Julio Correal dio su versión sobre el aplazamiento de My Chemical Romance en Colombia: Maduro y Petro serían los causantes

El locutor afirmó que la tensión en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro pudo generar un cambio de planes significativo en la banda estadounidense - crédito La FM

El esperado debut de My Chemical Romance en Colombia ha sufrido una modificación significativa en su calendario. El grupo estadounidense, auténtico referente del rock alternativo de los 2000, había previsto iniciar la etapa latinoamericana de su gira en Bogotá el 22 de enero de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la fecha fue pospuesta al 10 de febrero de 2026. La reprogramación busca brindar certidumbre a los seguidores que ya cuentan con entradas y resguardar la operatividad de la gira, mientras el resto de presentaciones programadas en América Latina permanecen sin alteraciones.

En su mensaje, la banda liderada por Gerard Way explicó: “Por razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas”.

Con este anuncio, My Chemical Romance resaltó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos y que el acto de apertura a cargo de The Hives se mantienen para la nueva fecha.

My Chemical Romance anunció reprogramación de su concierto en Bogotá para febrero - crédito @mychemicalromance/Instagram

Uno de los aspectos más impactantes de esta reprogramación es la suspensión de los ensayos que la banda tenía programados en Bogotá. En La FM Plus, espacio radial de La FM, el empresario Julio Correal atribuyó la decisión a la percepción de inestabilidad política que proyecta el país en el contexto global actual, haciendo hincapié tanto en el operativo adelantado por Estados Unidos para arrestar al dictador Nicolás Maduro, como en la percepción internacional que tendría Gustavo Petro.

Sobre los motivos del cambio de fecha, Correal manifestó: “Las conclusiones que yo he sacado... Es que desafortunadamente todo esto que ha sucedido con nuestro presidente y con Venezuela y todo eso, ha dado una mala impresión del país en el exterior”.

Correal incluso relató que fue consultado por contactos en Europa preocupados por la situación local. El agravante de este aplazamiento es que la banda estadounidense esperaba adelantar ensayos generales para sus fechas en toda Latinoamérica, en territorio colombiano.

“My Chemical Romance venían a ensayar su show acá, lo iban a montar. Diez días iban a estar en Bogotá montando su show. Ya no. Llegan el día del concierto, tocan y se devuelven”, comentó, añadiendo que la percepción de inestabilidad ha llevado a que Colombia sea vista “como una colonia fácil de invasión (...) nada de eso es verdad, afortunadamente. Aquí estamos tranquilos, felices en Colombia y todo bien”, sentenció.

Esto es lo que se espera de My Chemical Romance en Colombia

My Chemical Romance hará su primera visita de la historia a Colombia, y la primera en América Latina desde 2008 - crédito redes sociales

Uno de los grupos claves de la movido emo de los 2000 brindará su primera fecha en el país en 2026 como parte del Long Live The Black Parade Tour. Dicha gira que inició en 2025 presenta al grupo liderado por Gerard Way con una apuesta nostálgica, pues viene interpretando en su totalidad el que es considerado como su álbum más logrado: The Black Parade, del que se desprenden clásicos que definieron su carrera como Teenagers, Famous Last Words, o Welcome to the Black Parade.

Una vez interpretan el álbum completo en la primera mitad del show, para la segunda mitad se centran en tocar los grandes éxitos de sus otros trabajos de estudio. Hasta 2025 esta selección incluía temas como The Kids From Yesterday, The Ghost Of You, Helena, I’m Not Okay (I Promise) o Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na).

No obstante, y tratándose de su regreso a Latinoamérica luego de 18 años, existe la probabilidad de que esta parte de su repertorio sufra cambios importantes.