Colombia

Yeison Jiménez habría revelado a su productor que tenía que grabar ‘Destino final’ porque sentía que “no iba a durar mucho”: esta es la historia

Georgy Parra reveló el duro proceso que significó grabar el tema con Luis Alfonso

Guardar
Revelaciones del productor de Yeison Jiménez sobre la intimidad del artista - crédito @georgyparra/Instagram

El impacto de la muerte de Yeison Jiménez, el 10 de enero de 2026, resonó en el mundo de la música popular colombiana, motivando no solo homenajes públicos y privados, sino reflexiones en torno a su trayectoria y el rumbo que planeaba para su carrera.

Entre las voces que recordaron a Jiménez, destaca la de su productor musical, Georgy Parra, que compartió en un video en vivo, según publicó en su cuenta oficial de Instagram, que el artista preparaba aproximadamente tres álbumes y buscaba reinventarse. Parra explicó que Jiménez tenía pendiente una reunión clave con su equipo para definir lanzamientos y explorar una etapa distinta en su desarrollo profesional.

En esa misma transmisión, Parra relató que, durante la grabación del sencillo Destino final, lanzado en 2024 y realizado en colaboración con Luis Alfonso, Jiménez evidenció un estado de ánimo singular. Parra rememoró las palabras del cantante durante una de las sesiones: “Necesitaba grabar un tema así. Siento que no voy a durar mucho”. Según Parra, estas declaraciones cobraron otra dimensión tras el fallecimiento del artista, ya que en su momento, aunque hablaron sobre la muerte, no les otorgó mayor importancia.

La canción 'Destino Final' fue
La canción 'Destino Final' fue todo un éxito a nivel nacional - crédito Luis Alfonso/Instagram

El proceso de grabación de la canción, que ha encabezado las listas de reproducción en Colombia y en otros países, presentó una particularidad: ambas voces se registraron por separado debido a las agendas apretadas de los intérpretes.

Durante su relato, Parra hizo alusión a los inicios de Yeison Jiménez y destacó la participación de figuras como Jhon Alex Castaño, Rafael Mejía, Jhonny Rivera y Jessi Uribe en los primeros pasos del caldense dentro del género popular. El productor musical también invitó a los artistas del sector a superar las “envidias” y priorizar la unidad para preservar el legado de Jiménez.

Yeison Jiménez habría revelado a
Yeison Jiménez habría revelado a su productor que tenía que grabar ‘Destino final’ porque sentía que “no iba a durar mucho” - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Y agregó: “Daría lo que fuera porque este fenómeno de “Destino final”, todo este fenómeno de números que está teniendo, daría lo que fuera porque no fuera así. O sea... en este momento, está posicionado número uno en todas partes “Destino final”. Y, ojalá hubiera sido distinto, o sea, jamás. Ojalá estuviera aquí y “Destino final”, nunca hubiera pasado nada con ese tema”.

Productor de Yeisón Jiménez confesó cómo se ayudaron en medio de problemas de salud mental

Georgy Parra reveló el duro
Georgy Parra reveló el duro proceso que significó grabar el tema con Luis Alfonso y el fallecido cantante que se convirtió en un éxito a nivel nacional - crédito @georgyparra/Instagram

A lo largo de la transmisión, Georgy Parra habló sobre los problemas de salud mental que tuvo durante sus años en el mundo del entretenimiento, además de revelar que tuvo ayuda profesional de un psicólogo que también trabajaba con Yeison Jiménez.

“A mí me sorprendió la llamada de este psicólogo porque yo terminé el tratamiento con él hace mucho rato y yo no volví. Y cuando él me dice: “Georgie, te quiero comentar algo, y es que, Yeison estaba superjuicioso conmigo”. Yo no caí en cuenta de muchas cosas. Y cuando me vuelvo atrás, porque yo no me acordaba, resulta que yo estaba en ese momento como en terapia y saliendo de depresión y todo el rollo”.

Después de enterarse de que estaban visitando al mismo profesional de la salud, el intérprete de Aventurero llamó a Parra para conversar sobre sus problemas personales.

“Yeison me llama y me habla de trabajo. Y Yeison llega y me dice: “Estamos, estamos haciendo esto”. Me dice: “Cucho, marica, yo, yo te veo raro, Georgie”. Entonces, yo le abro mi corazón y medio le cuento: “No, negro, ¿sabes qué? Estoy, estoy pedaleando en automático y, y estoy pasando un momento difícil de mi vida. Me cayó así todo, no sé por qué, pero... O bueno, sí sabía por qué, pero estoy poniendo como en orden todo, también buscando ayuda”, contó el productor y amigo.

Y detalló: “Yeison llega y me dice... Le voy a contar solamente, pues, de forma superficial, porque hay cosas muy privadas. Llega y me dice: Georgie, ¿sabes qué? Yo no estoy bien. (pausa de tres segundos) Georgie, no estoy bien. Marica, ¿sabes qué? Yo necesito también ayuda. Y a mí me sorprendió en ese momento cómo se abrió conmigo y me habló, me habló varias cosas personales”.

