El alcalde Galán destacó que Bogotá es la segunda ciudad con menos homicidios, registrando tres asesinatos al día: “Cifra agradable”

Bogotá es la segunda urbe con menor tasa de homicidios entre las grandes ciudades de Colombia, de acuerdo con estadísticas recientes - crédito Policía Bogotá

La cifra diaria de homicidios en Bogotá fue puesta bajo la lupa el lunes 19 de enero de 2026, cuando el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que en la ciudad mueren asesinadas tres personas al día.

El mandatario distrital se refirió a la comparación entre la capital y otras metrópolis del país. “Si uno compara con el resto de las ciudades, Bogotá es la segunda ciudad de las grandes que tenemos con menor tasa de homicidio”, sostuvo Galán en rueda de prensa.

Pese al dato, el alcalde advirtió sobre la necesidad de intensificar las acciones: “En este caso tenemos que trabajar más y llegar a los responsables”, pidió.

Al calificar la cifra como “agradable” respecto al contexto nacional, Galán matizó que el desafío de la seguridad sigue vigente en la capital colombiana.

La ciudad de Bogotá enfrenta actualmente un promedio de tres asesinatos diarios, según datos oficiales del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Policía Bogotá

Homicidios en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá reportó una disminución significativa en nueve de los once delitos de alto impacto durante 2025, tras una revisión detallada de las estadísticas oficiales.

A pesar de la percepción de inseguridad expresada frecuentemente por los ciudadanos en redes sociales, los datos muestran una tendencia a la baja en la mayoría de los indicadores delictivos.

Durante una rueda de prensa celebrada el 15 de enero, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, presentó el balance acompañado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho Zambrano.

El mandatario reconoció la persistencia de problemas, pero enfatizó los avances: “Sabemos que hay una problemática de seguridad real, que es un hecho real que tenemos problemas de seguridad. No estamos diciendo que aquí en Bogotá no hay problemas de seguridad, sí los hay y son graves, pero estamos trabajando para enfrentarlos de manera efectiva y ahí hemos logrado algunos resultados”, explicó Galán ante los medios.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó los resultados frente a las cifras de 2024 en la capital del país - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La reducción más notoria se observó en delitos como el hurto a entidades financieras, con una baja del 73,3%, y el hurto a comercios, que descendió un 30,3%. El hurto a personas, uno de los crímenes que más preocupa a los habitantes, disminuyó un 5,7%, mientras que los homicidios bajaron un 3,4% respecto a 2024, lo que representa 41 víctimas menos en la ciudad.

Galán destacó un dato histórico: “Los últimos cuatro meses de 2025 tuvieron 89 homicidios menos que los últimos cuatro meses de 2024”, un logro que atribuyó a una estrategia de seguridad reforzada hacia el final del año. Además, las autoridades informaron que septiembre de 2025 marcó el mes con menos homicidios en 22 años.

Cartel más buscados en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá difundió el cartel de los cinco criminales más buscados de la estructura conocida como Egolios, una organización señalada por su violencia y por afectar tanto a la capital colombiana como a municipios vecinos.

Además de la presentación de resultados se conoció el cartel de los delincuentes más buscados por el delito de homicidio en Bogotá en 2026 - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El grupo, según la policía, es responsable de homicidios agravados y hurtos cometidos con un alto nivel de planeación. Los investigadores detallaron que “la estructura operaba con una logística sofisticada y violenta, lo que ha tenido un fuerte impacto en la región”.

Entre los hechos más graves atribuibles a Egolios figura el homicidio de un policía en 2019 y el asesinato del escolta de un esmeraldero en el barrio Siete de Agosto, ocurrido en 2024. Las autoridades recalcaron que estos episodios muestran la capacidad letal de la organización.

El cartel encabeza con el nombre de Michael Steven Santamaría Flores, conocido como alias Pinto, a quien la policía describe como el “cabecilla y cerebro criminal de los Egolios”. Junto a él, la lista incluye a su hijo, Michael Steven Santamaría Poveda (alias Michael); Cristian Joan Beltrán Pulido (alias Gato); Lizeth Yurany Cortés Bautista (alias La Mona); y Yordany Sneyder Rincón Riscanuevo (alias Dany).

La única mujer identificada dentro del grupo, alias La Mona, tenía una función decisiva. Según los agentes, “era la responsable de seleccionar a los participantes de cada robo y de hacer seguimientos a las víctimas, en particular a quienes transportaban dinero en centros comerciales”. Las investigaciones indican que, en varias ocasiones, “participó disfrazada como falsa policía para facilitar los asaltos”, señalaron los voceros policiales.