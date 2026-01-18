Así inició la discusión de la mujer con el repartidor de pizza en el norte de Bogotá

Una mujer, apodada 'Doctora Liliana', es grabada mientras insulta y menosprecia a un repartidor de pizza, aparentemente por la demora en su pedido. El video captura la tensa confrontación en la calle - crédito @jimenez629 / TikTok

Un episodio de agresión verbal y discriminación hacia un repartidor de pizzas en el barrio Chicó, al norte de Bogotá, expuso de forma contundente la violencia y el clasismo que aún persisten en la capital.

El incidente, protagonizado por una mujer identificada como Liliana y registrado en video, se viralizó a través de redes sociales, provocando un debate sobre el maltrato laboral y los límites del respeto en el espacio público.

El video difundido en la cuenta de TikTok @jimenez629 mostró desde el inicio cómo el conflicto nació cuando el repartidor saludó cortésmente: “Buenas noches, caballero. Mucho gusto. Caballero. $69.700”.

Sin embargo, la interacción se tornó hostil con la respuesta de Liliana, que increpó por la demora en el domicilio y respondió: “No, la señora Liliana, malparido”, y cuando el hombre le contestó: “Y bien parido”, ella continuó con las ofensas: “Sí, en una moto, me imagino, de pizza”.

El repartidor mantuvo la calma en todo momento, incluso ante insultos que cuestionaban su pertenencia al barrio - crédito jimenez629_/TikTOk

La agresividad no disminuyó; Liliana arremetió: “No, no, es que estos hijueputas qué se creen” y cuestionó la supuesta lentitud del servicio con un ataque personal: “Por eso ustedes que están donde están y este país no crece. Porque es que tienen que esperar todo el mundo 2 horas para pedir una pizza”.

En ese punto acaba el contexto de cómo inició la confrontación con la mujer que se ha hecho viral en redes sociales.

Es entonces cuando la agresión escaló mientras el repartidor intentaba concluir la entrega, recibiendo insultos y amenazas directas. Liliana insistió: “Lárguese, que para eso, usted es una porquería. No, es que le hacen a uno dañar la noche y todo”, quedando su declaración registrada en la grabación del propio trabajador.

La mujer reafirmó su postura: “Es que no hay derecho a que venga gente tan hijueputa como este malparido. No, no, no. ¡Lárguese de aquí! ¡Usted ni pertenece a este barrio! Usted es un motociclista, un empleado, mal empleado. ¿Usted no entiende? Usted es un mal empleado”.

Además, advirtió su intención de llamar a la Policía y denunciar al joven ante la empresa Domino’s Pizza: “Yo aquí no me voy hasta que este malparido no se vaya. Espérate, que ahorita pasa la policía. Entonces, te dicen: ‘Por eso es que demoran las pizzas’”.

La mujer identificada como Liliana agredió verbalmente al trabajador enfrente de la comunidad y las cámaras - crédito Captura de video

A pesar de las agresiones, el repartidor mantuvo la calma, reiterando: “Solo estoy haciendo mi entrega”. Durante la disputa, un hombre mayor que acompañaba a Liliana intervino para intentar calmar la situación. Sin embargo, la agresora se aproximó a la motocicleta y le propinó una patada, intensificando la violencia.

El expediente audiovisual dejó constancia de la reacción de los transeúntes y cómo el trabajador, ante la presión, abandonó el lugar luego de que el acompañante de Liliana le permitió retirarse.

El episodio abrió el debate sobre los márgenes del acoso laboral y la discriminación en Colombia. El Artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 reconoce como maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador.

Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

Hasta el momento se desconoce la identidad completa de la mujer - crédito composición fotográfica

En cuanto a la discriminación, la norma contempla cualquier trato diferenciado por causas como “raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral”.

Quienes enfrenten situaciones similares pueden solicitar intervención de entidades de conciliación autorizadas o presentar denuncias ante oficinas como el Inspector de Trabajo, la Defensoría del Pueblo o autoridades municipales.

La denuncia debe consignarse por escrito y puede incluir pruebas como videos y testimonios. La autoridad correspondiente, una vez informada, puede adoptar medidas preventivas y conminar al empleador a iniciar procesos pedagógicos orientados a mejorar las relaciones laborales, según la guía normativa de la Función Pública.