Tragedia en Duitama: una persona falleció luego de que un tren se descarrilara y embistiera a un vehículo

Un choque entre un tren y un vehículo particular ocurrió en el sector de la Glorieta del Hospital, en el municipio de Duitama, dejó como saldo la atención de las autoridades y tres personas afectadas, incluida una menor de edad.
Los hechos, que ocurrieron en horas de la mañana del 17 de enero de 2026, tuvieron como objeto principal a una locomotora, que circulaba sin carga, perdió el control e impactó contra un Aveo negro con tres ocupantes. En el lugar, los servicios de emergencia evaluaron la situación y no se descarta que haya una víctima fatal.
