marca un avance concreto en la estrategia de acceso a la justicia para zonas alejadas y afectadas por el conflicto armado.

La Macarena es reconocida por el atractivo natural de Caño Cristales, pero también por su pasado como enclave del bloque Oriental de las Farc. Durante años, este municipio estuvo bajo el control de grupos armados, como recordó la Fiscalía con la mención de Víctor Julio Suárez, conocido como ‘El Mono Jojoy’, uno de los principales cabecillas de esa estructura.

El Centro de Atención de la Fiscalía permitirá a la ciudadanía realizar trámites judiciales básicos sin tener que desplazarse a otros municipios. Antes de la apertura, muchas diligencias debían coordinarse a distancia, lo que dificultaba el acceso rápido y efectivo a la justicia para los habitantes de la región.

Según lo expuesto por la Fiscalía, la instalación de estos centros pretende garantizar que “la administración de justicia llegue a todos los rincones del país, especialmente a aquellos que más han sufrido por la violencia”. La entidad busca así cerrar brechas y fortalecer la presencia estatal donde antes predominaba la ausencia institucional.

