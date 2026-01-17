Productor de Yeison Jiménez afirmó que el día que murió el cantante era uno de los más importantes para su carrera: “Estaba ansioso y feliz”

Productor de Yeison Jiménez afirmó que el día en el que murió el cantante era uno de los más importantes para su carrera - crédito @yeison_jimenez/Instagram - redes sociales

Los homenajes para despedir a Yeison Jiménez, junto a las otras cinco personas de su equipo fallecidas el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, congregaron a grandes figuras de la música popular. El impacto de la tragedia no solo se refleja en la consternación de sus seguidores, también en el hecho de que aquel sábado, día del accidente, había sido señalado como uno de los momentos más significativos en la carrera del artista.

El productor musical Georgy Parra relató a Billboard que el día que ocurrió el siniestro aéreo y perecieron seis personas a bordo de la avioneta, coincidía con una jornada decisiva en el trayecto profesional de Yeison Jiménez. “Voy a contar algo que nunca he dicho porque no era capaz de salir ante una cámara (...) el sábado, casualmente, el día de la muerte de los seis muchachos, era quizás el día más importante de Yeison del 2026”, declaró Parra, subrayando la magnitud de lo que estaba en juego.

Georgy Parra relató que en el encuentro planeado se definirían las decisiones más importantes, no solo de 2026, sino de toda su carrera musical - crédito @georgyparra/Instagram

Según relató, el encuentro planeado en esa fecha tenía como propósito analizar y definir “las decisiones más importantes, no solo de este año, sino de toda su carrera musical”. El productor recalcó: “Él estaba ansioso y feliz. No veía la hora de llegar (...) Incluso me cuentan que él se estaba retrasando y los muchachos le dijeron que si cancelaban la reunión y él dijo que no, que sin duda él llegaba”.

La tristeza de Parra quedó patente cuando la voz se le quebró al rememorar esos momentos. En su cuenta oficial de Instagram, dejó mensajes en los que homenajea el legado de Yeison Jiménez y la amistad que los unió durante años.

Así fueron las últimas horas de Yeison Jiménez

El cantautor falleció en la tarde del 10 de enero en Paipa, Boyacá - crédito @YeisonJimenez/Instagram

El recuerdo de las últimas horas de Yeison Jiménez estuvo marcado por el afecto hacia su entorno cercano y las expectativas familiares que el artista iba forjando antes del accidente aéreo en el que murió.

El conductor Rodolfo Alexander Monroy Quevedo compartió en una entrevista con El Tiempo uno de los momentos definitorios del sábado 10 de enero de 2026: “Me bajé rápido de la camioneta para alcanzar las maletas porque iban de afán. Me entregó la ruana doblada y me agradeció por todo. Le estiré la mano para despedirme, pero no me la recibió: se quitó la cachucha, me la puso en la cabeza y me abrazó fuerte mientras me decía ‘usted maneja muy chimba, mi hermano, muchas gracias por todo, de verdad; mañana entonces nos vemos aquí mismo’”, relató. Este gesto de despedida ocurrió a las 3:50 p. m., cuando Jiménez y su equipo llegaron al aeropuerto Juan José Rondón con la premura impuesta por la agenda y la inminente partida, apenas 22 minutos antes de que se confirmara el siniestro.

La sucesión de eventos incluyó un itinerario que inició el viernes 9 de enero, cuando Yeison Jiménez arribó a Paipa junto a su familia, aunque debió reconfigurar la logística. La aeronave inicial llevó primero a sus seres queridos hasta Guaymaral, para luego recoger al equipo de trabajo. Entre quienes le acompañaban estaban Óscar Marín, asistente y mánager; Weisman Mora, fotógrafo; Juan Manuel Rodríguez, productor visual, y Jefferson Osorio, gestor de agenda. La camioneta blanca utilizada pertenecía a Felipe Acosta, personero de Duitama, que la cedió para facilitar el trayecto del grupo.

El viaje los llevó a Málaga, Santander, donde llegaron poco después de las 11:00 p.m. Tras una breve pausa de una hora y media en el hotel Big Ben, el artista partió en la madrugada hacia el estadio local para su presentación privada. Según el conductor, la actuación estaba prevista para la 1:30 a. m., pero comenzó con antelación debido al retraso del telonero Andrés Franco, conocido como El Agropecuario. Al finalizar el evento, el equipo regresó al hotel cerca de las 2:30 a. m.

La mañana siguiente transcurrió en un ambiente relajado. Yeison Jiménez compartió el desayuno con su equipo antes de retomar el trayecto hacia Paipa. Durante el viaje, confesó su antojo de “una buena trucha con arroz” y, al salir de Belén, se detuvieron en un restaurante sencillo. Allí, esperaron otros 20 minutos para que prepararan el platillo predilecto del artista. Mientras transcurría la espera, pasearon hasta una tienda donde adquirieron quesadillos y bloques de queso, un episodio que quedó registrado en un video de cámaras de seguridad.

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

A las 3:00 p.m., los compromisos se apresuraron. Óscar Marín se contactó dos veces con el capitán del avión, pues el vuelo debía despegar a las 4:00 p.m. Durante los desplazamientos, Jiménez aprovechó para conversar con su conductor acerca de su vida familiar y laboral: “Me habló de su familia, de sus padres, especialmente de su madre, de su esposa y de sus hijos. Me contó que este martes se irían a Punta Cana, porque el lunes festivo tenían que grabar el video de una canción de la selección Colombia para el mundial de fútbol. Dijo que Jessi había tenido esa idea y que después debía regresar a un concierto el 16 de enero en Cali y al día siguiente en San Luis de Gaceno, Boyacá”.

Monroy Quevedo resaltó el espíritu que envolvía al grupo: “Se la pasó hablando y recochando, riendo y jugando con sus compañeros. Les tiraba las orejas, les pegaba con la cachucha para despertarlos. Fue un viaje inolvidable, en medio de un ambiente de camaradería; no hubo tristezas”.